Transferts en Premier League : Chelsea, Man City, Arsenal, Man Utd, Tottenham, Liverpool et Newcastle sont les principales dépenses | Actualités footballistiques

Combien les clubs de Premier League ont-ils dépensé en transferts pendant la fenêtre estivale ? On fait les chiffres…

Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 2 septembre à 00h20. Tous les frais de transfert incluent les modules complémentaires potentiels et excluent les frais non divulgués.

Une folie estivale record

Les clubs de Premier League ont dépensé un montant record de 2,39 milliards de livres sterling en nouvelles recrues au cours de la fenêtre estivale, dépassant ainsi le précédent sommet de 2,14 milliards de livres sterling établi l’année dernière. Les clubs ont également généré un montant record de 1,34 milliard de livres sterling grâce aux ventes de joueurs.

Les dépenses nettes globales ont pesé à 1,05 milliard de livres sterling, soit le deuxième chiffre le plus élevé de l’histoire, derrière les 1,29 milliards de livres sterling de la saison dernière.

Qui a dépensé le plus ?

Chelsea a dépensé la somme stupéfiante de 434,5 millions de livres sterling en recrues cet été – le montant le plus dépensé par un club au cours d’une fenêtre de transfert dans l’histoire de la Premier League.

Ce chiffre représente également plus du double du montant dépensé par n’importe quel autre club de Premier League cet été et porte les dépenses folles des Blues sous Todd Boehly à 1,036 milliard de livres sterling depuis son rachat l’année dernière.

Les soi-disant « Big Six » existent-ils encore ? Le tableau des dépenses de cet été le suggère.

Manchester City se classe deuxième avec une dépense de 216,3 millions de livres sterling, suivi de Tottenham (212,3 millions de livres sterling), Arsenal (208 millions de livres sterling), Manchester United (183,5 millions de livres sterling) et Liverpool (165,4 millions de livres sterling) – mais NewcastleLa nouvelle richesse de (130 millions de livres sterling) sous leurs propriétaires saoudiens permet à l’équipe d’Eddie Howe de consolider la septième place.

À l’autre extrémité de l’échelle, les nouveaux promus Luton étaient le club le plus économe avec seulement 9,5 millions de livres sterling investis dans de nouveaux joueurs, tandis qu’une multitude de clubs ont également enregistré des totaux relativement modestes, notamment Fulham, Everton (tous deux 38,7 millions de livres sterling), Burnley (48,6 millions de livres sterling), Palais de Cristal (50 millions de livres sterling), Brentford (54 millions de livres sterling), Sheffield United (54,2 millions de livres sterling) et loups (56,3 millions de livres sterling).

Quels joueurs coûtent le plus cher ?

Les milieux de terrain défensifs ont de nouveau fait fureur pendant cette fenêtre, Chelsea battant le record britannique de transfert pour atterrir. Moïse Caicedo de Brighton pour 115 millions de livres sterling – battant le précédent record des Blues de 106,8 millions de livres sterling pour Endo Fernández l’été dernier.

Declan Riz est temporairement devenu la signature la plus chère de la fenêtre après Arsenal a déboursé 105 millions de livres sterling pour signer le premier Jambon de l’Ouest capitaine, tandis que Manchester City dépensé 77,6 millions de livres sterling pour RB Leipzig défenseur central Josko Gvardiol.

Manchester Unitedle nouveau leader de Rasmus Hojlund a coûté 72 millions de livres sterling à partir de Atalantealors que Kai Havertz (Chelsea à Arsenal pour 65 millions de livres sterling), Monture maçon (Chelsea à Manchester United pour 60 millions de livres sterling) et Dominik Szoboszlai (RB Leipzig à Liverpool pour 60 millions de livres sterling) étaient les seuls autres acteurs à coûter plus de 60 millions de livres sterling.

Utilisez la barre de recherche dans le graphique interactif ci-dessous pour filtrer les joueurs et les clubs.

Qui a vendu le plus ?

Chelsea aurait peut-être dépensé beaucoup, mais les Blues ont également récupéré un montant record de 237,3 millions de livres sterling grâce aux ventes de joueurs – Havertz et Mount contribuant à eux seuls à ce chiffre à hauteur de 125 millions de livres sterling. Mateo Kovacic (30 millions de livres sterling), Christian Pulisic (18,8 millions de livres sterling), Ruben Loftus-Joue (18,5 millions de livres sterling), Kalidou Koulibaly (17 millions de livres sterling), Édouard Mendy (16 millions de livres sterling), Ethan Ampadu (7 millions de livres sterling) et Callum Hudson-Odoi (5 millions de livres sterling) a également quitté Stamford Bridge pour des sommes notables.

Brighton a enregistré une autre fenêtre dans le noir après avoir récolté 198,7 millions de livres sterling grâce aux ventes, notamment en vendant les milieux de terrain clés Caicedo et Alexis MacAllister (55 millions de livres sterling à Liverpool), et gardien en disgrâce Robert Sánchez (25 millions de livres sterling à Chelsea).

Manchester City (147,8m), Jambon de l’Ouest (143,7m), loups (137 millions de livres sterling) et Tottenham (110 millions de livres sterling) ont tous reconstitué leurs coffres de 100 millions de livres sterling ou plus, suivis par Arsenal (79 millions de livres sterling), Liverpool (53 millions de livres sterling), Manchester United (48 millions de livres sterling), Forêt de Nottingham (47,5 millions de livres sterling), Fulham (45 millions de livres sterling), Everton (37,7 millions de livres sterling), Aston Villa (32 millions de livres sterling), Sheffield United (20 millions de livres sterling) et Burnley (2 millions de livres sterling).

Image:

Le Bayern Munich a payé 100 millions de livres sterling à Tottenham pour Harry Kane





Cinq clubs n’ont pas réussi à récolter de fonds provenant des frais divulgués : Newcastle, Bournemouth, Brentford, Palais de Cristal et Luton.

Dépense nette

Alors, comment tous ces achats et ventes se traduisent-ils dans le tableau final des dépenses nettes ? Sans surprise, Chelsea a enregistré une dépense nette de 197,2 millions de livres sterling, un sommet dans la ligue – avec leur frénésie monstrueuse compensée par leurs revenus de ventes record.

Manchester United (135,5 millions de livres sterling), Newcastle (130 millions de livres sterling) et Arsenal (129 millions de livres sterling) et sont divisés par un cheveu jusqu’à la quatrième place, bien qu’ambitieux Bournemouth (117,3 millions de livres sterling) se classe cinquième – devant Liverpool (112,4 millions de livres sterling), Tottenham (102,3 millions de livres sterling), Manchester City (68,5 millions de livres sterling) et Aston Villa (65 millions de livres sterling).

À l’inverse, seuls quatre clubs ont enregistré des bénéfices grâce à des accords de transfert cet été – avec Brighton (-114,6 M£ de dépenses nettes) en tête, suivi de près par loups (-80,7 M£). Jambon de l’Ouest (-21,2 M£) et Fulham (-6,3 M£).