Transferts en Pro League saoudienne : chaque joueur quittera un club européen cet été

Le football saoudien a fait une grande déclaration lorsque Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en janvier et il est allé encore plus loin en juin avec la confirmation que le Fonds d’investissement public (PIF) du pays prendra le contrôle de quatre équipes de la Saudi Pro League.

PIF – qui détient une participation de 80 % dans Newcastle United, côté Premier League – contrôlera 75 % des quatre équipes SPL (Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal et Al Nassr), les 25 % restants étant contrôlés par un non -organisme à but lucratif.

Ci-dessous, nous suivons toutes les signatures pour rejoindre la Pro League d’un club européen depuis l’annonce des changements le 5 juin.

La révolution du football en Arabie saoudite…

6 juin — Karim Benzema rejoint Al Ittihad

L’attaquant de 35 ans a rejoint le Real Madrid et jouera sous l’ancien manager de la Premier League Nuno Espirito Santo chez les champions saoudiens de la Pro League. « J’avais un rêve en tête, signer pour Madrid et finir à Madrid », a déclaré Benzema. « Mais parfois, il y a d’autres opportunités. »

21 juin — N’Golo Kante rejoint Al Ittihad

Le milieu de terrain de 32 ans a signé de Chelsea pour s’associer à Benzema, avec qui il a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018. Pendant son séjour à Chelsea, Kante a remporté la Premier League, la FA Cup, la Ligue des champions, la Ligue Europa et l’UEFA. Supercoupe.

23 juin — Ruben Neves rejoint Al Hilal

Le milieu de terrain de 26 ans a effectué un transfert de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) de Wolverhampton Wanderers pour rejoindre Al Hilal. Les hauts responsables de Barcelone avaient également voulu signer Neves, mais il a décidé de passer en Pro League, le premier joueur de moins de 30 ans d’un club européen à le faire depuis l’annonce des changements de Pro League le 5 juin.

