Transformers : les figurines EarthSpark présentent un nouvel allié humain, des transformations rapides

La prochaine série Transformers: Earthspark pourrait rapprocher plus que jamais les humains de la bataille entre Autobots et Decepticons, et une nouvelle série de figurines d’action révélée au Comic-Con de San Diego offre un premier aperçu des personnages nouveaux et familiers apparaissant dans la série.

Hasbro



La nouvelle gamme de figurines Transformers fait ses débuts vendredi au San Diego Comic-Con pour une sortie début 2023, et comprend un aperçu des piliers de Transformers comme Optimus, Bumblebee et Megatron aux côtés de nouveaux Transformers qui seraient les premiers à être nés sur Terre.

La série va également amener une famille humaine au combat, et parmi les révélations se trouve une figurine de Bumblebee qui se transforme avec l’aide de Mo Malto, 9 ans. Cette figurine Transformers EarthSpark Spin Changer Bumblebee à 30 $ termine la transformation de la voiture en robot en attachant la figurine Malto de 2 pouces à l’épaule du robot.

Hasbro



L’assortiment EarthSpark Deluxe comprendra le nouveau personnage Terran Twitch aux côtés de Bumblebee et Megatron. Ces figurines de 5 pouces coûteront 20 $ et se convertiront en 11 à 21 étapes. Ces trois figurines comprendront une pièce à construire qui, une fois collectée, peut créer le méchant du spectacle, le Dr Meridian “Mandroid”.

Hasbro



La classe Transformers EarthSpark Warrior comprend une gamme de robots transformateurs de 5 pouces, qui comprendra Optimus Prime, Elita-1 et Skywarp. Cette ligne coûtera 15 $.

Hasbro



Pour des transformations plus rapides, l’assortiment Transformers EarthSpark Tacticon et l’assortiment 1-Step Flip Changer proposent des moyens rapides de changer les robots d’un véhicule à l’autre. Les figurines Tacticon – qui coûteront 8 $ – se transformeront de véhicule en robot en une seule étape en utilisant un doigt, et la transformation en arrière est également une étape. Ceux-ci incluent Bumblebee, Optimus Prime et Megatron.

Hasbro



Les figurines 1-Step Flip Changer se transforment en retournant la figurine du robot dans les airs, et à l’atterrissage, elle reviendra automatiquement en mode véhicule. Le retour en mode robot se fait en une seule étape. Cette collection coûtera 10 $ et comprendra Optimus Prime, Bumblebee et Wheeljack.

La série télévisée sur laquelle ces chiffres sont basés devrait être diffusée sur Paramount Plus en novembre.