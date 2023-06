Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 9 au 16 juin – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

Victory Center Ministries à Kevyn R. Eckstrom, 511 N. Third Ave., Albany, 150 000 $.

Daniel R. et Douglas D. Koster à David S. Jakobs, 809 W. 29th St., Sterling, 62 500 $.

Richard K. Barsema Estate, Rana S. Barsema et Christine L. Reedy à Joshua M. Lyons, 1230 15th Ave., Fulton, 83 000 $.

Mary Jo Dalton et John D., James T., Christopher S., Anthony F. et Andrew J. Campbell à Francisco J. Santa Cruz, 201 Olive St., Morrison, 169 900 $.

Debra K. Akker à Jesse W. Wright, 13501 Prairie Center Road, Morrison, 190 000 $.

Nicholas Byington à Samara et Pattric Boden, 507, avenue Galt, Rock Falls, 71 000 $.

Steven N. et Jean H. Eggemeyer à Daniel C. Dougherty, 202 E. Park St., Morrison, 130 000 $.

Deborah K. Robbins à Chate Family Investments, 19270 Fellows Road, Morrison, 125 000 $.

Megan E. Gierhart à Justin R. et Stacey R. Penaflor, 1307 W. Second St., Rock Falls, 79 900 $.

Pervez Hai à Michael J. Bushaw, 1402 W. Third St., Sterling, 36 000 $.

Ronnie D. Morse Jr. à Trenden Schwindenhammer et Brittany Rus, 28480 W. Thome Road, Rock Falls, 156 000 $.

Jesse W. et Stephanie M. Wright à Mark et Tonia Ernst, 533 E. High St., Morrison, 150 000 $.

Juan O. et Laura M. Moreno à Chad D. et Jackie Molina, 806 W. 12th St., Sterling, 125 000 $.

Robert C. et Brenda S. Hayes à Kameron DawTyne et Mary Grace Riley, 22109 Buell Road, Sterling, 350 000 $.

Brian D. et Amy J. Bohm à Raymond J. Lillrose, 24990 Como Road, Sterling, 282 000 $.

Brandon Michael et Sarah Rae Clark à Jenna Schofield, 610 W. 11th St., Sterling, 160 000 $.

Gregorio et Irene Santos Salazar Diaz et Rosa Ibarra à Joseph Aaron Green et Melissa Amairany Buyers, 500 E. Third St., Rock Falls, 115 000 $.

Paul D. Jensen à Taniya Ritenour, 510 14th Ave., Sterling, 85 000 $.

Randall Lathrop et Suzann M. Hughes à Mark et Gail Terveer, 901 E. Humphrey Ave., Rock Falls, 170 000 $.

Shaine M. et Marla Demay à Christopher D. et Ashley Marie Barnett, 114 Maple Ave., Morrison, 138 500 $.

Mark J. et Tonia L. Ernst à Shaine M. et Marla Demay, 13790 Damen Road, Morrison, 265 000 $.

Christopher R. et Savannah D. Dravis à Eduardo Delacruz Arrezola, 1316 14th Ave., Sterling, 70 000 $.

LL 1608 E. Rock Falls Road LLC à Kelly Gang LLC, 1608 E. Rock Falls Road, Rock Falls, 640 000 $.

Barry J. et Tara M. Dykhuizen à Chase A. Scarbrough Sr., 607 N. Orange St., Morrison, 210 000 $.

Douglas E. Sisson à Adam S. Mireles, 2001 Chestnut Ave., Sterling, 70 000 $.

Actes de renonciation

Vincent A. Glowacki à Colleen Chan, 104 E. First St., Lyndon, 0 $.

Terry Papoccia à Jullian Horton, une parcelle dans le canton de Sterling, 1 000 $.

Actes de syndic

Sherry L. Leesman Trust, Jeronimo Chavez, administrateur, à Terry et Edith Abell, 28355 Woodside Drive, Rock Falls, 130 000 $.

Gerhard A. Yager Trust, Farmers National Bank, fiduciaire, à Mark C. et Kimberly S. Hansen, deux parcelles dans le canton de Prophetstown et 14931 Lomax Road, Prophetstown, 0 $.

Linscheid Family Trust, Gregory P. Linscheid, administrateur, à Sarah Rae Clark, 26972 Pilgrim Road, Sterling, 240 000 $

Acte d’exécution

Casper H. Badenhorst Estate à Jennifer Alvarez Ohaver et Christine Alvarez, 1301 Locust St., Sterling, 84 900 $.

