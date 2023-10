Pour les étudiants en ingénierie et les postdoctorants du MIT, des tâches telles que la rédaction de propositions de subvention, la candidature à des emplois et la présentation des résultats de recherche nécessitent non seulement une expertise technique, mais également la capacité de communiquer clairement.

Au cours des 10 dernières années, le laboratoire de communication de la MIT School of Engineering a aidé les étudiants et les postdoctorants à développer ces compétences en communication. En utilisant des principes tels que comprendre votre public, identifier votre objectif et présenter un thème unique et global, les étudiants du laboratoire ont fait progresser leur carrière académique et professionnelle.

« Apprendre des idées de communication dans l’abstrait peut s’avérer difficile pour les étudiants en ingénierie et en sciences, qui communiquent des types d’informations et d’histoires très spécifiques à des publics divers », explique Diana Chien, PhD ’16, directrice du laboratoire de communication. “Ce qui les intéresse, c’est l’apprentissage de la communication dans le contexte d’une discipline particulière – par exemple, comment dois-je présenter les données d’une expérience d’ingénierie spécifique que j’ai menée pour un public de pairs dans mon domaine ?”

Le laboratoire, connu sous le nom de Comm Lab par la plupart des étudiants, fonctionne selon un modèle de coaching entre pairs dans lequel les étudiants et les boursiers postdoctoraux en communication organisent des séances individuelles pour aider leurs pairs dans des tâches de communication spécifiques.

« Nous croyons vraiment qu’il est important de donner aux stagiaires les moyens de participer à l’expérience éducative », déclare Chien. « Nous investissons massivement dans la formation des étudiants diplômés et des postdoctorants qui travaillent avec nous, car les Communication Fellows déterminent réellement notre impact. »

Le laboratoire de communication compte actuellement 85 boursiers qui ont travaillé avec des milliers d’étudiants de premier cycle, de cycles supérieurs et de postdoctorats depuis la création du programme. En plus de former les étudiants, le Comm Lab organise également des ateliers, publie des articles en ligne et propose d’autres ressources pour aider les stagiaires dans leur communication écrite, orale et visuelle.

« J’ai toujours voulu être cette personne capable de combler le fossé entre l’innovation technique approfondie en ingénierie et le côté commercial », a déclaré Jordan Alford ’20 lors de la récente célébration du 10e anniversaire du Comm Lab. « Le Comm Lab m’a vraiment aidé à devenir le type d’ingénieur capable de communiquer efficacement ce qui se passe afin que tout le monde puisse me comprendre, quel que soit son parcours.

Rencontrer les étudiants là où ils se trouvent

Elise Strobach SM ’17, PhD ’20 faisait partie de la première cohorte de boursiers en communication en génie mécanique lorsque le laboratoire s’est agrandi en 2017.

«Le Comm Lab m’a aidée à acquérir des compétences pour parler de mes recherches à des publics divers», dit-elle. « L’une des grandes choses qu’on vous enseigne tout de suite, c’est qu’en tant que chargé de communication, vous n’êtes pas là pour apprendre à quelqu’un comment faire quelque chose. Vous êtes là pour les encadrer afin qu’ils puissent le faire eux-mêmes.

Souvent, les étudiants viennent au laboratoire de communication pour demander de l’aide pour une mission spécifique, comme faire une présentation lors d’une conférence. Des séances de coaching aborderont ensuite la mission, mais dans le contexte de principes de communication plus larges. De cette manière, le Lab aligne son encadrement sur les délais des étudiants pour les rencontrer là où ils ont le plus besoin d’aide immédiatement.

« Il s’agit de trouver des occasions d’injecter des principes éducatifs dans un projet sur lequel quelqu’un travaille déjà », explique Chien. «Nous profitons de l’urgence des besoins des étudiants pour leur apporter un soutien éducatif.»

Les ateliers du Communication Lab sont organisés autour de tâches spécifiques, comme la rédaction de documents de recherche et la candidature à des emplois. Lors d’un atelier récent, le laboratoire a aidé les stagiaires à postuler à des postes de professeur, ce qui peut être un processus déroutant.

« Nous essayons de démystifier certains de ces processus académiques qui se déroulent à huis clos », explique Chien. “Nous aidons également beaucoup les gens avec des applications spécifiques à un domaine en général.”

Les coachs bénéficient également des séances.

“En tant que doctorant, vous faites des expériences tout le temps, et il peut être difficile d’avoir l’impression de progresser”, explique Chien, qui a également servi un chercheur au MIT. « Obtenir des commentaires positifs peut être transformateur pour les entraîneurs, qui se considèrent comme ayant un impact. »

Strobach a repris les présentations qu’elle a développées au Comm Lab et les a utilisées dans le cadre d’une série de conférences organisées par son groupe de laboratoire. Désormais, lorsque certains membres de son laboratoire se préparaient à présenter une conférence ou un autre événement, ils rencontraient au préalable Strobach.

«Quand je pense à mes expériences à la tête d’équipes, bon nombre de ces expériences Comm Lab ont été des éléments constitutifs pour moi», déclare Strobach, qui a fondé la société AeroShield tout en participant au programme Comm Lab. “Je ne pense pas que j’aurais eu la confiance nécessaire pour faire cela avant Comm Lab.”

Chien dit que l’expérience de Strobach est courante.

« Nous constatons que la communication en tant que compétence peut constituer une porte d’entrée pour les étudiants à la recherche d’expériences en leadership », explique Chien. « La communication peut améliorer votre confiance et vous placer dans des positions de leadership. De nombreux boursiers ne considèrent pas nécessairement la bourse comme une opportunité de leadership, mais elle finit par en devenir une.

Les documents en ligne publiés par le Laboratoire de communication constituent un autre moyen de soutenir les étudiants. L’une des ressources les plus populaires du Lab sont les kits de communication («Kits de communication”) adaptés aux différentes disciplines de l’ingénierie. À ce jour, les CommKits ont été consultés plus d’un million de fois par des personnes du monde entier.

Certaines de ces personnes ne sont pas des étudiants mais des professionnels de la communication d’autres écoles. Il y a quelques années, le laboratoire a commencé à être contacté par des personnes souhaitant lancer des programmes similaires dans leurs universités. En réponse, le Communication Lab Summer Institute a été lancé, qui propose aux étudiants et aux professionnels de n’importe quelle institution un atelier de quatre jours pour les aider à lancer des initiatives de formation en communication scientifique.

Préparer les étudiants à la réussite

En mettant en relation étudiants et postdoctorants pour des séances individuelles, le Comm Lab offre également aux participants un moyen de demander de l’aide.

« Le format peer-to-peer encourage le partage d’expériences », explique Strobach. “Il s’agit moins de microgestion et de simplement dire à quelqu’un quoi faire, mais plutôt de voir où quelqu’un a des difficultés et de lui montrer quelque chose sur mon expérience antérieure, où j’ai eu des difficultés et comment le Comm Lab m’a appris à résoudre ces difficultés.”

Les étudiants ont également déclaré que le Comm Lab les avait aidés à surmonter leur sentiment de syndrome de l’imposteur et leur avait fourni une atmosphère accueillante pour acquérir de nouvelles compétences.

«Il y avait là un sentiment de sécurité psychologique», dit Strobach à propos du laboratoire. « Comme j’avais été formé pour devenir boursier, cela m’a semblé très naturel. J’ai vraiment apprécié cela, surtout étant une femme en génie mécanique. Cela a rendu mon séjour au MIT plus marquant et m’a préparé à la prochaine étape de ma carrière.