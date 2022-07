Transferts de propriété pour Whiteside, Lee et le comté d’Ogle, déposés du 4 au 8 juillet – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Samantha Bushman à Jamie L. et Heather E. Rieger, 1002 Griswold Ave., Sterling, 75 000 $.

⋅ Sandra P. Dziedzic à Jose I. Boites, également Boites Espinoza, 212 Stanley Court, Rock Falls, 12 000 $.

⋅ Judy C. Powell à Joseph A. Rivera, 1511 Eighth Ave., Rock Falls, 47 500 $.

⋅ Randall L. Betts et Susan K. Boelkins à Kristofer Graham et Russell Sutcliffe, 509 N. Base St., Morrison, 42 000 $.

⋅ Bruce et Sara Colmark à Timothy et Morgan Jacobs, 1504 E. 40th St., Sterling, 325 000 $.

⋅ Tristan Ries à Michael C. et Sandra L. Dennis, 619 16th Ave., Sterling, 60 000 $.

⋅ Kristin M. Widolff, également Compton, et Drew Widolff à Treaven Barron et Chelsea Harper, 18420 Habben Road, Sterling, 243 000 $.

⋅ Patrick Heneghan à Michael Bushaw, 606 W. Fifth St., Sterling, 48 000 $.

⋅ Micki L. et Michael A. Dettman à Juventino R. et Rosario M. Trujillo, 911 W. Seventh St., Sterling, 1 500 $.

⋅ Gordon Bennett à Matthew et Sarah Ballard, 601 W. Commercial St., Lyndon, 135 000 $.

⋅ Daniel C. et Jessica G. Nance à Edward L. et Melinda Stage, 27660 Knief Road, Rock Falls, 275 000 $.

⋅ Edward M. et Janice P. Mulvaney à Greg et Rachelle Brown, 1405 Lancaster Drive, Rock Falls, 246 500 $.

⋅ Gregory W. et Rachelle L. Brown à Nathan D. Olson et Sydney M. Arickx, 10480 Hussung Drive, Rock Falls, 139 500 $.

⋅ Anthony J. Avila à Greater Sterling Development Corp., 905 First Ave., Sterling, 25 000 $.

⋅ Jessie L. McWilliams à Keli Ilg, 403 S. Bluff St., Albany, 164 500 $.

⋅ Cory et Lynn M. Crowe et Colette M. Schmitt à Shelby Melton, 703 Ninth Ave., Rock Falls, 80 000 $.

⋅ Brian L. Olson à Terry R. et Kathy A. Kimmel Walker, 1100 Sunset Drive, Rock Falls, 172 000 $.

⋅ James E. Lathrop Jr. à Danial R. Smith, une parcelle sur South Freemont Street, Tampico, 15 000 $.

⋅ Robin D. Reul à Jacob T. et Bailey J. Hernandez, 1819 Second Ave., Sterling, 175 000 $.

⋅ Kristopher J. Koehler à John Schrauth et Shelly Sonen, deux parcelles à Winn Road, Sterling, 21 500 $.

⋅ Charles A. Rogers Jr. à Brad Garczynski et Annamaria Lewis, 1508 Third Ave., Sterling, 64 500 $.

⋅ Amanda L. Downes à Christopher A. et Matthew Robert Dillon Moeller, 309 W. Eighth St., 73 000 $.

⋅ Cynthia M. et Brian E. Mead à Michael Riojas, 703 15th Ave., Fulton, 125 000 $.

⋅ Alaina D. Harty à Cathleen A. Noble, 401 W. Third Ave., Lyndon, 65 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Douglas E. Furr à Gary L. Schreiner, 288 Ave. E, Rock Falls, 0 $.

⋅ Sterling Land & Cattle Inc. à Jon R. et Martha J. Kophamer, deux parcelles de terres agricoles dans le canton de Genesee, 0 $.

⋅ Harlan J. et Lorna L. Houzenga à Ronald J. Houzenga, quatre parcelles de terres agricoles dans le canton d’Union Grove, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Al and Sandra Segneri Family Trust, Sandra S. Segneri, fiduciaire, à Ryan Gould et Kelsie Vaile, 2310 Meadows Drive, Sterling, 262 500 $.

⋅ Phyllis N. Powers à Tammy L. Williams, 1105 E. 20th St., Sterling, 120 000 $.

⋅ Prescott Family Trust, Peter G. Prescott, fiduciaire, à Jeremy Allen Mulnix, 908 Leroy Ave., Rock Falls, 99 000 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Rosemary Appenheimer à Gabriel et Elizabeth M. Rubio, 1207 Goral Court, Dixon, 155 000 $.

⋅ Raquel Ortiz à Eliezer Gonzalez et Susana Charles, bloc 17, lot 35, Woodhaven Lakes, Sublette, 11 500 $.

⋅ Iris Desandre à Nora L. Bueno Alvarez, bloc 3, lots 242-243, Woodhaven Lakes, Sublette, 40 000 $.

⋅ Ann M. Talavera à Matthew Brian Vaughn, bloc 11, lot 290, Woodhaven Lakes, Sublette, 58 000 $.

⋅ Anastacio, Karen et Thomas N. Gamino et Mary Lou Rebmann à Anthony R. et Laura M. Burns, bloc 22, lot 138, Woodhaven Lakes, Sublette, 14 000 $.

⋅ Christian Rodriguez à Tania Yesica Valle Navarro, bloc 7, lot 22, Woodhaven Lakes, Sublette, 6 750 $.

⋅ Diane et Zbigniew Laguna à Jorge Escutia et Zayury Mejia, bloc 27, lot 130, Woodhaven Lakes, Sublette, 9 750 $.

