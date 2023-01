Transferts de propriété pour Whiteside, Lee et le comté d’Ogle déposés du 16 au 23 décembre – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Rock Falls Land LLC à Gold Hill Holdings LLC, une parcelle de terre agricole dans le canton de Hume, 25 000 $.

⋅ Central Bank Illinois à Jason Marcus, 817 17th St., Fulton, 280 000 $.

⋅ Robert W. Snyder à Jacob J. et Emily A. Lengfelder, 310 Ninth Ave., Sterling, 155 000 $.

⋅ Bradley H. Anderson à Keith David et Jaimee Sue Wetzell, 36 Meadow Lane, Prophetstown, 155 000 $.

⋅ Jennifer Grobe à Claudia Mendoza Serrano, 2005 21st Ave., Sterling, 132 000 $.

⋅ Timothy Doty à Patrick Doty, 18725 Sand Road, Fulton, 85 000 $.

⋅ Administration des anciens combattants des États-Unis et secrétaire aux Affaires des anciens combattants à Virgil Wersinger, 8096 Hazel Road, Morrison, 60 000 $.

⋅ James T. Wood Estate, Christopher L. Barnett, Dana Barnett Owens, Bridget L. Kurtz et Patrick J. et James M. Wood à Patrick J. Wood, 504 11th Ave., Fulton, 0 $.

⋅ James T. Wood Estate, Christopher L. Barnett, Dana Barnett Owens, Bridget L. Kurtz et Patrick J. et James M. Wood à James M. Wood, 9340 Covell Road, Fulton, 290 741 $.

⋅ James T. Wood Estate, Christopher L. Barnett, Dana Barnett Owens, Bridget L. Kurtz et Patrick J. et James M. Wood à Barnett and Company, une parcelle sur Covell Road, 98 930 $.

⋅ Cindy S. Beyer, anciennement Berry, à Cody Beyer, un colis sur Sixth Ave., Erie, 7 000 $.

⋅ Jacob J. et Emily Lengfelder à Melissa R. Gascoigne, 304 E. Seventh St., Rock Falls, 73 000 $.

⋅ GLRNK LLC série 7 à NW Properties and Apartments, 520 19th Ave., Fulton, 75 000 $.

⋅ Moring Disposal Inc. à Allied Waste Transportation, 2110 McNeil Road, Rock Falls, 964 800 $.

⋅ Larry et Sharon Moring à l’élimination de Moring, 2110 McNeil Road, Rock Falls, 0 $.

⋅ Larry Sharon LLC à Larry et Sharon Moring, 2110 McNeil Road, Rock Falls, 0 $.

⋅ Paige R. Peugh à Eric J. Fisher, 604 W. Humphrey Ave., Rock Falls, 128 500 $.

⋅ Greg et Marcella A. Lee à Emily Gale Kullerstrand et Joshua Adams, 2001 McNeil Road, Rock Falls, 88 000 $.

⋅ James et Tammy Marks à Carmen Gamez, 505 Galt Ave., Rock Falls, 67 000 $.

⋅ Jerimiah G. et Jordan A. Johnston à Dustin J. et Kelly M. Wilkinson, 800 Sunset Drive, Morrison, 194 500 $.

⋅ Joyce I. Preston à Kenneth E. et Yvonne F. Griffin, 1817 Sixth Ave., Sterling, 117 500 $.

⋅ Mark S. et Pamela S. Vandersnick à Shawn Hudson, 2202 Myrtle St., Rock Falls, 162 000 $.

⋅ Shawn Devaraj à Jacob D. Delong, 1402 Eighth Ave., Sterling, 115 000 $.

⋅ Eula M. Chriest à Samantha Nowack, 200 S. Grove St., Tampico, 65 000 $.

⋅ Thomas P. Locke à Christina M. Bystry Trust, 20063 Pennington Road, Sterling, 3 000 $.

⋅ ENR Farms LLC à Jolene E. et John E. Mueller, deux parcelles sur Lyndon Road, Prophetstown, 1 615 835 $.

⋅ ENR Farms LLC à Stacey W. et Tonda R. Mueller, une parcelle chacune sur Lyndon Road et Hurd Road, Prophetstown, 2 915 300 $.

⋅ Ruth V. Feilhauer, maintenant Heflebower, à Paul D. Jensen, 16918 Tampico Road, Sterling, 168 000 $.

⋅ Secrétaire du logement et du développement urbain à Ellen E. Peterson, 707 W. 13th St., Sterling, 76 000 $.

⋅ Georgene Bradford à Denise Janssen, 8919 Meredosa Road, Albany, 0 $.

