Transferts gratuits en 2024 : Kane, Rashford, Pulisic parmi les stars

L’un des scénarios les plus délicats pour un club est lorsqu’un joueur vedette entre dans la dernière année de son contrat. Avec la menace qu’ils pourraient laisser sur un transfert gratuit dans 12 mois, l’effet de levier dans les négociations se déplace vers le joueur et son agent.

D’une manière générale, un club se retrouve avec trois choix : persuader le joueur de signer un nouveau contrat, jouer la stratégie à haut risque consistant à garder ce joueur et espérer que les pourparlers progressent, ou accepter la défaite et sonder le marché pour trouver un prétendant. toutes les parties intéressées seront souvent en mesure de négocier des frais de transfert inférieurs en raison de l’expiration du contrat.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Alors que cette saison touche à sa fin, certains joueurs de classe mondiale pourraient bientôt faire face à une telle situation. Vinicius Junior du Real Madrid, Bukayo Saka d’Arsenal et Marquinhos du Paris Saint-Germain – ainsi que Rafael Leao après les récents développements avec l’AC Milan sur son avenir – sont plus que susceptibles de signer de nouveaux accords dans les semaines à venir, tandis que West Ham devrait exercer une option de prolongation d’un an dans le contrat du milieu de terrain Declan Rice évalué à 100 millions de livres sterling jusqu’en 2025. Mais il y a encore une foule de grands noms qui pourraient être recrutés.

– Diffusez sur ESPN +: FA Cup, LaLiga, plus (États-Unis)

L’avenir à long terme de l’avant-centre record des Spurs et de l’Angleterre est sans doute la décision la plus attendue du football mondial. Le prochain contrat de Kane le mènera vers la fin de sa carrière, et il veut s’assurer qu’il aura de l’argenterie à la fin.

Qu’il choisisse de consolider davantage son statut légendaire chez les Spurs, ou de succomber à l’attrait de Chelsea ou de Manchester United (les deux auraient un intérêt, avec des perspectives d’un meilleur accord financier sinon nécessairement des trophées), ou même de déménager à l’étranger au Bayern Munich ou le Real Madrid, il a certainement des options.

Cependant, le contrat de Kane n’est qu’une des nombreuses difficultés interdépendantes auxquelles le président omnipotent des Spurs, Daniel Levy, doit faire face. Trouver un entraîneur-chef qui corresponde aux attentes de l’attaquant en est une autre.

Harry Kane, à droite, a 209 buts et se rapproche du record de tous les temps d’Alan Shearer en Premier League avec 260. Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Marcus Rashford, 25 ans, attaquant, Manchester United

Autant les fans de Manchester United attendent avec impatience de voir l’un de leurs joueurs les plus importants s’engager dans un nouvel accord, autant le temps est moins un problème ici. Rien n’indique que Rashford souhaite s’éloigner d’Old Trafford – il est diplômé de l’académie avec une position très élevée au club – et le match final semble garantir un contrat amélioré qui pourrait le voir devenir le meilleur de l’équipe. -joueur payé.

Alors que les pourparlers de rachat devraient atteindre une phase concluante à Old Trafford, faire en sorte que le meilleur buteur du club assure son avenir à long terme serait une déclaration d’intention agréable et précoce pour que le nouveau propriétaire annonce son arrivée. Bien sûr, le plus tôt sera le mieux, mais même si les négociations devaient se prolonger bien au-delà de l’été, on s’attendrait à ce que United propose à Rashford un aussi bon projet sportif et financier que n’importe qui.

Mason Mount, 24 ans, milieu offensif, Chelsea

À la suite du récent chaos à Chelsea, 11e, et d’une saison affectée par les blessures, il est difficile d’évaluer à quel point l’international anglais est apprécié à Stamford Bridge. Avec une pléthore de nouveaux coéquipiers qui prospèrent également dans la moitié offensive et Christopher Nkunku du RB Leipzig qui devrait arriver pour 70 millions d’euros cet été, la perspective que Mount soit une option de premier choix pour la saison prochaine semble peu probable.

Alors que Chelsea fait face à un été de sérieuses coupes d’équipe après avoir dépensé plus de 600 millions d’euros en deux fenêtres de transfert, le Mount local est idéalement un joueur qu’il aimerait garder afin de respecter les règles de la Premier League qui plafonner une équipe à 17 stars étrangères. Mais étant donné que le départ du joueur de 24 ans entraînerait des frais importants, et que le joueur n’a aucune garantie d’être plus qu’un joueur d’équipe utile, un déménagement semble le résultat probable. Liverpool, Arsenal et Newcastle ont tous été liés.

Christian Pulisic, 24 ans, milieu offensif/ailier, Chelsea

Dans la même veine que Mount, l’international américain a une décision à prendre. Bien que la forme défavorable et les blessures aient joué leur rôle cette saison, Pulisic court le risque de chuter plus loin dans l’ordre hiérarchique offensif après la folie des dépenses extravagantes de Chelsea.

Un facteur atténuant pour le joueur de 24 ans pourrait être sa capacité à jouer le rôle d’ailier de part et d’autre (quelque chose que l’équipe ne possède pas déjà beaucoup), ce qui pourrait offrir à l’entraîneur-chef entrant quelques options. . Mais Pulisic n’est pas considéré comme indispensable et ne semble pas non plus heureux de jouer un petit rôle, il est donc probable qu’il passera à autre chose.

jouer 0:41 Pourquoi il est temps pour Christian Pulisic de quitter Chelsea Steve Nicol explique pourquoi il pense que Christian Pulisic devrait quitter Chelsea lors du mercato estival.

Emmêlé dans un combat de relégation, Leicester pourrait finir par payer le prix ultime pour ne pas avoir prolongé les contrats de ses meilleurs joueurs (le défenseur Caglar Soyuncu a déjà accepté de signer pour l’Atletico Madrid, tandis que le milieu de terrain Youri Tielemans devrait également partir en liberté en L’été).

Même si Leicester bat la baisse, la perspective de garder Maddison au-delà de la dernière année de son contrat est mince. L’international anglais est un milieu de terrain offensif techniquement doué qui peut frapper un coup franc et représente une grande menace de but, il y aura donc beaucoup d’intérêt de la part des clubs qui se battent pour des places européennes comme Tottenham et Newcastle.

Dani Olmo, 25 ans, milieu offensif/ailier, RB Leipzig

Tor-Kristian Karlsen Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Quatre saisons après le début de sa carrière en Bundesliga, on aurait pu s’attendre à ce que l’ancien ailier de l’équipe de jeunes de Barcelone soit plus dominant pour le club et le pays. Maintenant âgé de 25 ans, on a toujours le sentiment qu’il y a encore plus à venir d’Olmo, et bien que la capacité de l’international espagnol à affronter les défenseurs, son excellent rythme et son penchant à tirer à distance soient souvent mis en évidence, il doit intensifier ses efforts. prime.

Leipzig aurait proposé à la signature de 29 millions d’euros du Dinamo Zagreb une prolongation de contrat, mais les meilleurs clubs d’Angleterre et d’Espagne surveillent de près les développements.

Sergej Milinkovic-Savic est lié à un transfert de 100 millions d’euros depuis des années. Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images

Peu de joueurs ont fait l’objet de plus de spéculations sur les transferts au cours des dernières années que le milieu de terrain serbe. Pourtant, à sa huitième saison à la Lazio – avec plus de 300 apparitions – Milinkovic-Savic est toujours avec le club.

Ce qui rend le joueur de 28 ans si attrayant, c’est son ensemble de compétences uniques en matière de puissance physique, de domination aérienne, de merveilleux mouvements hors du ballon, de passes fines, d’un talent exceptionnel pour chronométrer ses courses offensives et sa finition experte. En d’autres termes, à peu près le profil idéal pour un milieu de terrain box-to-box.

Alors que la Lazio préparerait un contrat amélioré pour garder la légende du club à Rome, le milieu de terrain a envoyé des signaux mitigés et son agent affirme que l’avenir de son client ne sera pas discuté avant la fin de la saison. Quoi qu’il en soit, un éventail de grands clubs comme Arsenal, Manchester United, le Real Madrid, Newcastle et la Juventus sont sûrs d’entrer dans la course pour le signer.

Bien qu’il ait été couronné champion de Serie A la semaine dernière, il y a des signes que l’ailier mexicain pourrait quitter Naples. Arrivé à l’été 2019 pour un montant record de 45 millions d’euros du PSV, « Chucky » n’a pas encore acquis le statut de titulaire incontesté. En effet, le sentiment qui règne à Naples est que même s’il est un membre apprécié de l’équipe avec des capacités de gagner des matchs, il n’a toujours pas un impact suffisant pour justifier son salaire annuel de 7,2 millions d’euros.

Alors que les liens récents avec Liverpool sont prématurés, plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par le cas où Napoli serait prêt à négocier un transfert de l’ordre de 18 à 25 millions d’euros.

L’international italien a semblé s’améliorer chaque année après avoir fait ses débuts à l’Inter en 2019. Du pied gauche, en sécurité, fort dans les airs et affirmé dans les duels quand il le faut, il n’est pas étonnant que Bastoni soit sur la liste restreinte. de plusieurs clubs européens d’élite.

Bien qu’il soit presque exclusivement présenté à gauche d’un arrière trois, le style intelligent et calme du défenseur devrait également le voir réussir avec un partenaire défensif central. Quelle que soit la fin de la saison pour l’Inter, ils devront trouver quelque chose de spécial pour garder leur défenseur exceptionnel, et avec Milan Skriniar qui se dirige vers le PSG sur un transfert gratuit, il y a un important travail de reconstruction défensive à faire cet été. .