⋅ Jessica Ojeda et Marcos Sosa à Kenneth Eugene et Margaret Diebert, bloc 29, lot 154, Woodhaven Lakes, Sublette, 16 000 $.

⋅ Sandra K. Mangen, également Lukasik, à Hugo Cardenas, bloc 24, lot 188, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 000 $.

⋅ Anna M. Hernandez à Crystal Williams, bloc 19, lot 57, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Mary Louise Dibenedetto à Joel A. Williams, bloc 21, lots 55-56, Woodhaven Lakes, Sublette, 36 000 $.

⋅ Brian E. Klassens à John M. et Carmen Stewart, bloc 22, lot 72, Woodhaven Lakes, Sublette, 22 000 $.

⋅ Maureen Driscoll à James P. et Barbara A. West, bloc 3, lots 109-110, Woodhaven Lakes, Sublette, 40 500 $.

⋅ Anthony L. Gomez à Margareta Vazquez, bloc 14, lot 30, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Mark Daniel et Janelle Lynette Leffelman à Jason P. et Terri A. Leffelman, deux parcelles dans le canton de May, 1 238 050 $.

⋅ St. Marys Cement US LLC à Warren Gridley et Kandie Sue Manning, 2165 White Oak Lane, Dixon, 170 000 $.

⋅ Cynthia et Richard Schultz au secrétaire américain aux Anciens Combattants, 315 N. Ottawa Ave., Dixon, 0 $.

Actes de renonciation

⋅ Charlotte Tobin, également Tobin Myers, à Jo Ann Winter, bloc 5, lot 181, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Charlotte Tobin, également Tobin Myers, à Jacob Lee McGovern, bloc 5, lot 183, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Antonio Rodriguez Jr. à Exiquio Camacho, bloc 9, lot 187, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

Acte de syndic

⋅ Trust No. 101, John F. Hill, administrateur, à Craig A. Buhrow Trust, Craig A. et Marjorie E. Buhrow, co-administrateurs, 2324 Reynolds Road, Ashton, 0 $.

Acte d’exécution

⋅ Ronald E. Horn et Donelle H. Ward à Rooney’s-DWH LLC, 119 N. Elm St., Franklin Grove, 0 $.

Acte du shérif

⋅ Le shérif du comté de Lee et Michael Fuller, Jennifer Willis, Jeannie Grenemeier, Pamela Koziel, Nathan et Alicia McAtee, Michael, Susan, Linda, William Jr. et William Van Duzen Sr. à Champaign Investments LLC, 235 Flagg St., Paw Paw, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Transfert de prêt hypothécaire de Stanwich, Wilmington Savings Fund Society, fiduciaire, à David Pelayo, 930 N. Main St., Rochelle, 65 000 $.

⋅ Carl B. et Virginia Alden à Dale L. et Sherry R. Echelbarger, 8449 N. Meadowlark Lane, Davis Junction, 171 000 $.

⋅ Malachi G. et Chelsi S. Messenger à Garrett R. Rude et Olivia M. Bouback, 9618 W. Fairmont Road, Polo, 280 500 $.

⋅ Feu Irene E. Peterson par les héritiers d’Adam M. et Amanda M. Becker, 308 W. Oregon St., Polo, 120 000 $.

⋅ Jeffrey A. et Debra H. Hennessee à Tamara L. Martin, 2787 State Route 2, Oregon, 150 000 $.

⋅ Arlyn et Celia Zimmerman à Martin Acevedo Ramos, 506 S. First Ave., Forreston, 25 500 $.

⋅ Kerns Property Management LLC à Larry G. et Kayla M. Harris, 401 W. North St., Creston, 157 000 $.

⋅ Cerveau et Anne Marie Green. également Eggleston, à Mitchell et Kimberly Arellano, 609 N. Sixth St., Rochelle, 254 000 $.

⋅ Christine J. Chodoronek à Caitlin J. Trainor, 1573 Warrenton Drive, Byron, 250 000 $.

⋅ John C. et James R. Kyle à Justin C. Banach, 933 Lincoln Highway, Rochelle, 135 000 $.

⋅ Brittany Ellis à Tara M. Hendren, 603 S. First St., Rochelle, 109 500 $.

⋅ Creston Commons LLC à Alejandro et Catalina Paramo, une parcelle dans le canton de Dement, 18 000 $.

⋅ Anthony Tuttle à Jeffrey A. et Pamela J. Berg, 114 Sunnyhill Drive, Davis Junction, 225 000 $.

⋅ Douglas E. et Dawn M. Knapp à Jessica Kibodeaux, 601 N. Division Ave., Polo, 91 900 $.

⋅ Timothy J. et Rose M. Jones à Michael L. et Megan B. Moseley, 639 W. Jennie Lane, Oregon, 336 000 $.

⋅ Seven Group LLC-Birdsall à Progressive Park Rochelle LLC, quatre parcelles dans le canton de Flagg, 817 740 $.

⋅ Kyle W., Steven J., Jennifer E. et Amy K. Sheaffer à Kyle W. et Amy K. Sheaffer, 6465 S. Freeport Road et une parcelle à Woosung, 387 860 $.

Acte de renonciation

⋅ Stanley Weber à Jesse M. Powell et Rick L. Grobe, 506 N. Franklin Ave., Polo, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Marvin K. Eyster Living Trust, Charleen Boudreau, fiduciaire, à Garnett Living Trust, Bradford C. Garnett, fiduciaire, une parcelle dans le canton de White Rock, 465 000 $.

⋅ Bennett Family Trust 111, Joy K. Wirth et Carla L. Miller, administrateurs, à Lawrence et Mary Jo Winn, 307 W. Fourth St., Leaf River, 159 000 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle