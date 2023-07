Transferts forestiers : Elanga et Hudson-Odoi mènent la chasse à l’ailier

Parmi les joueurs de la shortlist estivale de Nottingham Forest, il n’est pas difficile de repérer un thème émergeant.

En plus d’un désir de renforcer la colonne vertébrale de l’équipe – dans le but, au centre de la défense, au milieu de terrain central et à l’avant (ainsi qu’à l’arrière gauche) – il y a un autre type de joueur que le club regarde ; une zone du terrain où ils concentrent beaucoup d’attention. Plus que tout autre poste, en fait.

Parmi les joueurs qu’ils ont examinés, il y a au moins cinq joueurs qui sont des ailiers ou des attaquants qui sont à l’aise de jouer dans des positions plus larges.

Cela peut s’expliquer par le manque de buts du côté de Forest la saison dernière – Forest n’a marqué que 38 buts en 38 matchs de Premier League, ce qui était le cinquième pire de la division.

La nécessité d’une menace plus offensive est évidente. Steve Cooper en a parlé lui-même — le désir de faire un autre pas en avant cette saison ; pour ajouter plus de buts à une équipe qui a finalement survécu en se rendant plus difficile à battre.

Forest n’abandonnera pas son principe fondamental d’être difficile à briser, mais il y a un désir clair d’être plus ambitieux dans son approche.

La recherche d’hommes larges pourrait également être considérée comme une planification minutieuse, au cas où quelqu’un présenterait une offre pour Brennan Johnson qui atteindrait le nombre auquel Forest serait prêt à faire des affaires. Ce chiffre est estimé à environ 50 millions de livres sterling, ce qui est nettement supérieur aux 30 millions de livres sterling mis sur la table par Brentford. Mais avec Aston Villa, nouvellement qualifié pour l’Europe, également enthousiaste, il est peu probable que ce soit la fin de cette saga.



Forest pourrait bien être prêt à écouter les offres de Brennan Johnson (à gauche) si le prix est correct (Photo : Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images)

Que Johnson soit finalement vendu ou non, c’est une zone du terrain qui est une priorité évidente pour Forest de renforcer et d’ajouter à la qualité déjà fournie dans le dernier tiers par Taiwo Awoniyi, Morgan Gibbs-White et Johnson, qui ont marqué 23 des 38 buts de Forest entre eux.

Willian a été poursuivi avec acharnement, après avoir visité le terrain d’entraînement et offert un contrat de deux ans, dans le but de l’éloigner de Fulham.

Mais alors qu’une offensive de charme de Steve Cooper a attiré de grands noms à Forest – comme Jesse Lingard l’été dernier – l’attrait de vivre à Londres était trop pour le Brésilien, qui a choisi de rester à Craven Cottage, malgré le fait que Fulham proposait un contrat plus court.

À aucun moment, Willian n’a subi d’examen médical, mais Forest a tout mis en œuvre pour faire avancer les choses. pour signer un joueur qui avait impressionné contre eux la saison dernière.

Le joueur aurait été impressionné par les gens de Forest. Mais ils ne pouvaient pas rivaliser avec la géographie simple, avec le joueur de 34 ans (qui aura 35 ans avant le début de la campagne de Premier League de Fulham, à Everton, le 12 août) finalement disposé à accepter un contrat d’un an avec moins d’argent pour rester à Londres.

Entre-temps, Carlos Borges de Manchester City était l’un des noms clés de la liste des personnes recherchées par Forest. Borges a remporté le prix du joueur de la saison en Premier League 2 après avoir marqué 21 buts en 24 apparitions pour une équipe de City qui a remporté un troisième titre consécutif en PL2. L’international portugais des moins de 19 ans est évalué à environ 10 millions de livres sterling (12,7 millions de dollars) et peut jouer en tant qu’attaquant large, ailier ou attaquant orthodoxe.

Le joueur qu’ils poussent le plus à signer à court terme est le gardien Dean Henderson – les négociations ont commencé plus tôt cette semaine sur un accord pour l’ancien homme anglais et Forest veut qu’il soit leur n ° 1, après son prêt réussi la saison dernière.

