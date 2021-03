Bien que les termes de l’accord n’aient pas été divulgués, News Corp est la première grande société de médias à annoncer un accord avec Facebook, une avancée significative étant donné que la société appartenant à Murdoch publie environ les deux tiers des journaux métropolitains d’Australie. Facebook pourrait également bientôt signer un contrat avec Nine Entertainment, le plus grand propriétaire d’agences de médias locales en Australie, le Sydney Morning Herald and the Age – tous deux appartenant à Nine – rapportant que les deux avaient signé une lettre d’intention après des semaines de négociations.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy