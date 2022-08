Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 5 au 12 août – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Carol Mohr Estate, Matthew et Jeffrey Mohr, Jennifer Stewart et Patricia Timm à Martha Bogott Dowell, 2009 Strawberry Lane, Sterling, 199 900 $.

⋅ Christopher M. et Rachel A. Price à Craig D. et Amy J. Stanford, 10850 Garden Plain Road, Morrison, 150 500 $.

⋅ Gloria Agnew Estate, Dane et Shawn Agnew et Megan Greul à Traci L. Mask, 501 Main St., Erie, 130 000 $.

⋅ Nelson Properties LLC à Miranda C. Moen, 401 E. Sixth St., Rock Falls, 132 000 $.

⋅ Esther M. Mohns à Eric Calhoun, 10349 Fenton Road, Fenton, 79 900 $.

⋅ Todd et Shaunda Tiesman à Todd A. Mueller Trust, une parcelle sur Fourth Street, Fulton, 120 000 $.

⋅ Nancy S. Butt à Kenneth W. Miller, 1501 E. 24e place, Sterling, 129 900 $.

⋅ David C. et Erma Lorraine Wahl à L. Edward Ebersohl, deux parcelles sur Grandview Drive, Sterling, 20 000 $.

⋅ Michael L. Knott à Lois E. et Joseph P. Spencer Jr., 1007 Fourth St., Fulton, 40 000 $.

⋅ Derek A. Johnson à Susan Winters, 1005 Ninth Ave., Rock Falls, 67 500 $.

⋅ Tyler J. et Ashlee M. Mendenhall à Chase R. Swanson, 403 W. Sixth St., Prophetstown, 82 000 $.

⋅ Dustin et Jodi Thompson à Ashley E. Fishman, 1822 Second Ave., Sterling, 138 000 $.

⋅ Tamitha Mae Beattie, maintenant Hutchison, à Rachael et Lucas Randall Despain, 5071 Garden Plain Road, Fulton, 235 000 $.

⋅ Becki L. Damhoff Estate, Zachary P. et Abram R. Houzenga et David A. Damhoff à Derik S. et Nina K. Damhoff, une parcelle sur Prairie Center Road, Morrison, 300 000 $.

⋅ Becki L. Damhoff Estate, Zachary P. et Abram R. Houzenga et David A. Damhoff à Dustin D. et Jackie M. Damhoff, une parcelle sur Hazel Road, Morrison, 540 000 $.

⋅ Santos Chavez à Johnny J. Cruz, 1404 Dillon Ave., Sterling, 13 500 $.

⋅ Wendy Wells à Harkness Properties LLC, 1840 First Ave., Sterling (anciennement Wells Family Dentistry), 425 000 $.

⋅ Gyneth Yvonne Partridge et Kala Maxwell à Raymond E. Weidel, 311 Dixon Ave., Rock Falls, 55 000 $.

⋅ Eugene M. Weigant à Jonathon Hurd et Otis Varden, immeubles d’habitation au 401 et 402 Circle Drive, Rock Falls, 320 000 $.

⋅ Esther M. Bohms à Javier Sandoval, 1006 Seventh Ave., Rock Falls, 129 000 $.

⋅ Douglas A. et Nancy A. Nelson à Tanner et Ariel Seidel, 506 E. Second St., Rock Falls, 159 900 $.

⋅ Danny R. et Sandra K. Ivey à Michael J. Borell, 717 Broadway, Sterling, 121 000 $.

⋅ Gregg A. et Krista A. Sikkema à Home Cash Offer Pros LLC, 2105 Sixth St., Fulton, 18 000 $.

⋅ Susan A. Wilson et Virginia L. Silvey à Alejandro Perez, 404 N. Base St., Morrison, 185 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Juan M. Garcia Jr. à Julia Hernandez, 1207 Harvey Drive, Sterling, 0 $.

⋅ David R. Brebner à Esther Taylor, 303 W. 20th St., Rock Falls, 0 $.

⋅ James A. et Denise L. Zink à Gary L. Jones, 21746 Tampico Road, Sterling, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Trust No. RLH971 et SLH 97 et Harding Trust, Richard L. et Sandra L. Harding, administrateurs, à Jonathon M. Hurd et Otis M. Varden, 403 Circle Drive, Rock Falls, 81 000 $.

