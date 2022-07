Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle du 24 juin au 1er juillet – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ US Bank à James et Hannah Louise Daniel, 400 S. Genesee St., Morrison, 45 000 $.

⋅ Andrew P. et Lauren A. Beveroth à Roger K. et Susan K. Drey, 500 N. Cherry St., Morrison, 220 000 $.

⋅ Brandy E. Darby à Sergio M. Arredondo, 4206 et 4210 W. Lincolnway, Sterling, 55 000 $.

⋅ Marilyn J. Deets à Joanne Carmody, 903B Florence Lane, Sterling, 140 000 $.

⋅ Dale et Terri Lippens à Marshall Doane, 313 E. Ninth St., Rock Falls, 90 000 $.

⋅ Ken Kophamer LLC à Michael A. et Shanna N. Workman, 529 E. Lincolnway, Morrison, 90 000 $.

⋅ John J. Tomczak Estate, Jan E. Tomczak, Michelle Miller et Jennifer Tucker à Jan E. Tomczak, une parcelle dans le canton de Hopkins, 0 $.

⋅ Rock Island Economic Growth Corp. à Gerardo Ruiz, 1306 Second Ave., Sterling, 500 $.

⋅ EJT PO One LLC à Illinois Postal Holdings, 113 N. Main St., Tampico, 146 000 $.

⋅ Andrew Abbadusky et Amy McCombs à Brian K. et Ginger R. Fonger, 407 E. Fourth Ave., Lyndon, 38 500 $.

⋅ Steven W. Wisdom Trust à Gary A. Bright, 1001 East St., Erie, 20 000 $.

⋅ Kathy Slaton à Cainon B. Canas, 2806 Pine St., Rock Falls, 5 000 $.

⋅ Shirley M. Bollman Estate à Jason D. et Tammy J. Norman, 801 E. Humphrey Ave., Rock Falls, 142 000 $.

⋅ Thomas J. et Deborah F. Pierce à Craig et Trisha Woodley, 8487 Luther Road, Rock Falls, 110 000 $.

⋅ Eric W. et Lori R. Mettler à Corey et Tori Ryan, 808 Main St., Erie, 70 000 $.

⋅ Ryan Vazuiden à Lucas C. Hackbarth, 1219 12th Ave., Fulton, 116 000 $.

⋅ David A. Stedman à Randolph J. Potter, 634 E. Lincolnway, Morrison, 195 000 $.

⋅ Kristi McCune à Adim et Danela Dzeladini, 6364 Sandy Bottom Drive, Fulton, 0 $.

⋅ Steven W. Wisdom Trust à Gary A. Bright, 1318 Sixth Ave., Erie, 30 000 $.

⋅ Morrison Development Inc. à Gary F. et Beth E. Milnes, 619 N. Genesee St., Morrison, 0 $.

⋅ James A. Persico à Ryan Michael Goodin, 614 Grace Ave., Rock Falls, 175 000 $.

⋅ Gary Schaefer à Dawid Skora, 21938 Quinn Road, Sterling, 35 000 $.

⋅ Michael G. Neilsen, également Nielsen, à Michelle Greggs, 29112 Summerdale Road, Rock Falls, 38 000 $.

⋅ Benny Garza à 309 Homes LLC., 903 E. 11th St., Rock Falls, 148 447 $.

⋅ Gregory D. et Lacey R. Inman à Edward T. Saucedo Sr., 226 11th St., Fulton, 136 000 $.

⋅ Kia Lecaj, également Hylkie, à Lssa Services LLC et SKR Acquisitions LLC, 1204 W. State Route 30, Rock Falls, 460 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Sterling Industrial Development Commission à Elaine Lucas, une parcelle sur l’avenue J, Sterling, 1 000 $.

⋅ Commission de développement industriel et ville de Rock Falls à Timothy H. Kendrick, une parcelle sur East 17th St., Rock Falls, 15 000 $.

⋅ Joshua D. Buikema à Thomas S. Wickes, 18800 13th St., Fulton, 0 $.

⋅ Clifford Collins à Keith Slusser, un colis sur Hunter St., Sterling, 5 000 $.

⋅ Services Lssa aux acquisitions de SKR, 1204 W. State Route 30, Rock Falls, 0 $.