Forest reste également attaché au milieu de terrain du PSV Ibrahim Sangare, pour qui ils ont fait au moins une offre. Leur intérêt pour le milieu de terrain brésilien de Botafogo Matheus Nascimento, quant à lui, n’est pas aussi fort que certains rapports en Amérique du Sud l’ont suggéré.

Henderson n’est pas le seul joueur de Manchester United pour lequel Forest s’intéresse vivement. Anthony Elanga, l’ailier suédois, est un autre Forest ciblé et des discussions ont eu lieu sur sa disponibilité. La position de United sur le joueur de 21 ans s’est adoucie cet été, alors qu’ils cherchent à vendre certains de leurs joueurs marginaux pour aider à faciliter de nouveaux ajouts. Des rapports ont suggéré qu’Elanga serait désormais disponible pour environ 10 millions de livres sterling, ce qui représente des frais raisonnables pour un jeune joueur qui a un potentiel important.

Elanga a fait irruption dans l’équipe United sous Ralf Ragnick mais a lutté pendant des minutes sous Erik ten Hag. Il n’a fait que sept départs toutes compétitions confondues et 19 matches de remplacement la saison dernière. Fred, Donny van de Beek, Henderson et Scott McTominay sont parmi les autres que United pourrait envisager de collecter des fonds pour le gardien de but de l’Inter Milan Andre Onana et potentiellement l’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund.

Elanga devrait faire partie de l’équipe United qui se rendra aux États-Unis pour son camp d’entraînement de pré-saison dans les prochains jours, n’ayant auparavant pas été inclus dans les matches amicaux contre Leeds ou Lyon après avoir été en service international avec la Suède le mois dernier. Forest devrait rivaliser avec Everton, qui avait précédemment tenté de le signer en janvier, pour sa signature maintenant.

Callum Hudson-Odoi de Chelsea est un autre joueur que Forest a envisagé. L’entraîneur-chef Cooper entretient de bonnes relations avec un joueur qui faisait partie de son équipe anglaise des moins de 17 ans qui a remporté la Coupe du monde en 2017. Les finances impliquées dans la signature de Hudson-Odoi pourraient être plus difficiles, les frais de transfert étant probablement plus importants que ce que United demande pour Elanga, tandis que le salaire du joueur est également plus élevé.

Le joueur de 22 ans n’a pas voyagé avec l’équipe de Chelsea aux États-Unis et a joué pour l’équipe de développement contre Boreham Wood. Il tient à passer à la recherche d’un football régulier en équipe première, tandis que le club tient à le retirer de sa masse salariale – et à obtenir des honoraires pour un joueur qui n’a plus qu’un an à courir sur son contrat.

Hudson-Odoi a fait 32 départs et 40 sous-apparitions en Premier League pour Chelsea, marquant quatre buts depuis ses débuts en championnat en 2018 – mais a rarement eu une longue course dans le côté, avec une blessure à Achille qui a retardé sa progression en 2019. Il a eu une période de prêt décevante au Bayer Leverkusen la saison dernière, où il a fait 14 apparitions mais reste un joueur avec un potentiel important s’il a la possibilité de se développer avec un temps de jeu régulier.

Comme Willian, un déménagement à Fulham pourrait être une option plus faisable et attrayante pour Hudson-Odoi, pour des raisons géographiques. Et Elanga et Borges sont les options les plus évidentes et les plus probables pour Forest.

Un intérêt pour Iliman Ndiaye de Sheffield United demeure également. Il avait été identifié comme une cible à la même époque l’année dernière, Cooper et l’équipe de recrutement de Forest – alors dirigée par George Syrianos – ayant été fans de ses qualités.