Actes

Greffier du comté de Whiteside auprès de TLI Inc. et Douglas J. Johnson, 1403 Prophet Road, Rock Falls, 0 $.

Le shérif du comté de Whiteside et Gregory J. Thies à Nationstar Mortgage, 107 E. Fourth St., Lyndon, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

Ann Connolly à Larry Shaffer, 1020 Fourth Ave., Dixon, 31 000 $.

Nico Diaz à Roland R. Rose et Steven A. Avey, 1610 N. Brinton Ave., Dixon, 190 000 $.

Darlene J. Smith à Jordan Timothy et Jennifer Anne Johnson, bloc 9, lot 178, Woodhaven Lakes, Sublette, 14 000 $.

Glen Philip Lewis à Angle L. et Marie B. Santaba, bloc 10, lot 52, Woodhaven Lakes, Sublette, 9 499 $.

Luz A. Nieves à Michael E. et Lisa A. Ahlert, bloc 22, lot 87, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 500 $.

Lawrence Walsh à Mark W. Cummings, bloc 210, lot 98, Woodhaven Lakes, Sublette, 900 $.

Michele Davidson-Militello à Tommy E. et Shannon M. Castaneda, bloc 27, lot 151, Woodhaven Lakes, Sublette, 11 000 $.

George R. et Ruth M. Graham à Brenda Noemi et Ricardo Perez, bloc 6, lot 95, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

Brian et Laura Ramey à Mario A. et Alexandra Roque, bloc 11, lot 113, Woodhaven Lakes, Sublette, 16 000 $.

Joyce E. Bennett à Allen W. et Cheri L. Wickert, 1191 Bay Drive, Dixon, 140 000 $.

Hvarre Holding LLC à Laurie C. et Thomas E. Chilton, 1507 Eadens Place, Dixon, 165 000 $.

Alden R. Rudiger à Ann E. Grennan, 770 Evelyn Rose Lane, Dixon, 280 000 $.

Brandon G. et Megan Anne Dettman à Old Time Rentals LLC, 1605 Washington Ave., Dixon, 127 000 $.

William Flynn à CKR Real Estate LLC, 904 S. Hennepin Ave., Dixon, 134 000 $.

Ovidiu H. Nicoara à Jeffrey R. Thormeyer, 54 Carriage Hill Drive, Sterling, 230 000 $.

Dan U. et Katherine E. Royer à Sadie I. et Claire E. Miller, 622 N. Hennepin Ave., Dixon, 135 500 $.

Secrétaire au logement et au développement urbain et Département du logement et du développement urbain des États-Unis à James et Marlene J. Whildin, 741 W. First St., Brooklyn, 0 $.

Dylan Sheraden à Dalton D. Beaird, 805 Evans Ave., Ashton, 129 000 $.

Kim Ledlow à William Paul Fredres et Castellena D. Thompson, 411 Wyoming Ave., Paw Paw, 204 000 $.

Actes de renonciation

James E. et Janelle F. Delhotal Revocable Living Trust, Janelle F. Delhotal, fiduciaire, à Ciara Scott, 136 N. Blackstone Ave., Amboy, 38 900 $.

Giselle L. Pace à Jason M. Ness, 262 Brookside Drive, Paw Paw, 10 $.

Kimberly A. Lancaste, également Savage, à Corey L. Carter, 1345 Steward Road, Steward, 30 000 $.

Michael M. et Yvonne K. Mulroe à James et Jenifer Roberts, bloc 11, lot 3, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

Actes de syndic

Henry A. John Trust 101, Darrell J. et Darrell L. John, administrateurs, et Darrell L. et Darrell J. John à Thomas et Diane Greenwood, 1573 US route 52, Dixon, 112 500 $.

Jeanette A. et Glen C. Hart Trust n° 101 et 102, Glenda Carol Valle, Galen C. et Glen C. Hart, co-fiduciaires, à Rebecca J. Wiebrecht, 1018 Tee St., Dixon, 215 000 $.

Todd S. et Christine V. Moffett Trust No. 1, Todd S. et Christine V. Moffett, fiduciaires, à Edward Gerald et Patricia S. St. Pierre, bloc 21, lot 174, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 200 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

Scot Kennedy à Stephen et Desiree Schindlbeck, 1230 Sunset Terrace, Rochelle, 282 000 $.

Randell et Bonnie Gillette à Douglas L. et Samantha R. Taylor, 6500 E. Hales Corner Road, Byron, 124 000 $.

