Transformations extrêmes : l’intérêt grandit pour la conversion de tours de bureaux vides d’Edmonton en logements

Edmonton rejoint d’autres villes en remplissant des tours de bureaux vides ou anciennes avec des appartements pour revitaliser le centre-ville.

Le processus dure depuis des décennies et au moins 30 bâtiments du centre-ville ont déjà été convertis d’espaces de bureaux en logements.

Ce mois-ci, le comité d’urbanisme du conseil municipal verra un rapport détaillant les options d’un nouveau programme d’incitation qui pourrait aider les promoteurs à convertir davantage de tours de bureaux sous-utilisées en immeubles résidentiels.

À 24,1 pour cent au deuxième trimestre de cette année, le taux d’inoccupation des bureaux du centre-ville d’Edmonton était le troisième plus élevé au Canada, selon une société de services immobiliers et d’investissement. CBRE Limitée. Le taux de vacance des postes au niveau national pour la même période de trois mois était de 18,1 pour cent.

« Alors que le taux d’inoccupation a augmenté et que nous avons vu l’autre chaussure tomber, tout d’un coup, la conversation devient plus importante », a déclaré Puneeta McBryan, directrice exécutive de la Downtown Business Association.

« Comment pouvons-nous éliminer une partie de notre parc de bureaux excédentaire ? Comment pouvons-nous redonner vie à ces bâtiments vraiment obsolètes et hors de propos et augmenter notre population résidentielle ? »

En avril, le comté de Ward Nakota Isga. Andrew Knack a suggéré à la ville de trouver des moyens d’encourager les promoteurs à envisager des conversions résidentielles.

Les conseillers ont soutenu la motion de Knack visant à ce que l’administration recommande des moyens d’augmenter le nombre d’unités résidentielles et/ou hôtelières au centre-ville, en utilisant des mesures potentielles telles que des modifications législatives ou des incitations financières.

Lui et d’autres, dont Ward O-day’min Coun. Anne Stevenson, espèrent un afflux de résidents.

Comme Knack, Stevenson souhaite également voir à quoi pourrait ressembler un programme d’incitation pour les développeurs et la communauté. Un rapport devrait être présenté au comité d’urbanisme du conseil vers la fin octobre.

« Le centre-ville est un lieu physique, mais l’élément vital, ce sont les gens », a déclaré Stevenson. « Quand la pandémie a frappé, les gens ont quitté le centre-ville. Le cœur de notre ville a cessé de battre. »

‘La poule ou l’oeuf’

Selon la DBA, pas moins de 30 anciens immeubles de bureaux ont déjà retrouvé une nouvelle vie en tant qu’espaces d’habitation.

La plupart de ces conversions dans la ville datent de 15 ans ou plus, notamment les bâtiments McLeod et Cambridge et le Liberty Building sur Jasper et la 105e rue.

Anuj Gupta, président d’Anu Developments, travaille à la conversion d’une tour de bureaux à Oliver, un endroit qui, selon lui, a de meilleures chances de succès que d’autres quartiers du centre d’Edmonton.

C’est un pari qui, selon Gupta, se résume aux mathématiques de la densité.

Alors qu’une tour de 100 000 pieds carrés pourrait accueillir environ 300 personnes dans des appartements, ce même bâtiment utilisé comme tour de bureaux accueillerait 1 000 travailleurs. Ces 700 corps supplémentaires, a-t-il dit, achètent un déjeuner et un café, ou vont dîner après le travail. Alors, qu’est-ce qui peut apporter plus de vie et d’argent au centre-ville ?

Edmonton abrite déjà un certain nombre de projets de conversion de grande hauteur, dont beaucoup datent de 15 ans ou plus. (Association des entreprises du centre-ville)

« Est-ce la poule ou l’œuf, n’est-ce pas ? Construisez-vous des choses où les gens peuvent vivre et ensuite tout le reste suit ? » dit Gupta.

« Cette différence dans les corps et les personnes qui utilisent les services est ce qui maintiendra réellement le dynamisme du centre-ville. »

De nombreux développeurs se tournent vers le sud pour trouver l’inspiration. Calgary a approuvé 10 projets de conversion dans le cadre de son programme d’incitation au développement du centre-ville, qui fournit un financement basé sur une formule en pieds carrés jusqu’à un maximum de 15 millions de dollars par propriété.

Mais pour Gupta, cela pourrait ne pas suffire. Il dit qu’avant de construire au cœur d’Edmonton, le conseil municipal aurait besoin d’une stratégie pour maintenir les entreprises et leurs employés au centre-ville.

« Ce n’est pas un problème si les gens vivent au centre-ville, c’est un problème plus grave de ne pas avoir ces employeurs ». [that Calgary does] cela peut assurer le succès de toutes les entreprises qui fonctionnent », a déclaré Gupta.

De l’espace de bureau aux nouvelles fouilles

Les conversions peuvent être coûteuses. Contrairement aux copropriétés ou aux immeubles d’habitation conçus avec des unités compartimentées, les promoteurs doivent transformer les espaces de bureaux en logements séparés avec leur propre plomberie, gaz et chauffage. Il peut y avoir beaucoup de défis ou de surprises.

Par exemple, les grandes fenêtres vitrées courantes dans les bureaux peuvent créer des problèmes de régulation de la température. Les développeurs doivent envisager de remplacer le revêtement ou d’investir dans de nouveaux thermostats.

« La raison [conversion is] Le fait que le projet ne progresse pas aussi vite que nous le souhaiterions est dû à tous ces obstacles cachés », a déclaré Moe Barzager, associé directeur de la société Hibco Construction d’Edmonton.

Hibco réalise des travaux de rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux et a investi dans son propre projet de conversion dans la ville.

Certaines conversions de gratte-ciel démarrent sur de meilleures bases, comme la tour Enbridge à Jasper Avenue et 102nd Street. Le bâtiment devait initialement être un hôtel Hyatt, mais un pivot pandémique a transformé le développement en appartements, le rez-de-chaussée étant réservé aux locataires commerciaux.

Ce développement, désormais appelé Peak Tower, ajoutera plus de 270 unités abordables au centre-ville. Son site Internet indique que le bâtiment devrait ouvrir ses portes vers la fin de 2023.

« À mesure que les gens s’habitueront à ces conversions, cela deviendra plus courant », a déclaré Barzager. Mais tous les immeubles de grande hauteur ne se prêteront pas à une conversion, a-t-il déclaré.

« Rien qu’une opportunité »

La conversion de bureaux n’est peut-être pas la seule solution, mais elle pourrait bien faire partie de la solution aux problèmes du centre-ville d’Edmonton.

C’est quelque chose que McBryan et le DBA espèrent, même s’il semble difficile de savoir si la croissance résidentielle incitera de nouvelles entreprises à venir au centre-ville ou si un nombre suffisant d’entreprises encouragera de nouveaux résidents.

Quoi qu’il en soit, McBryan a déclaré que la clé était de ramener les gens à l’essentiel.

« Honnêtement, nous avons juste besoin de milliers de personnes supplémentaires vivant au centre-ville pour atteindre le niveau de densité dont nous avons besoin pour compenser les employés de bureau que nous avons perdus », a-t-elle déclaré.

« Pour moi, ce n’est rien d’autre qu’une opportunité. Tous les facteurs sont réunis, nous avons juste besoin de regagner la confiance économique. Nous avons besoin que les coûts de construction baissent un peu et nous avons certainement besoin que la ville continue d’investir dans le centre-ville. »