⋅ Marjorie Little Estate, Rose Miller et Paul, David M., John et Debbra Little à John Little, 401 W. Fourth St., Tampico, 0 $.

⋅ Marian Landheer à Brian Lee et Angela Marie Stewart, 16273 Lincoln Road, Morrison, 227 000 $

Actes de renonciation

⋅ Peter J. et Dylan P. Harkness à Sterling K. LLC, une parcelle dans le canton de Sterling, 44 865 $.

⋅ Darrell L. Mount et Aleatha Carter à Roger E. Mount, 1015 Charles St., Rock Falls, 0 $.

⋅ David E. Adolph à Matthew D. et Justine R. Reinhart, 22939 Hillsdale Road, Fulton, 0 $.

⋅ Bruce A. Woods Trust à Nicole E. Schneeberger et Aarik L. Woods, 400 N. Fourth St., Fulton, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Irene R. et Thomas R. Smith Trust à Linda Roesslein, 1607 16th Ave., Sterling, 0 $.

⋅ Ralph D. Neiderhiser Trust à David A. Olsen, 708 18th Ave., Fulton, 40 000 $.

⋅ Buford R. Linn Trust à Christina F. et Sawn N. Bahrs, 309 Martin Road, Rock Falls, 127 900 $.

⋅ Schmitt Family Trust, Ivan L. Schmitt, fiduciaire, à JL Acres LLC, une parcelle sur Freeport Road, Sterling, 204 000 $.

⋅ Schmitt Family Trust, Ivan L. Schmitt, administrateur, à JL Acres LLC, 17808 Freeport Road, Sterling, 196 000 $.

⋅ Marsha L. Rippon Family Trust à ROI Capital LLC, 419 13th Ave., Fulton, 15 000 $.

Acte

⋅ Rickie H. Preston Estate à Daniel et Roberta Witmer, 1707 et 1711 W. Third St., Sterling, 17 000 $.

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Jeff A. Balder à Benedikt Nicolai Duran, 2571 W. Shaw Road, Brooklyn, 150 000 $.

⋅ Diana Elana Cornwell et Karl Joseph, Violet Agnes et Violet Giannetto Kastner à Alan Hopp, 817 Chestnut Ave., Dixon, 110 000 $.

⋅ Joan Hudson à Aaron R. Robertson, 918 S. Galena Ave., Dixon, 135 000 $.

⋅ James R. et Tommy G. Massey à Stacie et Marla Freil, 240 W. Pleasant St., Amboy, 0 $.

⋅ Barbara Gehant et Kim Pohl à Dennis G. Gehant, 2035 Shaw Road, Amboy, 64 500 $.

⋅ Michael D. et Lisa Janes à Kaleels Clothing and Printing LLC, 113 E. McKenney St., Dixon, 120 000 $.

⋅ Thomas J. et Robert L. Wright Jr. et Donna Miller à Sauk Valley Properties LLC, 318 Spruce St., Dixon, 80 000 $.

⋅ Bradley M. et Donna R. Kristufek à Martin et Gloria Garcia, bloc 1, lot 97, Woodhaven Lakes, Sublette, 22 500 $.

⋅ Thomas J. Trierweiler Jr. à Danilo M. et Dolor F. Intud, bloc 6, lot 74, Woodhaven Lakes, Sublette, 9 000 $.

⋅ Terry et Kathleen McCallister à Bernard et Deborah Paul, 957 W. Fell Road, Brooklyn, 120 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Zachary T. et Brittany Fullmer à Gustavo Martinez et Sonia Ortiz, 29 ans, lot 254, Woodhaven Lakes, Sublette, 6 000 $.

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Frank W. Zimmerman à Elizabeth M. Wagner et Iria K. Pico, 9640 N. Girl Scout Road, Byron, 185 000 $.

⋅ Nathan A. Waugh à Lonnie D. et Debra K. Waugh, 215 S. Hickory St., Stillman Valley, 117 500 $.

⋅ Richard E. et Nancy Voland à Douglas B. et Vickie D. Jones, 716 Kaskaskia Dr., Dixon, 10 000 $.

⋅ Nancy D. Doctor à Tellus Demetra LLC, une parcelle sur Lowell Park Road, Dixon, 633 520 $.

⋅ Margaret Fair à Alyssa A. Nelson, 427 E. Fourth St., Byron, 159 900 $.

⋅ Spender L. et Karen A. Hayden à TZ Huber Inc., une parcelle sur Currency Court, Rochelle, 262 000 $.

⋅ David W. et John F. Safanda à Charles H. Payne, une parcelle dans le canton de Monroe, 280 000 $.

