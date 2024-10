Transformer un iMac G4 en moniteur externe avec le mod DockLite G4

Cela fait 20 ans depuis qu’Apple abandonné l’iMac G4, un ordinateur unique avec une base géniale en demi-globe et un écran LCD plat sur une charnière sophistiquée et un bras réglable. Dans son état inchangé, c’est une relique nostalgique agréable à regarder, inutilisable dans les contextes modernes. Je le convoitais et je n’en ai jamais eu à l’époque, mais grâce à DockLite G4 de Juicy Crumbj’utilise quotidiennement cet iMac classique comme moniteur externe.

Le DockLite G4 est une carte mère de remplacement pour la carte de l’iMac G4 qui comprend un port HDMI, ainsi que trois ports USB-A et un seul port USB-C, ainsi que des ports 3,5 mm pour l’audio. Plus important encore, il utilise les trous de montage et les connecteurs internes existants de l’iMac pour l’alimentation et la vidéo. Tout ce dont vous avez besoin est donc quelques tournevis et un outil indiscret – aucune soudure n’est requise.

Il m’a fallu environ 30 minutes pour ouvrir mon iMac G4 17 pouces à 1,25 GHz acquis sur eBay, retirer la carte mère, installer le DockLite et le refermer, et tout à coup, j’ai pu brancher ce que je voulais, à partir d’un MacBook. Air vers mon imitation Anbernic GBA SP. (Juicy Crumb a même un guide vidéo utile.) C’était beaucoup plus facile qu’une alternative Méthodes de bricolage.

Voici quelques photos que j’ai prises du processus d’installation :

Avec le DockLite installé, mon iMac fonctionne désormais exactement comme un écran externe. Il se met en veille lorsque mon ordinateur le fait (même si vous devez appuyer sur le bouton d’alimentation de l’iMac pour éteindre le rétroéclairage) et je peux contrôler la luminosité via un logiciel ou à l’aide de boutons matériels à l’arrière.

Je l’ai fait parce que cet ordinateur a fière allure sur mon bureau.

Il y a des choses que vous perdez au cours du processus, comme l’accès au lecteur optique de l’iMac. Et vous ne pouvez pas l’exécuter comme un ordinateur autonome à moins de faire un effort supplémentaire et de remplacer davantage de ses composants internes par quelque chose comme un Mac Mini. Du côté positif, l’installation est réversible : vous pouvez toujours remettre la carte mère d’origine.

Le DockLite G4 n’est pas bon marché, à 260 $. Le prix est dû au « temps, aux efforts et à l’argent nécessaires pour commercialiser même un produit relativement simple tel que le DockLite », m’a expliqué Timothy de Denaro, PDG et co-fondateur de Juicy Crumb, dans un e-mail. Le DockLite G4 « est un produit à volume relativement faible », a-t-il ajouté, et « chaque unité est testée manuellement par moi-même avant d’être expédiée » aux clients.

Cela semble juste, et cela ne change rien au fait que j’ai dépensé beaucoup d’argent et d’efforts simplement pour utiliser un écran basse résolution avec de mauvais angles de vision. Là encore, je n’ai pas acheté le DockLite G4 parce que j’admire la qualité de l’écran LCD vieux de 21 ans de mon iMac G4. Je l’ai fait parce que cet ordinateur a l’air malade sur mon bureau et je voulais pouvoir l’utiliser tous les jours.