Acte de fiducie

⋅ A. Maxine Bennett Trust à Michael et Jenny Kay Heun Trust, cinq parcelles sur Sand Road, Erie, 1 068 000 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Giuseppina Bonelli Estate à Fidel Aranda et Adolfo Perez, 304 W. Miller Road, Sterling, 108 000 $.

⋅ Bruce D. O’Neal Estate à Brian Pennington, 2611 Yeoward St., Rock Falls, 100 000 $.

Actes

⋅ Shérif du comté de Whiteside, Reginaldo et Juanita Rosas et États-Unis à Lakeview Loan Servicing, 1402 W. Third St., Sterling, 0 $.

⋅ Charles Michael Maple et Vicki Olson à Marta S. Saville, 1203 E. 21e place, Sterling, 10 $.

⋅ Shérif du comté de Whiteside et Gerri K. Johnson à Mortgage Center LLC, 707 W. 13th St., Sterling, 0 $.

⋅ Shérif du comté de Whiteside et Lori Williams à Rocket Mortgage, anciennement Quicken Loans Inc., 2804 Pine St., Rock Falls, 0 $.

⋅ John L. Bennett Family Trust et Living Trust, Karen J. Hunt, fiduciaire, à Jenny Kay et Michael Heun Trust, une parcelle sur Sand Road, Erie, 712 000 $.

⋅ Payton J. et Regan M. Shipp à Greg W. Schreiner Trust, deux parcelles dans le canton de Hahnaman, 43 000 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Christina L. McCoy à Garrett Pfeiffer et Adriana Marquez, 207 N. Jones St., Amboy, 112 000 $.

⋅ Laura S. Valdez à Lisa May Winters, 916 Douglas Ave., Dixon, 74 000 $.

⋅ Debra J. Apple à Samantha Rae Rodriguez, 416 Barker Ave., 79 000 $.

⋅ Deborah et Ralph T. Fleischman à Adan E. Ramirez et Lionel L. Bardier, 1663 Brandywine Lane, Dixon, 265 000 $.

⋅ Paul et Cheryl Wellman à Paula D. Lee-Rosario, bloc 5, lot 65, Woodhaven Lakes, Sublette, 30 000 $.

⋅ Garret W. et Lisbett R. Starke à Phillip P. Vasquez et Damaris Palacios, bloc 26, lot 220, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 000 $.

⋅ James Woods à Deborah Jean et Walter Louis Reynolds Jr., bloc 10, lot 312, Woodhaven Lakes, Sublette, 17 500 $.

⋅ Terrance et Shamar Barnes à Terry J. et Terrance Barnes, bloc 7, lot 42, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Brian L. Truhlar à Andrew T. et Angela Dobbins Flowers, bloc 1, lot 53, Woodhaven Lakes, Sublette, 34 000 $.

⋅ Emmitt J. et Kelli Hicks à James W. et Sheila J. Hicks, une parcelle dans le canton de Harmon, 340 000 $.

⋅ Annette R. Ditzler à Rand E. et Dina S. Childers et Hannah M. Garland, 1217 Washington Ave., unité 2B, Dixon, 60 000 $.

⋅ Kevin et Traci D. Skibbe à Tammy M. et Jeffrey A. Bryant Sr., 1076 Rockyford Road, Amboy, 320 000 $.

⋅ Michael Willstead à Ryan R. Johnson, 304 W. Chamberlin St., Dixon, 168,50 $.

⋅ Thomas Earl et Laura Oester à Matthew Edward et Felicia Rene May, 336 Carter Road, Amboy, 150 000 $.

⋅ Kenneth L. et Donna M. Sharkey à Susan L. et Tanner J. Wilhelm, 690 Shadow Wood Drive, Dixon, 335 000 $.

⋅ Raymond E. et Patricia K. Baker à Alexandria K. Brady, 511 Jackson Ave., Dixon, 79 000 $.

⋅ RIP LLC à Jacob et Deanna Williams, 437 River Bluff Drive, Dixon, 35 000 $.

⋅ Geil Matthew Nooney à Patience Van Zandt, 911 S. Hennepin Ave., Dixon, 0 $.

⋅ Kaye D. Ohman à Amber et Andrew Dewey, 1327 Adelheid St., Dixon, 75 000 $.

⋅ James E. et Jessica H. Deets à Braden Arthur Eich, 230 S. Mason Ave., Amboy, 105 000 $.

⋅ Thomas et Lisa Fitzsimmons et Mike et Lorna McNamara à Mary Reiland, 1404 W. First St., Dixon, 52 000 $.

