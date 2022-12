Transferts de propriété pour Whiteside, Lee et le comté d’Ogle déposés du 2 au 9 décembre – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Kyle E. et Leslie A. Lackey à Daniel P. et Michelle L. Luhrsen, une parcelle sur Sunset Lane, Prophetstown, 13 000 $.

⋅ Pamela A. Brinker à Olyvia R. Cook, 105 E. Park St., Morrison, 75 000 $.

⋅ Matthew W. et Patricia A. Howard à Devin Kuehl et Caitlin Maloney, 5619 David Road, Erie, 245 000 $.

⋅ Sharon Pipitone à Jaron L. Baker, deux colis sur Arch Road, Tampico, 484 000 $.

⋅ Phyllis Kelly Estate, Jennie L. Milroy Estate, Suzanne Perino et John, Brian et Brad Kelly à Pitawan Yindeeroop, 203 13th Ave., Sterling, 67 000 $.

⋅ Peter J. et Susan Harkness à Matthew W. Prescott Trust, 17627 Grandview Drive, Sterling, 1 200 000 $.

⋅ Jacob L. et Leah R. Landis à Deborah L. Whitely, 1406 Seventh Ave., Sterling, 114 900 $.

⋅ Conkling Real Estate Management à Rentco LLC, 1003 Ave C, Rock Falls, 174 500 $.

⋅ Michael D. Dresden Jr. à Michelle L. Meinsma, 609 Portland Ave., Morrison, 0 $.

⋅ Marcos R. et Meaghan Rivera à Ian N. Eastman et Katelyn A. Carp, 904 E. 19th St., Sterling, 152 000 $.

⋅ Franklin J. et Nadine M. Brabender à Stefan et Kady Knox Andrzejewski, 2108 Riverdale Road, Rock Falls, 65 000 $.

⋅ Richard Brauer et Gregory Layn à Christopher et Emily Green, 25570 Indian Ridge Road, Sterling, 278 500 $.

⋅ ENR Farms à William A. et Amy Jones, trois parcelles sur Lyndon Road, Prophetstown, 1 323 218 $.

⋅ Robert A. et Jana Martin à Marc T. et Kellie R. Schutz, 3777 Hickory Hills Road, Tampico, 150 000 $.

⋅ Daniel J. et Linda Ryan à Shane A. et Amy Ryan, 9940 Erie Road, Erie, 30 000 $.

⋅ King Real Estate LLC à Sharon Faye et Adrian L. Johnson, 307 E. Eighth St., Rock Falls, 120 000 $.

⋅ Gabriel Guerrero à Patch Properties, 506 Eighth Ave., Sterling, 35 000 $.

⋅ Regal Investments à Douglas Schwenk, 222 Ave C, Rock Falls, 25 000 $.

⋅ Jered et Samantha E. Glazier, anciennement Ringberg, à Kenneth C. Diericx, 1219 Albany St., Erie, 75 000 $.

⋅ Peter Harkness, également Pete, à Ready Lab LLC, 1609 et 1611 First St., Rock Falls, 0 $.

⋅ Robert Jurkens Estate, Mary Leseman et Larry R. Jurkens à James Leroy Gallegos, 704 W. 11th St., Sterling, 108 000 $.

⋅ Casey L. Goodel, anciennement Johnson, à Gayle Ledford, 1506 E. 15th St., Sterling, 73 500 $.

⋅ Joyce M. Lathrop à Nicholas Olds, 1313 Seventh Ave., Sterling, 77 500 $.

⋅ Jason C. et Abigail L. Williamson à Megan Glenn, 707 12th Ave., Sterling, 117 400 $.

⋅ Cindy Nusbaum à Epre Brick House, 315 First Ave., Rock Falls, 120 000 $.

⋅ Ardith M. Sisson Estate, Edward A., Matthew L., David L. Sisson et Deborah L. Oineda à Tyrone L. Johnson, 111 Ann St., Rock Falls, 85 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Andrea M. House à Jerry L. et Carol A. House, 107 E. North St., Morrison, 0 $.

⋅ Ville de Rock Falls, Commission de développement industriel à Daniel Berkeley, 1906 13th Ave., Rock Falls, 200 $.

⋅ Karen K. Unterzuber, maintenant Mewhirter, à Larry et Karen Mewhirter, 403 Fourth Ave., Rock Falls, 0 $.

⋅ PR Walker Inc. au 10 E. Lynn Boulevard LLC, 10 E. Lynn Blvd., Sterling, 0 $.

⋅ Angela Egley à Timothy A. Castillo, 214 Sixth Ave., Rock Falls, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Marguerite Massin Trust to Wendling Quarries, une parcelle agricole dans le canton de Garland Plain, 90 000 $.

⋅ Edward F. Hermes Trust à Janalee A. Politsch et John, Anthony, Nicholas et Mark Hermes, une parcelle dans le canton de Sterling, 0 $.

⋅ Trust No. 114, ATG Trust Co., fiduciaire, à Jerry L. et Carol A. House, 107 E. North St., Morrison, 55 000 $.

