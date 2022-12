Transformer le MIT à l’envers | Examen de la technologie MIT

Le tout nouveau musée du MIT a ouvert ses portes à Kendall Square cet automne, accueillant plus de 13 000 visiteurs au cours de son premier mois. L’espace de 56 000 pieds carrés à côté de la station T propose des expositions interactives et des laboratoires d’apprentissage pratiques et des espaces de création. Comme l’a dit le directeur du musée, John Durant, au Boston Globe, “Nous essayons de transformer le MIT à l’envers, afin que les choses qui sont habituellement cachées… soient accessibles à tous.”