⋅ Daniel et Leslie E. Mann à Rick A. et Tamara S. Mills, 1306 Hemlock Ave., Dixon, 129 900 $.

⋅ Tanner et Susan Wilhelm à Amanda S. Breedlove, 503 Armeida St., Dixon, 112 500 $.

Actes de renonciation

⋅ Yolanda Gutierrez-Harris à Hipolito Perez et Maria Lopez, 316 Central Place, Dixon, 0 $.

⋅ Annette H. Witzke, également Lingwai, et Walter W. Witzke Jr. à Annette H. Lingwai, bloc 26, lot 197, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Dolores Galino, également Bonilla, et Hilda Vargas à Lizbet Bonilla, bloc 7, lot 18, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Pam Auchincloss à Jennifer Stranski, bloc 1, lot 63, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Joseph A. Safranek à Otto A. et Priscilla June Safranek, une parcelle dans le canton du Wyoming, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Richard R. et Doris J. Kennay Trust, Richard R. et Doris J. Kennay, fiduciaires, à Babson Farms Inc., deux parcelles dans le canton d’Ashton, 775 109 $.

⋅ Richard R. et Doris J. Kennay Trust, Richard R. et Doris J. Kennay, fiduciaires, à Allyn E. et Amy Eileen Buhrow, 2148 Cemetery Road, Ashton, 490 911 $.

⋅ Delbert C. et Susan E. Kessel Trust, Delbert C. et Susan E. Kessel, administrateurs, à Darrin D. et Deanna E. Barlow Trust, Darrin D. et Deanna E. Barlow, administrateurs, une parcelle dans le canton de Marion, 10 $.

⋅ Trust No. 6555, Chicago Title Land Trust Co., fiduciaire, à Jeffrey A. et Laura B. Pfeiffer, une parcelle dans le canton de Willow Creek, 0 $.

⋅ Loren W. et Lisa K. Wolf Trust, Loren W. et Lisa K. Wolf, fiduciaires, à Joshua M. et Darcy Ann Lewis, une parcelle dans le canton de Nelson, 4 000 $.

⋅ Eleanor K. Kyker Trust, Lacinda Sue Bunger, fiduciaire, à William J. et Debra M. Stegmaier, 1001 S. Hennepin Ave., Dixon, 42 500 $.

⋅ Sharon Lee Smith Revocable Living Trust, Sharon Lee Smith, fiduciaire, à Payton Jones, une parcelle dans le canton de Nachusa, 5 000 $.

⋅ Sylvia Leffelman Trust, Sylvia Leffelman, fiduciaire, à John C. et Alice L. McGraw, 113 W. Main St., Sublette, 57 500 $.

⋅ Duane H. et Ann Marie Rubendall Trust n° 101 et 102, Anne Marie Rubendall, fiduciaire, à Richard A. Petitt, une parcelle dans le canton de Franklin Grove, 0 $.

⋅ Kevin J. Carr Trust No. 317, Kevin J. Carr, fiduciaire, à Annette Ditzler, 1308 Prescot Ave., Dixon, 145 000 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Michele R. Vela et Martha J. Pumfrey à Emmitt James et Kelli Marie Hicks, deux parcelles dans le canton de Harmon, 1 691 330 $.

⋅ Mark et Edward F. Rosenwinkel à Shannon L. Brown, 3405 Dredge Road, Paw Paw, 399 490 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Caitlin Trainor à G. Michael et Kathleen Shea, 6498 N. River Drive, Oregon, 283 000 $.

⋅ Arnold Diehl à Mallory E. Hopkins, 305 W. Aplington St., Polo, 105 000 $.

⋅ Charles et Felicia Ogundipe à Robert Allen Kuehl, 323 W. Second Ave., Rochelle, 8 000 $.

⋅ Andrew et Kimberly Reiss à Martin et Diana Brizuela, 304 Lake Lida Lane, Rochelle, 210 000 $.

⋅ Krista E. et Jay Stewart Jr. à Eduardo Ramos, 1311 Sunset Terrace, Rochelle, 278 000 $.

⋅ Keith A. et Lorrie K. Hatfield à Jason Allen Evans, 1133 N. Seventh St., Unit 606, Rochelle, 107 000 $.

⋅ Omar A. Lopez à Larry R. et Virginia J. Maxwell, 409 N. Third St., Rochelle, 60 000 $.

