Transferts en franchise d’impôt de 529 plans à Roth IRA autorisés à partir de 2024

Les Américains qui économisent pour l’université dans 529 plans auront bientôt un moyen de sauver les fonds inutilisés tout en gardant leurs avantages fiscaux intacts. Un programme de financement gouvernemental de 1,7 billion de dollars comprend une disposition qui permet aux épargnants de transférer l’argent de 529 plans vers des comptes de retraite individuels Roth sans impôt sur le revenu ni pénalités fiscales. actualités liées à l’investissement La Chambre a adopté la mesure vendredi et le Sénat l’a fait jeudi. Le projet de loi se dirige vers le président Biden, qui devrait le signer. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les “meilleurs” moyens de maximiser votre déduction fiscale pour les dons de bienfaisance La mesure de roulement – ​​qui entre en vigueur en 2024 – présente certaines limites. Parmi les plus importants : il y a un plafond à vie de 35 000 $ sur les transferts. “C’est une bonne disposition pour les personnes qui ont [529 accounts] et l’argent n’a pas été utilisé », a déclaré Ed Slott, expert-comptable agréé et expert de l’IRA basé à Rockville Center, New York. Cela peut se produire si un bénéficiaire – comme un enfant ou un petit-enfant – ne fréquente pas un collège, une université, une école professionnelle ou privée de la maternelle à la 12e année, ou autre qualification établissement, par exemple. Ou, un étudiant peut recevoir des bourses qui signifient qu’il reste quelque 529 fonds.

Des millions de 529 comptes détiennent des milliards d’épargne

Il y avait près de 15 millions de comptes 529 à la fin de l’année dernière, détenant un total de 480 milliards de dollars, selon à l’Institut des sociétés d’investissement. C’est une moyenne d’environ 30 600 $ par compte. 529 plans comportent des avantages fiscaux pour les épargnants universitaires. À savoir, les revenus de placement sur les cotisations au compte augmentent en franchise d’impôt et ne sont pas imposables s’ils sont utilisés pour des dépenses d’études admissibles comme les frais de scolarité, les frais, les livres et le logement et les repas.

Cependant, cette croissance des investissements est généralement assujettie à l’impôt sur le revenu et à une pénalité fiscale de 10 % si elle est utilisée pour une dépense inadmissible. C’est là que les transferts vers un Roth IRA peuvent profiter aux épargnants avec de l’argent 529 bloqué. Un transfert contournerait l’impôt sur le revenu et les pénalités; les investissements continueraient à croître en franchise d’impôt dans un compte Roth, et les futurs retraits de retraite seraient également en franchise d’impôt.

Certains pensent que c’est une aumône pour les riches

Cependant, certains critiques pensent que la politique de roulement équivaut en grande partie à une aide fiscale aux familles les plus riches. “Vous offrez des incitations à l’épargne à ceux qui peuvent épargner et laissez derrière vous ceux qui ne peuvent pas épargner”, a déclaré Steve Rosenthal, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center. Un 2012 une analyse menée par le Government Accountability Office a révélé que l’Américain typique avec un compte 529 avait “beaucoup plus de richesse” que quelqu’un sans : 413 500 $ de richesse totale pour la personne médiane, environ 25 fois le montant d’un non-titulaire de compte.

De plus, le propriétaire typique avait un revenu annuel d’environ 142 000 $ contre 45 000 $ pour les autres familles, selon le rapport du GAO. Près de la moitié, 47 %, avaient des revenus supérieurs à 150 000 $. La nouvelle disposition de transfert de 529 à Roth IRA ne comporte pas de limites de revenu.

Limitations sur les transferts 529 vers IRA

Alors que le nouvel allégement fiscal profite principalement aux familles les plus riches, il existe des limitations “assez importantes” sur les roulements qui réduisent l’avantage financier, a déclaré Jeffrey Levine, planificateur financier agréé et expert-comptable agréé basé à Saint-Louis, dans un tweeter. Les restrictions incluent : Un plafond à vie de 35 000 $ sur les transferts.

Les roulements sont soumis à la limite de contribution annuelle du Roth IRA. (La limite est de 6 500 $ en 2023.)

Le roulement ne peut être effectué que sur le Roth IRA du bénéficiaire, et non sur celui du titulaire du compte. (En d’autres termes, un 529 appartenant à un parent avec l’enfant comme bénéficiaire devrait être intégré à l’IRA de l’enfant, et non à celui du parent.)

Le compte 529 doit être ouvert depuis au moins 15 ans. (Il semble que le changement des bénéficiaires du compte puisse redémarrer cette horloge de 15 ans, a déclaré Levine.)

Les titulaires de compte ne peuvent pas reporter les cotisations ou les revenus de ces cotisations versés au cours des cinq dernières années. Dans un résumé documentla commission sénatoriale des finances a déclaré que les règles fiscales actuelles de 529 ont “conduit à hésiter, à retarder ou à refuser de financer les 529 aux niveaux nécessaires pour payer la hausse des coûts de l’éducation”. “Les familles qui se sacrifient et épargnent sur 529 comptes ne devraient pas être punies d’impôts et de pénalités des années plus tard si le bénéficiaire a trouvé un autre moyen de payer ses études”, a-t-il déclaré.

Les plans 529 sont-ils déjà suffisamment flexibles ?

Certains experts en épargne-études pensent que les comptes 529 offrent une flexibilité suffisante pour ne pas dissuader les familles de les utiliser. Par exemple, les propriétaires avec des fonds de compte restants peuvent changer les bénéficiaires en un autre membre de la famille admissible — permettant ainsi d’éviter une pénalité fiscale pour les retraits non admissibles. Mis à part un enfant ou un petit-enfant, ce membre de la famille pourrait être vous ; une épouse; un fils, une fille, un frère, une sœur, un père ou une belle-mère ; frère ou demi-frère ; cousin germain ou son conjoint; une nièce, un neveu ou leur conjoint; ou tante et oncle, entre autres.