⋅ Thomas R. et Lori J. Brown à Michael E. et Lacinda S. Bunger Irrevocable Trust, Michael E. Bunger, fiduciaire, une parcelle dans le canton d’Oregon-Nashua, 109 733 $.

⋅ Dan Luepkes à Michael E. et Lacinda S. Bunger Irrevocable Trust, Michael E. Bunger, fiduciaire, une parcelle dans le canton d’Oregon-Nashua, 103 692 $.

⋅ Richard R. et Doris J, Kennay à Aaron Smith, 1024 White Pine Drive, Dixon et une parcelle dans le canton de Taylor, 600 000 $.

⋅ Feu Charles W. et Phyllis J. Dilbeck par les héritiers de Kenneth A. et Melissa K. Dilbeck, 600 S. Fourth St., Oregon, 90 000 $.

⋅ Daniel S. Duarte à Collin Greenfield Jr., 15917 W. Harper Road avec une autre parcelle à Forreston, 29 650 $.

⋅ Charles et Breanna P. While, également Hoffman, à Michael L. Jones, 301 Barbara St., Mt. Morris, 129 000 $.

⋅ Robert Thomas et Nancy Linda Tuten à Brandie L. McLain, 309 W. Lincoln St., Mt. Morris, 88 500 $.

⋅ Katie et Brett Hollewell à Corydon Ray Spratt et Katherine D. Rundall, 208 S. Jackson Ave., Polo, 135 000 $.

⋅ Brian J. Ross à Lindsey Broadway, 507 S. First Ave., Forreston, 36 000 $.

⋅ Kathy S. Aurand à Terrence M. Van Arkel, une parcelle sur South Park Drive, Byron, 3 400 $.

⋅ Robert Saul à Breanna P. et Charles C. While II, 295 W. Margaret Fuller Road, Oregon, 189 900 $.

⋅ Juniper Mortgage TRA, Wilmington Savings Fund Society FSB, administrateur, au secrétaire au logement et au développement urbain, 1885 N. Daysville Road, Oregon, 125 780 $.

⋅ Nicolo et Kimberly Venezia à Victoria Porter, 621 Cranbrook Lane, Mt. Morris, 180 000 $.

⋅ Dylan Blackburn à Chance E. Doane et Annie M. Bettenhausen, 212 et 214 Minnesota Drive, Dixon, 1 000 $.

⋅ Moring Disposal Inc. à Allied Waste Transportation Inc., cinq parcelles dans le canton de Forreston, 749 369 $.

⋅ Sorensen Rock River Property LLC à Sue Frances Elston et John Dale Rogner, 6214 S. Lost Nation Road et deux autres parcelles à Dixon, 355 000 $.

⋅ Abbigail R. et Michael A. Schneiderman à Benjamin P. Stake, 11366 N. State Route 26, Forreston, 220 000 $.

⋅ Mitchell W. et Kimberly Lynn Montgomery à Chester et Paula Marszalek, 1504 Westgate Court, Rochelle, 439 900 $.

⋅ Monte L. Enoch à Monty L. Enoch et 147 Rochelle LLC, 147 et 161 E. Second Ave., Rochelle et deux parcelles dans le canton de Flagg, 1 425 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Kable News Co. Inc. et Kable Product Services Inc. à Mt. Morris Economic Development Corp., 16 S. Wesley Ave., Mt. Morris, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Ludewig Trust 92, Harlan P. Ludewig, administrateur, à Makayla E. et Brittan C. Devries, 15016 W. White Oak Road, Forreston, 2 000,00 $.

⋅ Charles L. et Brenda S. Smith Trust 2013, Charles L. et Brenda S. Smith, administrateurs, à Arnold D. et Marilyn A. Diehl, 711 N. Division Ave., Polo, 105 900 $.

⋅ Coils Family Irrevocable Trust, Teresa J. Adams, fiduciaire, à Patricia Romo, 821 N. Main St., Rochelle, 110 400 $.

⋅ LFC et EHC Trust 298, Donna L. Weber et Everett E. Colbert Jr., administrateurs, à Brian S. Colbert, trois parcelles dans le canton de Byron, 0 $.

⋅ CA Cliffe Trust 101, Catherine A. Cliffe, fiduciaire, à JTS Equipment LLC, 409 Linda Ave., Rochelle, 0 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Succession de feu John Arthur Bartelt par l’exécuteur testamentaire de Ronald J. Bartelt, 302 S Congress Ave., Polo, 75 000 $.

⋅ Succession de feu Connie K. Rivera par l’exécuteur testamentaire de Christine Salazar, 6721 S. Joanne Ave., Rochelle, 90 000 $.