⋅ Daniel Peruski à Clayton Stouffer, 905 N. Monongahela Drive, Dixon, 360 000 $.

⋅ Barbara A. Brooks à James F. et Joyce M. Callaway, 2556 S. State Route 2, Oregon, 125 000 $.

⋅ Erik I. Cruz-Santiago à Jason et Danielle Jecklin, 164 Harvest Glenn Drive, Davis Junction, 192 000 $.

⋅ Darrell E. et Carol L. Robbins à Jinny Mae et Jachariah Swedberg, 426 W. Flagg Road, Dixon, 205 000 $.

⋅ Gene A. et Teresa T. Elliott à Levi F. Henson, trois parcelles dans le canton de Taylor, 252 500 $.

⋅ Bradley T. et Angela L. Risnak à Nathan D. et Amanda S. Boettner, 12803 W. Town Line Road, Forreston, 280 000 $.

⋅ Jeffery et Kimberly Bottomley à William M. et Kacee Eichholtz, 905 W. State Route 64, Oregon, 350 000 $.

⋅ Larry K. Wilson à Jeffrey Yount, 2116 N. Everett St., Mt. Morris, 135 780 $.

⋅ Larry K. Wilson à Jeffrey Yount, une parcelle dans le canton de Mt. Morris, 9 000 $.

⋅ Marilyn J. Geiken et Bradley L. et Steven J. Boyden à Salvatore et Susanna Tranchina, deux parcelles dans le canton d’Oregon-Nashua, 60 000 $.

⋅ Lakeview Loan Servicing LLC à Susan et Raymond Depauw, 401 Second St., Kings, 99 750 $.

⋅ Freedom Mortgage Corp. à Lakeview Loan Servicing LLC, 401 Second St., Kings, 0 $.

⋅ Sharon Uhing à Andrew et Sara Near, 17553 W. Barclay Road, Polo, 175 000 $.

⋅ Karan L. et Roger F. Jones à Josie Rhoades, 1961 N. Evergreen Road, Polo, 225 000 $.

⋅ Christopher Aden et Kimberly Peck à Michael K. Fitzgerald, 5646 N. Mt. Vernon Road, Polo, 315 000 $.

⋅ Sally J. Stevens à Timothy W. et Theresa S. Harvey, 10 S. Hannah Ave., Mt. Morris, 36 000 $.

⋅ Mary Louis Wright à Cheryl R. Christians, 310 E. Center St., Mt. Morris, 114 500 $.

⋅ Craig Rippentrop à Brayden A. Schlaf, 404 N. Mulford Road, Davis Junction, 60 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Adam et Danyel Larsen à Lafayette Property Management LLC, 1006 S. Third St., Oregon, 0 $.

⋅ Eileen L. Moore à John E. Bliss, 8023 W. Canada Road, Oregon, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Willard J. et Darlene O. Stluka Revocable Living Trust, Willard J. et Darlene O. Stluka, administrateurs, à Gaven et Tracy Meiners, 299 Slippery Rock Drive, Dixon, 430 000 $.

⋅ Amy D. Cavazos Trust, Amy D. Cavazos, fiduciaire, à Adam K. et Rebecca S. Hazzard, 1473 N. State Route 2, Oregon, 387 000 $.

⋅ Renee Lynn Lederer, fiduciaire, à Roy F. Cardott Trust 1 et Regina T. Jones, 567 S. Main St., Ashton, 120 000 $.

⋅ Wisnosky Family Trust 819, David H. Wisnosky, administrateur, à Howard L. et Diana D. Nelson, 407 Betty Place, Mt. Morris, 158 000 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Feu Rosemary Walker-Butler par exécuteur testamentaire et succession de Rosemary Walker-Butler à Samantha L. Mujdzic, 415 W. Second St., Byron, 180 500 $.

⋅ Feu Iolyn J. Beers par exécuteur testamentaire et succession de Iolyn J. Beers à Joshua et Emily Bell, 112 Harvest Glenn Drive, Davis Junction, 201 000 $.

Actes en fiducie

⋅ Obligation de Lousetta M. à Joseph S. Vincer Trust, 539 W. Third St., Byron, 65 000 $.

⋅ Feu George N. Fram par les héritiers de Larry E. et Mary J. Clucas Irrevocable Trust, Laura E. Hubbartt, fiduciaire, 4806 E. Ashelford Drive, Byron, 269 000 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle