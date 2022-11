Transformer les gestes du quotidien en art

Il n’y a pas de date de fin pour les archives, qui sont largement financées par des institutions culturelles néerlandaises et diverses fondations à but non lucratif, ainsi que soutenues par des résidences dans divers musées et galeries européens. En théorie, lorsqu’un danseur prend sa retraite, un autre hérite du rôle et des gestes associés. Cet engagement rend le travail particulièrement précieux pour les personnes aux prises avec une perte. Heitmann a reçu des demandes d’entretiens dans des centres de soins palliatifs et des hôpitaux. Après le décès d’une jeune femme belge, sa mère et son petit ami ont fait don de mouvements en son nom. Sa famille a assisté à plusieurs représentations, se souvient Heitmann, “pour dire au revoir ou mémoriser ensemble”.