⋅ Stephen et Debra Pearson Living Trust à Jaron L. Baker, deux parcelles sur Arch Road, Tampico, 484 000 $.

⋅ Robert L. et Linda M. Newlon Trust à 3 Nails Invested LLC, 1005 W. Second St., Rock Falls, 15 000 $.

⋅ Warren E. et Susan J. Amman à Nathan Levi et Christine E. Johnson, 1221 11th Ave., Fulton, 160 000 $.

⋅ Laverne S. Paterson Trust à Michael A. et Emelia S. Baker, 30687 Quinn Road, Sterling, 60 500 $.

⋅ Larry G. et Mary R. McCormick Living Trust à Epre Brick House, 611 First St., Rock Falls, 175 000 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Barbara J. Peterson Estate à Michael A. et Emelia S. Baker, 30687 Quinn Road, Sterling, 60 500 $.

⋅ Bess M. Anselmo Estate à Sammy G. et Amy Forrest, 1712 Woodburn Ave., Sterling, 215 000 $.

⋅ Beverly J. Robbins Estate à Amy M. et Charles H. Austin I, 2202 E. French St., Rock Falls, 52 500 $.

Actes

⋅ Sheriff Of Whiteside County et Jason W. Mattingly à Stanwich Mortgage Loan Trust F, 612 Grace Ave., Rock Falls, 87 780 $.

⋅ Jimmy L. Devers Estate à Jazmin Hazelwood, 505 E. Eighth St., Rock Falls, 47 000 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Silas W. et Caitlin F. Parker à Bradley J. Fritts, 319 W. Pieronnet St., Amboy, 153 250 $.

⋅ David G. Schoenholz Jr. à Leslie L. Beran, 414 et 416 S. Dixon Ave., Dixon, 25 000 $.

⋅ Andrew W. Gutherie à Joanne Lybarger, 713 S. Ottawa Ave., Dixon, 89 900 $.

⋅ Thomas et Jennifer V. Dummer à Mitchell D. et Emily C. Hamm, 130 N. Skole Gate, Lee, 193 000 $.

⋅ MSPASF LP, Patricia Ann et Michael A. Schrauth Trust, John M. Schrauth, administrateur, Mary Kathleen Haysinger et John M. Schrauth à Suzanne M. Schmidt Trust No. 1, Suzanne M. Schmidt, administrateur, 1112 S. Galena Ave ., Dixon, 123 000 $.

⋅ David R. Dossett à Aalan Toomsen, 916 W. First St., Dixon, 86 500 $.

⋅ ENR Farms LLC à Shane B. et Shannon J. Schutz, deux parcelles de terres agricoles dans le canton de Nelson, 2 418 419 $.

⋅ Kenneth O. et Virginia R. Williams à Denise Johnson, 325 Sheridan Ave., Dixon, 120 000 $.

⋅ Laurie M. et Sidney L. Heaton à Branden P. Shea et Rebecca R. Foley, 1801 Factory St., Dixon, 60 000 $.

⋅ Henry Lee et Marie Silberhorn à Do Not Pass Go LLC, 801 et 803 W. Third St., Dixon, 48 000 $.

⋅ Jason G. et Connie A. Potter à Lauren Riebel et Daniel Yoesle, 313 S. Dement Ave., Dixon, 140 000 $.

⋅ Keith et Lauren Crotty à David John et Jeanne Marie Hill, également Koenig, bloc 3, lots 136-137, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

⋅ Brock Mathewson à Lauren M. Sepeda, 1848 Quail Hollow Road, Steward, 385 000 $.

⋅ Mark A. Swope à Kevin M. Johnson et Aubrey A. Marks, 2750 Shaw Road, Compton, 179 000 $.

⋅ Joshua Kozah à Joseph G. Foulk, 2698 Cottage Hill Road, Compton, 2 750 $.

⋅ Richard et Patricia Anderson Partnership, Richard et Patricia Anderson à Andrew J. et Andrea L. Lefevre, une parcelle de terre agricole dans le canton de Viola, 0 $.

⋅ Arlan McClain à Loretta Shilling, 412 Autumnwood Lane, Dixon, 265 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Fondation de la famille Blum au village d’Ashton, une parcelle de terre agricole dans le canton d’Ashton, 0 $.

⋅ Charlotte A. Hodder à l’église Trinity Lutheran de Dekalb, Illinois, 2763 et 2765 Shaw Road, Compton, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Larry G. et Mary R. McCormick Living Trust, Larry G. McCormick, fiduciaire, à Donald James Ogan Revocable Living Trust, 1648 et 1650 Brandywine Road, Dixon, 7 000 $.

⋅ Warren H. Badger Trust, David W. Badger, fiduciaire successeur de Peak Real Property LLC, 18 N. Jefferson Ave., Amboy, 24 900 $.

⋅ Arthur R. et Beverly Espe Trust, Arthur R. et Beverly J. Espe, administrateurs, à Jose Virola, 221 N. Mason St., Amboy, 95 000 $.

Acte d’exécution

⋅ Nancy L. Neal à Charles M. et David M. Henkel, 1309 State Route 38, Franklin Grove, 0 $.

