Transferts records des clubs de Premier League | Testez vos connaissances avec notre quiz | Nouvelles du football

Arsenal signe West Ham’s Rice pour 105 millions de livres sterling

Arsenal a signé Declan Rice pour 105 millions de livres sterling de West Ham. Rice déménage à l’Emirates Stadium moyennant des frais initiaux de 100 millions de livres sterling, dont 5 millions de livres sterling à payer en suppléments.

Le transfert est juste en dessous du record britannique, Chelsea payant 106,8 millions de livres sterling pour le milieu de terrain Enzo Fernandez en janvier de cette année.

Rice met fin à une période de dix ans à West Ham, passant de joueur de l’équipe de jeunes à capitaine de club. Il a fait 245 apparitions pour les Hammers depuis ses débuts en équipe première en 2017 et son dernier match pour le club l’a vu soulever le premier trophée de West Ham en 47 ans en remportant la finale de la Ligue de conférence Europa.

Où se classent les frais de transfert de Rice parmi les joueurs anglais ?

Jude Bellingham est devenu le joueur anglais le plus cher de tous les temps lorsqu’il a effectué le transfert de 115 millions de livres sterling du Borussia Dortmund au Real Madrid au début du mois.

Le riz devient le deuxième plus cher de tous les temps, coûtant 5 millions de livres de plus que les 100 millions de livres payés par Manchester City Jack Greish en août 2021.

Ce ne serait également que la troisième fois qu’un club anglais paierait plus de 100 millions de livres sterling pour un joueur.

Expliqué: comment Arsenal peut se permettre de grosses signatures estivales

L’expert en financement du football, Kieran Maguire, a déclaré que la volonté apparemment accrue d’Arsenal de dépenser est une « récompense » pour Mikel Arteta.

« Arsenal est en fait dans une position très forte en matière de dépenses », a-t-il déclaré. Nouvelles de Sky Sports.

« La raison en est qu’ils ont réussi à contrôler leurs salaires.

« Les salaires d’Arsenal sont inférieurs à ce qu’ils étaient en 2018. Ils sont de 150 à 170 millions de livres de moins que Liverpool, Manchester United et Manchester City. Cela leur a donné la flexibilité d’entrer sur le marché et d’acheter de nouveaux joueurs sans trop s’inquiéter. .

« De plus, ils ont les avantages supplémentaires des matchs de la Ligue des champions à venir, des prix premium et le minimum, je dirais, de 50 millions de livres sterling en tant que participants.

« Donc, vous tenez compte de tout cela et ils ont probablement encore un peu de marge de manœuvre en termes de ce qu’ils peuvent dépenser au cours de cette fenêtre actuelle. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu un changement de stratégie à Arsenal, il a ajouté: « Oui. Ils ont eu un retranchement. Ils ont traversé des années de jachère alors qu’ils ne se qualifiaient pas pour la Ligue des champions.

« Ils ont réussi à se débarrasser des hauts revenus, comme Mesut Ozil et Pierre-Emerick Aubameyang de cette masse salariale, et cela leur a donné la possibilité d’entrer maintenant sur le marché et d’être très compétitifs et d’essayer de rivaliser avec d’autres clubs.

« Arsenal était autrefois connu sous le nom de club de la Banque d’Angleterre. Ils ont toujours été bien gérés financièrement, et je pense que ce changement en termes de dépenses est une récompense pour Mikel Arteta en termes de sa capacité à les faire entrer dans ces places de la Ligue des champions. encore une fois, ce qui signifie beaucoup en termes d’amélioration des revenus. »