Marseille a fait une offre pour le joueur sénégalais, qui était une figure de proue de la promotion des Blades mais qui n’a plus qu’un an sur son contrat. Le club français a jusqu’à présent échoué dans ses efforts pour signer le joueur de 23 ans – qui a également fait l’objet d’un intérêt d’Everton en janvier. Marseille reste la destination la plus probable pour Ndiaye, mais Forest continuera de surveiller la position d’un joueur qui, comme Gibbs-White, est à l’aise de jouer à travers les trois attaquants dans le type de formation 4-2-3-1 qui a souvent été favorisée par Cooper.



Iliman Ndiaye figure en bonne place sur la liste de Forest, mais Marseille reste sa destination la plus probable (Photo : James Gill – Danehouse/Getty Images)

En attendant, alors qu’ils se concentrent sur l’apport de nouveaux ajouts, Forest ne cherche pas activement à faire sortir Johnson – notamment parce que Cooper apprécie hautement l’international gallois. Il est actuellement en Espagne avec le reste de l’équipe de Forest, bien qu’il soit soigné pour une blessure à la cheville, subie en service international avec le Pays de Galles.

Mais il y aurait une certaine logique froide à envisager des offres de grande valeur pour Johnson – si elles arrivent – ​​en raison de son statut de produit de l’académie.

Forest aura droit à des pertes de 83 millions de livres sterling sur trois ans d’ici la fin de cette campagne à venir, étant donné que l’une des années évaluées serait sa dernière saison dans le championnat. En 2021-2022, ils ont été autorisés à perdre 13 millions de livres sterling, qui sont passées à 35 millions de livres sterling par saison une fois qu’ils ont franchi le pas vers la Premier League.

Vendre Johnson aurait plus d’impact sur les finances de Forest étant donné que son statut de produit d’académie signifie que toute vente représenterait un pur profit – important en ce qui concerne la façon dont les pertes FFP sont évaluées.

Forest a une longue liste de joueurs à haut revenu qu’ils veulent quitter – dirigé par Jonjo Shelvey, qui a été gelé depuis qu’il a mal réagi après avoir été exclu de la formation de départ contre son ancien club, Liverpool, en avril.

Une foule de joueurs sont revenus d’un prêt et la majorité devrait être transférée, notamment Ethan Horvath (Luton), Josh Bowler (Blackpool, après un passage antérieur à l’Olympiacos), Hwang Ui-jo (FC Séoul, et, comme Bowler, l’Olympiacos avant cela), Jonathan Panzo (Coventry), Tyrese Fornah (Reading), Ateef Konate (Oxford United), Richie Laryea (Toronto), Loic Mbe Soh (Guingamp) et Mohamed Drager ( Luzern) en permanence suite à son prêt là-bas.

Sam Surridge est sur le point de terminer un déménagement de 5 millions de livres sterling à Nashville dans la MLS, ce qui serait une bonne décision à tous égards, mais Steve Cook et Harry Arter sont d’autres joueurs que Forest aimerait déménager. Si vous incluez Cook et Arter, vous avez toute une équipe de joueurs qui n’auront probablement pas de place dans l’équipe de 25 joueurs et pour qui, de manière réaliste, Forest doit trouver un nouveau club.

Il y a un fardeau financier important que Forest doit se décharger, à un moment où ils ne bénéficient pas de certains des avantages dont bénéficient leurs rivaux.

Le stade City Ground – bien qu’il soit un atout incroyable en termes d’atmosphère remarquable qu’il crée – n’aide pas le club à réaliser son potentiel financier en ce qui concerne les revenus des jours de match. C’est en partie la raison pour laquelle le club tient à faire avancer les plans de réaménagement du stand Peter Taylor, afin d’améliorer ces installations et, avec cela, leur capacité à générer plus de revenus.

En attendant, ils continuent de rechercher un sponsor sur le devant du maillot, l’ambition étant de conclure un accord d’une valeur de 10 millions de livres sterling ou plus.

Mais ce qui compte le plus, c’est de construire une équipe qui peut à nouveau pousser en Premier League et, pour différentes raisons, l’ajout à leur arsenal offensif sera au cœur de cela.

(Photo du haut : JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)