Johnny L. Ludwick Jr. et Theresa L. Martinez à Antonio Jefthe Lopez Pichardo, 6846 S. James Drive, Rochelle, 172 000 $.

Kristin E. Akins, également Stinnett, à Justin et Crystal Zell, 4977 et 4986 N. Mt. Vernon Road, Forreston, 223 300 $.

Keith et Shey Lowman à Craig K. et Jennifer A. Van Fleet, 6955 W. White Eagle Road, Adeline, 289 000 $.

Angela et Santiago Ramos Jr. à Devyn P. et Riley K. Williams, 834 N. Eighth St., Rochelle, 130 000 $.

Timothy J. et Jamese K. Swanson à Kevin D. et Danielle Tuegel, 525 Westfield Drive, Stillman Valley, 268 400 $.

Benjamin W. et Jorden J. Sasscer et Dylan R. Simler à Paige Reubin, 401 S. Second Ave., Forreston, 80 900 $.

James R. et Sharon K. Schultz à Carmen et Victor M. Aldaco Sr., 508 N. Sixth St., Oregon, 221 000 $.

Mark A. Sanders à Emmitt W. Martin, une parcelle sur North McKendrie Avenue, Mt. Morris, 25 000 $.

Janet Lee Wehmeyer à Thomas Pacey, 504 S. Third St., Oregon, 159 000 $.

Carol Ann et Richard J. Masterson à David et Amber Whitcombe, 107-109 Blackberry Circle, Dixon, 168 000 $.

Putnam Group LLC à Samuel Covarrubias Lira, 1036 N. Third St., Rochelle, 167 000 $.

Gregory A. et Gay C. Smith à James A. et Elizabeth M. Lovelady Smith, 7278 S. Rock Nation Road, Dixon, 90 000 $.

Terrance L. et Melissa L. Inman à Harry P. et Roxanne M. Charnock, 1200 Carrie Ave., Rochelle, 230 000 $.

Justin et Christa McGrath à Raymond Hartwig, 8444 E. Flagg Road, Chana, 327 320 $.

Scott E. et Kristine D. Meadows à Justin et Christa McGrath, 8444 E. Flagg Road, Chana, 269 900 $.

David et Marie Parker à Megan et Mark Dempsey, 7905 W. Renee Rue, Dixon, 230 000 $.

George W. et Linda Wolf à Norman Peters, 304-306 Deer Paint Drive, Dixon, 9 550 $.

Christy Forcier à Brittany Bankes, 113 Prairie Moon Drive, Davis Junction, 198 000 $.

Lyle G. et Cynthia K. Headon à Pineapple Development LLC, 107 S. Main St., Creston, 80 000 $.

Kim et Cu Nguyen à Christina Lynn et Justin A. Neale, 1750 Knights Lane, Rochelle, 266 000 $.

Erica M. Shearer à Nicole et Adam Hill, 206 W. Pacific St., Davis Junction, 79 000 $.

Actes de syndic

Barbara A. Gaertner Trust, Barbara A. Gaertner, fiduciaire, à Kelly et Marci Cordaro, 610 W. Chinquapin Drive, Oregon, 490 000 $.

Lamonte and Judith Aurand Trust, John Kenneth Devries, fiduciaire, à Marcelino Millan, 806 Midway Court, Oregon, 250 000 $.

Melvin D. Wilton Trust, Melvin D. Wilton, administrateur, à Elizabeth Kurtz, 335 Erickson Road, Rochelle, 115 000 $.

Jeffrey B. Lang Trust, Jeffrey B. Lang, administrateur, à Ruben M. Blanco et Cruz B. Curry, 204 E. McConaughy Ave., Rochelle, 200 000 $.

Dipak A. et Jyoti D. Patel Revocable Trust, Dipak A. et Jyoti D. Patel, fiduciaires, à Maria V. Legrain et Jorge L. Mendez, 1229 Fenny Court, Rochelle, 365 000 $.

CMT Trust 917, Christine M. Telkamp, ​​fiduciaire, à Carol M. Severson, 405 S. Second St., Oregon, 31 800 $.

Actes en fiducie

Edward C. Vock à Judson Road Trust, Edward C. Vock, administrateur, 7561 W. Judson Road, Oregon, 0 $.

Richard Little à LGC Trust 816, Kayla Raper, fiduciaire, 1209 S. Second St. et une parcelle dans le canton d’Oregon-Nashua, 0 $.

Source : Bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle