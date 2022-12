Transformer la science-fiction en réalité – The New York Times

De sérieux obstacles subsistent avant cet avenir potentiel, avertissent les experts. Les scientifiques peuvent-ils reproduire de manière fiable ce qu’ils ont fait une seule fois ? Peut-on le faire plus efficacement et plus rapidement ? Peut-il être mis à l’échelle ? Toutes ces questions sont suffisamment sérieuses pour que, si elles ne sont pas surmontées, l’annonce d’hier puisse finalement se résumer à peu de chose.

Tout ce qui concerne la science nucléaire peut devenir rapidement technique et compliqué. Dans la newsletter d’aujourd’hui, je souhaite vous présenter quelques notions de base afin que vous puissiez comprendre pourquoi l’annonce pourrait être une grande découverte.

Imiter le soleil

La fusion est ce qui alimente le soleil et les autres étoiles. L’attraction gravitationnelle massive du soleil comprime constamment les atomes d’hydrogène et les fusionne en hélium, libérant des rafales d’énergie. Cette énergie est transmise à travers le système solaire sous forme de lumière et de chaleur, créant dans de rares circonstances les conditions de la vie.

De retour sur Terre, les scientifiques espèrent reproduire une infime fraction de ce processus pour alimenter nos autres technologies et infrastructures, sans émettre les émissions de réchauffement climatique que font le charbon, le pétrole et le gaz ou les déchets radioactifs que produisent les centrales nucléaires actuelles.

La plupart des expériences de fusion nucléaire ont utilisé des réacteurs en forme de beignet et des champs magnétiques pour piéger l’hydrogène, le fusionner et libérer de l’énergie. Ces expériences n’ont pas encore produit plus d’énergie qu’elles n’en ont consommées – l’objectif qu’elles doivent atteindre pour être considérées comme une véritable source d’énergie.