Transformation de Farhan Akhtar : Farhan Akhtar subit une transformation physique massive – Exclusif !

Farhan Akhtar est prêt à revenir sur grand écran avec son prochain film 120 BahadurSa dernière apparition sur grand écran fut « The Sky Is Pink », avec Priyanka Chopra, mais sa dernière apparition en tant qu’acteur fut « The Sky Is Pink » de Rakeysh Omprakash Mehra. Toufanoù il jouait un boxeur.

ETimes a été le premier à signaler que 120 Bahadur, réalisé par Razneesh Ghai, est basé sur la bataille de Rezang La (région du Ladakh), qui a été combattue pendant la Guerre d’Indochine Le Rezang La a brillé comme un modèle de bravoure pour l’Inde pendant le conflit indochinois de 1962. La bataille raconte l’histoire de 120 soldats indiens qui ont affronté près de 3 000 soldats chinois, au cours de laquelle plus de 1 300 soldats chinois ont été tués, tandis que 110 soldats indiens ont atteint le martyre. La bataille a contrecarré les tentatives de l’APL chinoise de percer la crête critique de la vallée de Chushul, sauvant ainsi le Ladakh de tomber aux mains des intrus chinois.

Farhan joue le rôle de Commandant Shaitan Singh qui dirigeait la compagnie Charlie 13 Kumaon sur le champ de bataille. ETimes a appris en exclusivité que Farhan a subi une transformation physique pour son rôle dans le film. Une source proche du développement a révélé que Farhan a perdu beaucoup de poids pour paraître plus mince, tout comme Param Vir Chakra Le Major Shaitan Singh, lauréat du prix Nobel de la paix, était au service de l’armée. Farhan n’a pas non plus fait d’apparitions publiques pour garder son apparence secrète, et même pendant l’annonce du film, ni son visage ni son corps n’ont été vus.

La transformation physique n’est pas une nouveauté pour Farhan, il l’avait déjà fait pour Bhaag Milkha Bhaag et Toofan où il arborait un physique d’athlète. Cependant, le parcours de 120 Bahadur était très différent, car avec celui-ci, il a dû mincir tout en conservant sa masse corporelle et en ressemblant à un soldat.

La source a également ajouté que Farhan avait également coupé ses cheveux en quelque chose de similaire à la coupe en brosse que les officiers de l’armée arborent habituellement.