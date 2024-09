Transformer les espaces urbains : réintégrer les infrastructures grâce à une conception réfléchie

Parc Hangzhou Xiaohe / Kengo Kuma & Associates. Image © FangFang Tian

Les projets d’infrastructures de grande envergure visent souvent à relier des sites éloignés au sein des zones urbaines, facilitant ainsi le transport, la logistique et les activités commerciales plus rapides le long de leurs itinéraires. Cependant, bien que ces projets relient des destinations éloignées, leur présence physique importante peut avoir des répercussions importantes sur les communautés locales. Cela peut entraîner la déconnexion et le désengagement de quartiers auparavant connectés, la perturbation des espaces publics et des expériences de plein air généralement négatives causées par le bruit, la pollution et le manque d’attention et d’entretien de ces infrastructures.

Néanmoins, plusieurs projets d’environnement bâti réussis ont réintégré des infrastructures controversées dans la communauté grâce à une conception réfléchie des espaces extérieurs, avec Paris Coulée verte René-Dumont La High Line de New York en est l’un des premiers exemples, et la High Line de New York en est l’un des exemples les plus marquants. La High Line démontre comment des projets extérieurs bien conçus peuvent remédier à l’aliénation causée par une infrastructure extensive, favoriser la reconnexion communautaire, servir de pôles culturels et économiques, et même stimuler un nouveau réaménagement économique, comme dans le cas de Hudson Yards.

Ces espaces extérieurs repensés adjacents aux infrastructures peuvent rajeunir les espaces publics en favorisant l’engagement social et en redéfinissant l’interaction civique. Ils transforment des espaces urbains auparavant fragmentés, divisés par des bâtiments individuels, en domaines publics cohérents. Certains projets intègrent des utilisations actives telles que des skateparks et des zones d’exercice, tandis que d’autres se concentrent sur l’encouragement de l’énergie des jeunes grâce à des installations telles que des écoles maternelles. En outre, des projets spécifiques s’intéressent aux concepts de temps et de mémoire, en utilisant les espaces publics pour révéler et célébrer l’héritage historique de la communauté. D’autres visent à rétablir l’accès à des zones auparavant obstruées par des infrastructures, en rétablissant des liens qui étaient autrefois naturels pour la communauté.

Connexions surélevées

Certains projets sont conçus avec l’ambition de traverser des infrastructures de grande envergure afin de rétablir des liens physiques et sociaux, offrant aux résidents de nouvelles expériences tout en atténuant l’impact de ces structures. Par exemple, le Grand Avenue Park Bridge s’étend sur de vastes distances, enjambant une autoroute à cinq voies et des voies ferrées, s’adaptant aux changements d’altitude et créant de nouveaux points de vue permettant aux résidents de s’engager avec le front de mer, tout en transportant des lignes électriques essentielles. Ces « ponts » ou « passerelles surélevées » font plus que relier : ils intègrent des moments de pause et d’activité dans le trajet. Dans le PEM Vitre, par exemple, le projet enjambe plusieurs voies ferrées. Il crée des impasses et un amphithéâtre, des espaces qui encouragent les pauses, l’engagement avec l’infrastructure en surplombant les voies et les activités sociales. Ces environnements extérieurs favorisent l’interaction sociale, encouragent un engagement civique renouvelé et relient des destinations essentielles. De telles structures offrent aux résidents une nouvelle perspective sur la ville, les élevant au-dessus des autres éléments d’infrastructure et les rapprochant des environnements bâtis et naturels.

Pont du parc Grand Avenue / LMN Architects

Pont du parc Grand Avenue / LMN Architects. Image © Adam Hunter / LMN Architects

Le parc Bowline / architecture paysagère de Rankinfraser

Le parc Bowline / architecture paysagère de Rankinfraser. Image © Peter Sandground

PEM Vitré / TETRARC Architectes

PEM Vitré / TETRARC Architectes. Image © Stéphane Chalmeau

Hop Park, un espace éphémère vert Entrez dans le monde vert / Shma Company Limited

Hop Park, un espace éphémère vert Entrez dans le monde vert / Shma Company Limited. Image © Nawin Deangnul

Réimaginer les infrastructures désaffectées

Les projets d’infrastructures abandonnés offrent aux architectes, aux concepteurs et aux urbanistes de précieuses opportunités de collaborer à la revitalisation des communautés. Ces structures désuètes, qui occupent souvent un espace important et agissent comme des barrières physiques au sein des villes, ne sont plus productives et peuvent être difficiles à supprimer. Malgré ces défis, elles ont une importance historique et représentent un lien tangible avec le passé de la ville. Par conséquent, ces infrastructures négligées présentent des opportunités de conception uniques, permettant aux professionnels de s’engager dans une revitalisation créative, transformant ce qui était autrefois laissé derrière en éléments qui améliorent et améliorent l’environnement urbain.

Le parc High Land de New Horizon à Shanghai illustre cette approche en reliant une communauté initialement séparée par des voies ferrées, recréant un tissu urbain et un paysage fluides. Ce projet favorise la croissance des espaces verts, encourage le développement d’aires d’exercice et fournit des espaces qui favorisent les interactions sociales occasionnelles. De telles initiatives transforment les zones abandonnées en catalyseurs de réaménagement urbain et d’engagement communautaire, chacune avec son objectif distinct. Alors que la High Line de New York met l’accent sur la revitalisation de la communauté et le réaménagement immobilier, d’autres projets peuvent privilégier l’engagement et la connexion communautaires ou, comme le parc Xiaohe de Hangzhou, se concentrer sur l’intégration d’installations culturelles dans le site abandonné pour promouvoir le développement culturel.

Parc Xiaohe de Hangzhou / Kengo Kuma & Associates

Parc Hangzhou Xiaohe / Kengo Kuma & Associates. Image © FangFang Tian

Parc High Land et centre civique New Horizon de Shanghai / ARCHITECTURE URBAINE

Parc et centre civique New Horizon de Shanghai / ARCHITECTURE URBAINE. Image © CreateAR Images

Parc du centenaire de Putuo Caoyang / Atelier Liu Yuyang Architects

Parc du centenaire de Putuo Caoyang / Atelier Liu Yuyang Architects Enregistrez cette image ! Image © Runzi Zhu

Couloir vert de Taichung / Mecanoo

Couloir vert de Taichung / Mecanoo. Image © Ethan Lee

Récupérer les vides urbains : activations sous les ponts

Sous les ponts surélevés ou les voies ferrées, on rencontre souvent des espaces négligés, marqués par la saleté, les déchets et le manque de lumière du soleil. Dans les cas les plus graves, ces zones peuvent devenir des points chauds de criminalité. Ces espaces présentent généralement des défis importants pour l’utilisation urbaine, souvent compliqués par des problèmes liés aux droits aériens et aux restrictions de zonage. Cependant, ces « espaces négatifs » sous-utilisés au sein de la ville offrent des opportunités uniques pour des interventions architecturales qui peuvent transformer l’environnement bâti et apporter des changements positifs. Quelles sont les stratégies pour améliorer les espaces sous les infrastructures surélevées ?

Contrairement aux attentes habituelles, plusieurs projets ont réussi à intégrer ces environnements extérieurs sous-estimés de manière créative, en introduisant des crèches, des terrains de sport pour l’engagement communautaire et même des constructions temporaires légères comportant des installations d’art lumineux qui revitalisent les espaces publics. Ces initiatives démontrent le potentiel de réimaginer et de réutiliser ces zones urbaines difficiles, en les transformant en expériences de plein air précieuses pour les résidents de la ville.

Ecole maternelle sous voie ferrée surélevée à Machiya / Takahiro Akiyama Architects + Atelier HMC

Ecole maternelle sous voie ferrée surélevée à Machiya / Takahiro Akiyama Architects + Atelier HMC. Image © Atsushi Ishida

Skatepark sous le pont Fabiani / Scapelab

Skatepark sous le pont Fabiani / Scapelab. Image © Miran Kambič

Arène sous le pont / Atelier XÜK

Arène sous le pont / Atelier XÜK. Image © Chen Hao

Traces de souvenirs

Existe-t-il des méthodes alternatives pour célébrer et revitaliser les sites d’infrastructures ? En plus de se concentrer sur les aspects sociaux, culturels et communautaires, certains projets d’infrastructures extérieures s’intéressent au concept du temps en invoquant les souvenirs historiques du site. Cette approche se concentre sur la conception d’espaces qui honorent et rajeunissent les espaces publics en réfléchissant à leur signification passée. Au lieu de donner la priorité à l’interaction avec la communauté, ces projets mettent l’accent sur les expériences historiques collectives. Diverses interventions de conception contribuent à cet objectif : certaines préservent les traces et les empreintes historiques, tandis que d’autres créent des sentiers surélevés qui évoquent un sentiment d’intemporalité. Grâce à ces éléments, les souvenirs et les traces historiques sont intégrés à l’expérience de la promenade dans ces espaces, créant ainsi des liens entre le passé et le présent.

Parc des Souvenirs Aš / SOA Architekti + Ateliér KONCEPT

Parc des Souvenirs Aš / SOA Architekti + Ateliér KONCEPT. Image © Alex Shoots Bâtiments

Paysage de traces / XRANGE Architects

Paysage de traces / XRANGE Architects. Image © Studio Millspace

Mémoire du territoire / NODE Architecture & Urbanisme

Mémoire de la terre / NODE Architecture & Urbanisme. Image © Chao Zhang

