Transformation technologique permettant l’avenir de la Smart City de Londres

Morgan Stanley fait irruption dans l’espace EV; Offre 2 actions à acheter

Nous vivons en effet une époque intéressante – et à bien des égards, c’est une bonne chose. Prenons l’exemple de l’industrie automobile. La technologie évolue à un rythme rapide et, lorsqu’elle s’installe, elle changera radicalement notre façon de conduire. En 2030, notre concept de «voiture» sera probablement méconnaissable des conducteurs à partir de 1980. Les plus grands changements viennent des systèmes d’alimentation et de l’intelligence artificielle. L’IA apportera une technologie autonome à nos voitures, faisant des véhicules autonomes une réalité. Mais les changements des systèmes électriques nous toucheront en premier. En fait, les véhicules à propulsion électrique sont déjà sur nos routes et les entreprises de véhicules électriques (VE) prolifèrent rapidement. Pour le moment, il existe plusieurs voies vers un succès potentiel sur le marché des véhicules électriques. Les entreprises s’efforcent de se positionner en tant que leaders de la technologie des batteries ou des groupes motopropulseurs électriques, ou de maximiser leur autonomie et leurs performances par charge. C’est un environnement industriel au rythme factuel, offrant à la fois des opportunités et de l’enthousiasme pour les investisseurs. Les investisseurs avisés rechercheront des entreprises capables de répondre aux demandes de mise à l’échelle, une fois qu’ils auront choisi des modèles commercialisables. La société d’investissement Morgan Stanley surveille l’industrie des VE, à la recherche de nouvelles sociétés de conception et de production innovantes qui se positionnent pour obtenir des gains à mesure que le marché mûrit. L’analyste automobile de la société, Adam Jonas, a sélectionné deux actions dans lesquelles les investisseurs devraient sérieusement envisager d’acheter, en déclarant: «Alors que nous examinons le paysage des startups EV / batterie, nous accordons la priorité à une technologie et / ou à des modèles commerciaux hautement différenciés avec une voie d’évolution à un niveau de risque raisonnable. » En ouvrant la base de données TipRanks, nous avons rassemblé les détails des deux choix de Jonas pour voir s’ils pourraient convenir à votre portefeuille. Fisker (FSR) Tout d’abord, Fisker est basé dans le sud de la Californie, épicentre de tant de nos industries technologiques révolutionnaires. Fisker se concentre sur la technologie des batteries à semi-conducteurs, une alternative croissante aux batteries lithium-ion dont dépendent la plupart des véhicules électriques. Bien que plus chères que les anciens systèmes au lithium, les batteries à semi-conducteurs sont plus sûres et offrent des densités d’énergie plus élevées. Fisker a été en train de breveter ses mouvements dans les batteries à semi-conducteurs, une stratégie solide pour verrouiller ses avancées dans ce domaine. Pour les véhicules électriques, les batteries à semi-conducteurs offrent des temps de charge plus rapides, une autonomie plus longue par charge et un poids potentiellement plus faible – tous des facteurs importants dans les performances du véhicule. Chaque constructeur automobile a besoin d’un modèle phare, et Fisker a l’Océan – un SUV EV avec un prix moyen (37499 $) et un système d’alimentation longue portée (jusqu’à 300 miles). Le véhicule présente un design élégant et des panneaux solaires montés dans la pièce pour compléter le système de charge, et devrait entrer en production en série pour les marchés en 2022. Le design élégant reflète la sensibilité du fondateur de la société, Henrik Fisker, connu pour son travail sur la BMW Z8 et l’Aston Martin DB9. Fisker est entré sur les marchés publics grâce à un accord de fusion SPAC l’automne dernier. Depuis la conclusion de la transaction SPAC le 29 octobre, les parts de FSR ont augmenté de 112%. Jonas de Morgan Stanley est impressionné par cette société, décrivant la «proposition de valeur de Fisker» comme «… la conception, le délai de mise sur le marché, l’expérience utilisateur et l’expertise en gestion», et affirmant que le calendrier de lancement 4T22 pour l’Océan est susceptible d’être respecté . «Fisker cible spécifiquement le secteur des voitures particulières / de tourisme par opposition aux marchés finaux à vocation