Actes en fiducie

⋅ Earl G. Burket Family Trust et Lois L. Burket Revocable Trust, Janice Teuscher, fiduciaire successeur, à Lisa K. Wolf Trust, Lisa K. Wolf, fiduciaire, six parcelles de terres agricoles dans le canton de Dixon, 2 760 825 $.

⋅ Earl G. Burket Family Trust et Lois L. Burket Revocable Trust, Janice Teuscher, fiduciaire, à Loren W. Wolf Trust, Loren W. Wolf, fiduciaire, six parcelles de terres agricoles dans le canton de Dixon, 2 760 825 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Gary Groharing à Sonia R. et Austin B. Frazier Jr., 447 N. Sangamon Lane, Dixon, 465 000 $.

⋅ Succession de feu Ada I. Burke par les héritiers de Nicholas T. et Courtnie Griffin, 3831 W. Canal St., Grand Detour, 70 000 $.

⋅ Truitt Farms Inc. à Lyle M., Sheryl R., Susan M. et John M. Hopkins, deux parcelles de terres agricoles dans le canton de Pine Creek, 1 104 422 $.

⋅ Truitt Farms Inc. à Phillip E. et Jean M. Frey, trois parcelles de terres agricoles dans le canton de Pine Creek, 1 104 422 $.

⋅ Harry B. Prentice à Noah Spittler, 6153 W. Lightsville Road et une autre parcelle à Leaf River, 50 000 $.

⋅ Jeffery N. Francis à William Rogers, 7234 N. Crestview Road, Byron, 325 000 $.

⋅ Broc Krigbaum à Ethan R. Krigbaum, 8807 N. Main St., Leaf River, 55 000 $.

⋅ William, Patricia et Ashley Nordman et Coleman Beckerle à Patricia Holm, une parcelle sur Pleasant Grove Road, Oregon, 115 260 $.

⋅ Midwest Properties par R and B LLC à Rafael Huerta Ortega, 164 Autumnwood Lane, Davis Junction, 30 000 $.

⋅ Rosemary C. Prewett à Michael L. McCarthy, 104 S. Eighth St., Oregon, 42 500 $.

⋅ Dianne K. Bailey à Jeremy Degroodt, 738 Oxford Drive, Byron, 255 000 $.

⋅ Dennis et Wynell Swinton à Patrick R. Yarolem, 226 Irene Ave., Rochelle, 97 500 $.

⋅ Pranjal M. Agrawal et Debmitra Das à Gary Lee et Patricia Gray, 7226 S. Lost Nation Road, Dixon, 455 000 $.

⋅ Tyler DG Huddleston et Amber M. Ludovissey à Jason Stoll, 708 N. Fifth St., Oregon, 136 000 $.

⋅ Josh Rieck à Jacob Benjamin Rusk, 133 S. Lincoln St., Byron, 195 000 $.

⋅ Carrie L. Rowland, également Ebens, à Kassandra Marinelli, 801 Madison St., Oregon, 152 500 $.

⋅ Danny E. Roos à Kurt Arthur Schaible, 505 N. Fourth St., Oregon, 270 000 $.

⋅ William J. et Kristine M. Grzywa à BKA Holding LLC, 20255 E. Welty Road, Lindenwood, 270 000 $.

⋅ David Gatz à Fanny Duarte, 1300 Scott Ave., Rochelle, 210 000 $.

⋅ Empire Realty Agreements LLC à Jenelle L. Jones, 208 S. Eighth St., Rochelle, 122 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Amy Sommerfield à Alison S. Roth, également Mitchell, 213 W. Hitt St., Mt. Morris, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Douglas M. Cole Medicaid Income Trust 11121333, Douglas M. Cole, fiduciaire, à Tyler J. Hageman, 609 S. Eighth St., Oregon, 90 000 $.

⋅ Suzanne G. Gilkerson Declaration Trust, Suzanne G. Gilkerson, fiduciaire, à Ryan Neuenkirchen, 1209 Crest Lane, Rochelle, 147 500 $.

⋅ Cecil M. Plourde Trust, Cecil M. Plourde, fiduciaire, à Dennis et Patricia Côté, 207 Ave C, Rochelle, 125 000 $.

⋅ Kenneth S. Brown Land Trust 1, Kenneth S, Brown, administrateur, à Vidal Lopez Ruiz, 126 Jeffrey Ave., Rochelle, 63 000 $.

Actes en fiducie

⋅ James G. et Shelley J. Ramsey à RVC Trust, Raymond Melvin et Carolyn Ruth Voss, administrateurs, 827 N. White Rock Road plus une autre parcelle, Chana, 188 000.

⋅ Patricia J. Holm à Patricia J. et William J. Nordman Trust, Patricia J. et William J. Nordman, administrateurs, une parcelle sur Daysville et Park Roads, Oregon, 146 691 $.

⋅ Holm Living Trust, Teresa G. et John R. Holm, administrateurs, à Patricia J. et William J. Nordman Trust, Patricia J. et William J. Nordman, administrateurs, trois parcelles sur Daysville Road, Oregon, 210 456 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle