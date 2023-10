Transformer les données médicales en connaissances exploitables

Le PACS reste un outil indispensable pour visualiser et interpréter les résultats d’imagerie, mais les principaux prestataires de soins de santé commencent désormais à aller au-delà du PACS. Le nouveau paradigme rassemble les données de plusieurs spécialités médicales sur une seule plateforme, avec une interface utilisateur unique qui s’efforce de fournir une compréhension globale du patient et de faciliter les rapports cliniques. En connectant les données de plusieurs spécialités et en permettant un accès sécurisé et efficace aux données pertinentes des patients, les plates-formes avancées de technologies de l’information peuvent améliorer les soins aux patients, simplifier les flux de travail pour les cliniciens et réduire les coûts pour les organismes de soins de santé. Cela organise les données autour des patients plutôt que des services cliniques.

Répondre aux attentes des patients

Les prestataires de soins de santé génèrent un énorme volume de données. Aujourd’hui, près d’un tiers du volume de données mondial est généré par le secteur des soins de santé. La croissance des données sur les soins de santé dépasse celle des médias et du divertissement, dont les données augmentent à un taux de croissance annuel composé de 25 %, contre 36 % pour les données sur les soins de santé. Cela rend de plus en plus urgent la nécessité de mettre en place des systèmes complets de gestion des données de santé.

Le volume de données sur le secteur des soins de santé ne constitue qu’une partie du défi. Différents types de données stockés dans différents formats créent un obstacle supplémentaire au stockage, à la récupération et au partage efficaces des données patient cliniquement importantes.

PACS a été conçu pour afficher et stocker des données dans la norme DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), et un processus connu sous le nom de « DICOM-wrapping » est utilisé pour que PACS donne accès aux informations sur les patients stockées au format PDF, MP4 et autres fichiers. formats. En plus d’ajouter des étapes supplémentaires qui entravent l’efficacité du flux de travail, l’encapsulation DICOM rend difficile pour les cliniciens de travailler avec un fichier dans son format natif. Les utilisateurs de PACS reçoivent essentiellement une capture d’écran d’un fichier Excel, ce qui rend impossible l’utilisation des fonctionnalités d’analyse de données du logiciel Excel.

Grâce à un système ouvert de gestion des images et des données (IDM) associé à un espace de travail intuitif de lecture et de reporting, les données des patients peuvent être consolidées en un seul endroit plutôt que dans plusieurs silos de données, fournissant ainsi aux cliniciens les informations dont ils ont besoin pour fournir le plus haut niveau de suivi des patients. soins centrés. Dans une enquête réalisée en 2017 par la compagnie d’assurance maladie Humana, ses patients ont déclaré qu’ils ne s’intéressaient pas aux détails de l’informatique des soins de santé, mais étaient presque unanimes quant à leurs attentes, avec 97 % des patients affirmant que leurs prestataires de soins de santé devraient avoir accès à leur historique médical complet.

S’adapter aux besoins cliniques

Pour répondre aux attentes et aux besoins des patients, l’informatique des soins de santé cherche à répondre aux besoins des prestataires et des systèmes de soins de santé en offrant de la flexibilité, à la fois dans sa configuration initiale et dans sa capacité à évoluer pour répondre aux demandes organisationnelles évolutives.

Une architecture modulaire permet aux prestataires et aux systèmes de soins de santé d’adapter leur système à leurs besoins spécifiques. En fonction des besoins cliniques, les prestataires de soins de santé peuvent intégrer des applications spécialisées pour la lecture et la création de rapports, des fonctionnalités basées sur l’IA, une visualisation avancée et des outils tiers. Les meilleurs systèmes sont évolutifs, de sorte qu’ils peuvent évoluer à mesure que l’organisation se développe, avec la possibilité de faire évoluer le matériel de manière flexible en augmentant le nombre de serveurs et la capacité de stockage.

Une interface utilisateur simple et unifiée permet une courbe d’apprentissage rapide dans toute l’organisation, tandis que l’adoption d’un système d’entreprise unique contribue à réduire les coûts informatiques en permettant la consolidation et l’intégration de systèmes auparavant distincts. Grâce à des transferts de données protégés par mot de passe, ces systèmes peuvent également faciliter la communication avec les patients.