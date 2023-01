Transformations dramatiques du corps de Towie – de la 14e perte de poids à la chirurgie drastique et à l’étoile chamois qui est méconnaissable

THE Only Way Is Essex a produit certaines des stars de télé-réalité les plus reconnaissables du Royaume-Uni depuis ses débuts en 2010.

Et comme l’émission ITV a changé au fil des ans, le casting a changé, beaucoup subissant également des transformations physiques spectaculaires.

Pas plus tard que cette semaine, Jordan Brook – qui a récemment trouvé l’amour avec Sophie Kasaei – a attiré l’attention des fans en révélant son incroyable transformation corporelle sur Instagram.

Il n’est pas le seul à avoir subi une refonte radicale de son image. Ici, nous examinons de plus près quelques-unes des métamorphoses impressionnantes des autres stars…

Jacques d’Argent

La bataille de James ‘Arg’ Argent contre l’alcool, la drogue et un trouble de l’hyperphagie boulimique a été bien documentée, l’étoile pesant 27e au plus fort du problème.

La star de 35 ans a récemment avoué qu’il était devenu “isolé, très seul et qu’il avait touché le fond” il y a trois ans et qu’il avait été transporté d’urgence à l’hôpital à deux reprises.

Cependant, en avril 2021, la star de télé-réalité, qui sort avec Stella Turian, 18 ans, a subi une chirurgie de la manche gastrique qui a contribué à sa perte de poids énorme de 14 pierres.

Bobby Norris

La star de télé-réalité Bobby Norris, 36 ans, a considérablement grossi depuis ses jours sur la série ITV.

Non seulement cela, mais il a également pris la décision de faire dissoudre ses produits de comblement, partageant sur les réseaux sociaux : “Fin d’une époque… Après des années à avoir des produits de comblement pour le visage, j’ai décidé de les faire retirer.

“J’ai juste l’impression que j’ai personnellement dépassé ce look et je voulais voir à quoi je ressemblais sans eux.”

Ambre Turner

Instagram

Amber Turner a partagé ces photos en 2020 après avoir perdu près d’une pierre et demie en lock-out[/caption]

En publiant des photos avant et après en 2020, Amber Turner a révélé qu’elle avait déjà été “très mécontente” de son physique.

En conséquence, la star de 29 ans – qui a récemment emménagé avec son petit ami Dan Edgar – a décidé de se mettre en forme en faisant des entraînements complets à la maison en utilisant des haltères de 4 kg.

Elle a dit aux fans : « Je me sentais tellement gênée et je ne voulais vraiment pas publier mes photos d’avant parce que j’étais très mécontente de mon corps, mais je voulais vous montrer la puissance de mon plan !

“C’est vraiment incroyable, je l’ai fait chez moi, pas de salle de sport, pas de PT – Juste un ensemble d’haltères réglables de 4 kg.

“J’ai perdu 1 pierre 5 livres!”

Ferne McCann

Instagram

Ferne a toujours été ouverte et honnête à propos de son image corporelle et avait précédemment révélé à un moment donné qu’elle luttait secrètement pour sortir du lit à cause de son mode de vie malsain dans le monde de la télé-réalité.

La fête sauvage de la star l’a laissée se sentir «léthargique et démotivée» – et a mis sa santé mentale sous pression, avant d’opter pour un mode de vie plus sain qui l’a amenée à se sentir plus sexy que jamais en 2021.

Il y a quelques mois, Ferne, 32 ans, a également publié une autre photo avant et après de son récent « éclat » corporel, en disant : « Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler.

“Mes résultats sur 21 jours de notre défi éclat.

“Ces 21 derniers jours, je me suis totalement lancé dans notre défi, plus que jamais auparavant.

“J’avais besoin d’une concentration positive et de donner la priorité au mouvement de mon corps, à une alimentation active et propre.”

François Parman

Fran Parman a perdu un énorme 3e 7 livres ces dernières années – mais elle a admis avoir «du mal» depuis sa refonte de l’image.

La femme de 31 ans a changé son régime alimentaire, abandonnant le sucre et redémarrant son programme d’exercices pour revenir à son cadre de tondeuse en quelques mois.

Cela est venu après qu’elle ait été injustement la cible d’abus après son retour à TOWIE.

Elle avait mis plus de trois pierres en prenant soin de son grand-père âgé lors du premier confinement.

Danielle Amstrong

Danielle Armstrong a salué 2021 comme “l’année où elle a récupéré son corps” après la naissance de sa fille Orla, maintenant âgée de deux ans.

La femme de 34 ans a mis quatre pierres pendant sa grossesse et a commencé sa transformation corporelle peu de temps après, avec un programme de 21 jours impliquant de l’exercice et une alimentation saine.

Elle a ensuite continué avec un régime et a perdu trois pierres en un an.

Un an après avoir accouché, elle a écrit sur Instagram : “Je me sens en meilleure santé que jamais. Je suis fier de ce que j’ai accompli et cela a été si facile.

Gemma Collins

Gemma Collins a perdu plus de trois pierres au cours des deux dernières années, grâce au régime alimentaire et à l’exercice.

La star de TOWIE amincie, 41 ans, a déclaré qu’elle se sentait “fabuleuse” soulever des poids dans des leggings et un haut court l’année dernière.

Et elle a dit qu’elle avait renoncé aux friandises, expliquant: “Après avoir travaillé, vous pensez juste, ce morceau de gâteau, c’est une autre heure à faire des poussées de squat avec des poids, bon sang, non, ça n’en vaut pas la peine.”

Elle a également utilisé la cryothérapie, qui déplace les kilos en faisant exploser le corps avec des températures proches de -200C.