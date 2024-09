Transformation du bâtiment Louis Pasteur en Centre de Recherche Autonome / Atelier Téqui Architectes

© Jean Baptiste Thiriet

+ 50





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

1545 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Article, Knauf, Ober, Piveteau bois, Villeroy & Boch



Architectes principaux :



Atelier Téqui Architectes



© Jean Baptiste Thiriet

Description textuelle fournie par les architectes. L’hôpital Charles-Foix est situé au sud de la ville d’Ivry-sur-Seine, au sein de l’ancien « hospice des incurables » conçu par Théodore Labrouste en 1873. Propriétaire du centre hospitalier universitaire, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a implanté à Sorbonne Université les deux niveaux supérieurs du bâtiment Pasteur, pour y installer le pôle Autonomie. Il s’agit du premier centre de recherche et d’expérimentation sur l’autonomie des personnes en milieu hospitalier, réunissant usagers, chercheurs et cliniciens. Construit en 1964, le bâtiment Pasteur est construit sur trois niveaux, dont un rez-de-jardin bas et semi-enterré qui abrite la pharmacie de l’hôpital, un rez-de-chaussée avec accès principal sur la rue et un étage également accessible par deux escaliers extérieurs. La structure du bâtiment est constituée d’une ossature poteaux-poutres avec remplissages en maçonnerie de briques. Ce dispositif constructif permet une reconfiguration souple et une facilité d’aménagement des espaces intérieurs et des façades.

© Jean Baptiste Thiriet

Plan du rez-de-chaussée

© Jean Baptiste Thiriet

L’ensemble du bâtiment a été déposé et nettoyé, et toutes les cloisons intérieures ont été démolies. Seuls les poteaux et quelques murs porteurs sont conservés. Aussi, afin d’améliorer la lisibilité et le confort des espaces, la majorité des ouvertures sont agrandies pour garantir un bon niveau de luminosité et des vues dégagées. Les cloisons sont entièrement revues afin de répondre aux besoins du programme, et les façades sont isolées et bardées pour améliorer le confort thermique du bâtiment. Les façades sont isolées par l’extérieur avec de la laine de verre puis recouvertes d’un bardage à faux claire-voie en Douglas massif d’origine française. Ce bardage épais assure une très bonne résistance dans le temps et son traitement par imprégnation grise offre une protection durable par autoclave, qui permet de se rapprocher de l’aspect naturel obtenu après plusieurs années d’exposition extérieure.

© Jean Baptiste Thiriet

© Jean Baptiste Thiriet

Axonométrie

© Jean Baptiste Thiriet

Le rez-de-chaussée comprend les espaces d’accueil, les bureaux d’appui logistique et les salles d’expérimentation permettant de mettre en situation réelle d’autonomie des personnes en perte d’autonomie, au travers de tests de marche et d’actions de vie quotidienne à échelle réelle. Les usagers, patients, médecins et chercheurs, sont ainsi immergés dans des espaces de vie recréés tels que le domicile, la chambre d’hôpital, l’escalier connecté, la plateforme d’analyse du mouvement, ou encore le cabinet du médecin. Le deuxième niveau à l’étage est dédié aux chercheurs et se compose d’un atelier de fabrication de prototypes (fablab), de salles de travail et de conférence, de bureaux et d’un vaste espace convivial. Une flexibilité maximale est apportée à la recherche d’espaces avec de nombreux espaces ouverts, ce qui permet d’envisager différentes configurations et de multiples usages.

Section

© Jean Baptiste Thiriet

L’utilisation du bois à l’intérieur contribue à créer un environnement chaleureux et familier, tant pour les médecins que pour les patients. Les essences utilisées, le sycomore et le hêtre, se distinguent par leur couleur légèrement rosée et douce, qui accompagne les utilisateurs à travers les différents espaces. Au rez-de-chaussée, l’accès est particulièrement mis en valeur avec la conception d’un généreux hall à double hauteur, habillé de bois et visible de manière transparente depuis le palier de circulation à l’étage. Un comptoir d’accueil est intégré à l’entrée pour permettre l’orientation des visiteurs dans les différents services, en plus d’une signalétique claire et lisible. A l’étage, l’aménagement repose sur la création de cloisons fonctionnelles en bois, qui structurent et habillent les intérieurs, dissimulent les organes techniques et intègrent placards et rangements.