commerciale, où la conception émotionnelle et l’expérience utilisateur sont plus importantes. En outre, la société souhaite créer une expérience entièrement numérique du site Web à l’application en passant par l’IHM de la voiture et un engagement continu des clients grâce à son produit de location flexible », a ajouté Jonas. Conformément à ses perspectives optimistes sur l’entreprise (et la voiture), Jonas attribue à Fisker une surpondération (c’est-à-dire un achat) et fixe un objectif de prix de 27 $ suggérant une hausse de 42% pour l’année à venir. (Pour regarder les antécédents de Jonas, cliquez ici) En ce qui concerne les données TipRanks, nous avons constaté que les analystes de Wall Street ont un éventail de points de vue sur Fisker. L’action a une cote de consensus d’analyste Achat modéré, basée sur 7 avis, dont 4 achats, 2 prises et 1 vente. Les actions sont actuellement au prix de 18,99 $, et l’objectif de prix moyen de 21,20 $ implique une hausse d’un an d’environ 12%. (Voir l’analyse boursière FSR sur TipRanks) QuantumScape (QS) Là où Fisker travaille sur les batteries à semi-conducteurs dans le contexte de la production de véhicules, QuantumScape se positionne comme un leader de la technologie de batterie EV et un fournisseur potentiel de la prochaine génération de batterie et les systèmes d’alimentation pour le marché des véhicules électriques. QuantumScape conçoit et fabrique des batteries lithium-métal à semi-conducteurs, le système de batterie à densité d’énergie la plus élevée actuellement disponible. Les principaux avantages de la technologie résident dans la sécurité, la durée de vie et les temps de charge. Les batteries à semi-conducteurs sont ininflammables; elles durent plus longtemps que les batteries lithium-ion, avec moins de perte de capacité à l’interface anodique; et leur composition permet une charge plus rapide, de 15 minutes ou moins pour atteindre 80% de capacité. QuantumScape parie que ces avantages l’emporteront sur le coût plus élevé actuel de la technologie et créeront une nouvelle norme dans les systèmes d’alimentation électrique. Le lien le plus fort de l’entreprise avec le domaine de la production de véhicules électriques est sa connexion avec Volkswagen. Le géant allemand de l’automobile a investi 100 millions de dollars dans QuantumScape en 2018, et 200 millions de dollars supplémentaires en 2020. Les deux entreprises utilisent leur partenariat pour se préparer au développement et à la production à grande échelle de batteries à semi-conducteurs. Comme Fisker, QuantumScape est devenu public grâce à un accord SPAC à la fin de l’année dernière. L’accord, qui s’est clôturé le 27 novembre, a placé le symbole QS sur les marchés publics – où il a rapidement dépassé les 130 dollars par action. Bien que le titre ait depuis glissé, il reste en hausse de 47% par rapport à son ouverture à NYSE. Pour Jonas de Morgan Stanley, l’implication dans l’action QS s’accompagne d’un risque élevé, mais aussi d’un potentiel de récompense élevé. En fait, l’analyste l’appelle «la biotechnologie du développement de batteries». «Nous pensons que leur technologie à semi-conducteurs résout un très gros obstacle dans la science des batteries (densité d’énergie) qui, en cas de succès, peut créer une valeur extrêmement élevée pour un large éventail de clients dans l’industrie automobile et au-delà. Les risques de passer d’une seule couche cellule à une voiture de production sont élevés, mais nous pensons que ceux-ci sont contrebalancés par le potentiel commercial et le rôle de Volkswagen pour aider à garantir la rampe de fabrication précoce », a expliqué Jonas. Notant que QS est une action à long terme, Jonas évalue les actions comme une surpondération (c’est-à-dire acheter), et son objectif de prix de 70 $ indique une confiance dans une hausse de 28% pour un horizon d’un an. Certes, tout le monde n’est pas aussi enthousiaste à propos de QS que Morgan Stanly. La note consensuelle Hold de QS est basée sur une répartition égale entre les évaluations d’achat, de conservation et de vente. Les actions sont évaluées à 54,64 $ et leur récente appréciation les a poussées bien au-dessus de l’objectif de cours moyen de 46,67 $. (Voir l’analyse des actions QS sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions EV négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.