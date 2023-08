Transferts ISL: NorthEast United FC signe le milieu de terrain marocain Mohammed Ali Bemammer pour la saison à venir

L’équipe de Super League indienne (ISL) du NorthEast United FC a signé le milieu de terrain défensif Mohammed Ali Bemammer pour la saison 2023-24, a annoncé le club mercredi.

Le Marocain de 33 ans retrouve l’entraîneur-chef Juan Pedro Benali et il devient le cinquième joueur étranger de la campagne.

Bemammer a fait ses premiers pas dans le football au Maghreb de Fès au Maroc. Fait intéressant, c’est sous Benali, alors PDG du club, qu’il a signé son premier contrat professionnel en 2009. Le milieu de terrain défensif a ensuite joué pour le Raja Casablanca, Difaa Hassani El Jadidi, FAR de Rabat et Ittihad Tanger avant de retour dans son club d’enfance l’année dernière.

Benali et Bemammer ont également été brièvement réunis à Ittihad Tanger où l’Espagnol a aidé le club à éviter la relégation.

« Ali est un très bon joueur. Je le connais depuis qu’il est à l’académie. Il a également joué et marqué des buts vitaux pour l’équipe nationale marocaine. C’est aussi un très bon leader sur et en dehors du terrain. Sa présence, son expérience et ses qualités de leader donneront un gros coup de pouce à l’équipe cette saison », a déclaré l’entraîneur-chef du NorthEast United FC, Benali.

Parmi les compétitions majeures auxquelles il a participé, Bemammer a remporté la Coupe de la Confédération de la CAF, la Coupe du Trône du Maroc, la Coupe des clubs d’Afrique du Nord et la Super Coupe de la CAF au niveau des clubs en 2011 et le Championnat d’Afrique des Nations 2021 au niveau international.

Parlant de se lancer dans un nouveau défi, il a déclaré : « Je suis ravi de venir en Inde et de faire de la Super League indienne ma première expérience en dehors du Maroc. Je suis très reconnaissant du soutien que j’ai reçu de Juan et il a pris la peine de tout expliquer sur la nouvelle ligue. Je suis vraiment ravi de travailler à nouveau avec l’entraîneur. Comme nous travaillions ensemble auparavant, cela nous permet de nous comprendre plus facilement. J’espère qu’ensemble nous pourrons réaliser de grandes choses au club. »

Le PDG du NorthEast United FC, Mandar Tamhane, a également pesé sur la signature.

« Nous sommes ravis d’accueillir Mohammed Ali Bemammer au NorthEast United FC. Ses antécédents et sa familiarité avec le style de l’entraîneur-chef Juan Pedro Benali font de lui un ajout précieux à notre équipe. Nous attendons avec impatience un partenariat fructueux et lui souhaitons le meilleur pour la saison à venir », a déclaré Tamhane.

