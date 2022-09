Transformer sa dette en une nouvelle crypto-monnaie

Depuis que le prêteur de crypto en faillite Celsius a gelé les retraits en juin, les fonds des clients sont dans les limbes. À présent, fuite audio partagé avec CNBC révèle un plan préliminaire pour les indemniser.

La société souhaite émettre une crypto-monnaie “IOU” aux clients qui se sont inscrits pour certains de ses comptes.

L’enregistrement a été fourni par Tiffany Fong, qui dit être l’une des 500 000 clientes Celsius avec des fonds bloqués sur la plateforme. Fong dit qu’elle a reçu l’audio d’un employé auto-identifié, qui est resté anonyme pendant leurs communications.

CNBC n’a pas été en mesure de vérifier que l’audio divulgué est l’intégralité de l’échange d’une réunion interne le 1er septembre. Cependant, CNBC s’est entretenu avec d’anciens employés qui ont vérifié que l’enregistrement est authentique. Dans l’audio, le directeur de la technologie, Guillermo Bodnar, déclare que le plan en est à ses « premières étapes ». Ce qui est présenté peut avoir changé dans les semaines qui ont suivi l’appel.

Dans l’enregistrement, le co-fondateur de Celsius, Nuke Goldstein, décrit un plan de rémunération pour les clients qui ont déposé des actifs sur le compte “Earn” de Celsius, pour lequel Celsius avait promis des rendements pouvant atteindre 17 %.

Goldstein a déclaré que Celsius publiera des “jetons emballés”, qui serviront de reconnaissance de dette pour les clients. Les jetons représentent le rapport entre ce que Celsius doit aux clients et les actifs dont ils disposent. Il a déclaré que si les clients attendaient pour échanger leurs jetons, il y avait de meilleures chances que l’écart entre ce que Celsius a et ce qu’il doit soit plus petit.

C’est un pari risqué sur une augmentation de la valeur d’un jeton naissant d’une entreprise qui vient de faire faillite. Goldstein a déclaré que la valeur est susceptible d’augmenter car Celsius tire des revenus de son activité minière, de l’ETH jalonné et d’autres pièces qui pourraient devenir liquides.

Celsius a également l’intention de permettre aux clients d’échanger ces jetons, selon Goldstein. Il a déclaré que les jetons peuvent être échangés sur Celsius pour une valeur probablement inférieure à ce qui leur est dû ou sur des plates-formes cryptographiques comme Uniswap, permettant au marché de déterminer la valeur des jetons.