⋅ Larry G. et Mary R. McCormick Trust to Dennis and Brooke Weidman, une parcelle sur East 36th Street, Sterling, 35 000 $.

Acte d’exécution

⋅ Lawrence Nusbaum Estate à Laura Christine Thomsen, 1507 First Ave., Rock Falls, 50 000 $.

Actes

⋅ Cim Income Nav Inc. à Cypress Merger Sub LLC, 1113 12th St., Erie (Dollar General), 1 181 775 $.

⋅ Lena M. Petty à Furr Family Trust, Douglas E. et Sally A. Furr, administrateurs, 30490 Prairie St., Rock Falls, 40 000 $.

⋅ Loren J. et Dorothy E. Schlomer font confiance à Amazing Grace of Sterling DBA Faith Christian Fellowship, 10118 Brian Road, Rock Falls, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Nicholas D. Payne à Colin D. et Abigail M. Shields, 25 E. Bluff St., Amboy, 187 000 $.

⋅ Janelle Delhotal à Lane L. et Melissa M. Eisenberg, 310 E. Wasson Road, Amboy, 189 000 $.

⋅ Lane L. et Melissa M. Eisenberg à Peak Real Property LLC, 116 N. Jefferson Ave., Amboy, 145 000 $.

⋅ Joseph B. et Casey N. Blomberg à Robert Louis Enlow, 611 S. Dixon Ave., 50 966 $.

⋅ Sandra A. McCune à Tammy L. Wallace, 1210 W. Second St., Dixon, 72 900 $.

⋅ Frances M. Kessel à Ed Temes, une parcelle dans le canton d’Amboy, 3 000 $.

⋅ Christopher M. Davis à Donna M. Smith, bloc 24, lot 245, Woodhaven Lakes, sous-lettre, 13 000 $.

⋅ Francis et Margie Manning à Terrence G. et Sinclair Gallagher, bloc 3, lot 83, Woodhaven Lakes, sous-lettre, 75 000 $.

⋅ Erica et Larry Sanza à Erin Michelle et Jason Albert Heldman, bloc 5, lot 85, Woodhaven Lakes, sous-lettre, 12 220 $.

⋅ United Asset Management LLC à DY Holdings LLC, 103 W. Lincoln Highway, Franklin Grove, 60 000 $.

⋅ Abbey J. Blackbourn, également Krivak, à Abbey et Joe Krivak, 1215 Elm Place, Dixon, 0 $.

⋅ Colin D. et Abigail M. Shields à Justin T. Sherman, 203 E. McKenney St., Dixon, 193 000 $.

⋅ Debra Sue Wallingford à Brandon Hey et Allison Shank, 1979 Lenox Road, Dixon, 246 500 $.

⋅ Nicholas Hermes et Kimberly J. Bruno à Patrick M. Sleik, une parcelle dans le canton de Palmyra, 17 000 $.

⋅ David T. Schlesinger à Mary A. Kelly Trust No. 1, Mary A. Kelly, fiduciaire, deux parcelles de terres agricoles dans le canton du Wyoming, 3 012 750 $.

Actes de renonciation

⋅ Ryan Gullstrand à Eric T. Gullstrand, 304 S. Gilson Ave., Amboy, 0 $.

⋅ Debra Holder et Harold Wayne Cook à Donald et Sharon Sawyer, 104 Eells Ave., Dixon, 800 $.

⋅ Felicisima E. et Leonardo B. Ilagan à Luz P. et King James Kristoffer P. Abad, bloc 26, lot 67, Woodhaven Lakes, sous-lettre, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Catherine H. Muetza Revocable Living Trust, Catherine H. Muetza, fiduciaire, à Laurence et Donna J. Lulich, 911 Melugins Grove Road, Compton, 402 000 $.

⋅ Tom and Connie Broderick Trust, Connie A. Broderick, fiduciaire, à Robert J. et Wendy A. Olson, une parcelle de terre agricole dans le canton de May, 0 $.

⋅ Jerry N. Busby Living Trust, Jerry N. Busby, administrateur, à Katherine et Scott Schlesinger, 755 German Road, Paw Paw, 939 070 $.

⋅ Trust No. 40-362200, First Midwest Bank et Old National Bank, fiduciaires, à Clare J. Johnson, deux parcelles de terres agricoles dans le canton de Willow Creek, 0 $.

⋅ Trust No. 9416, First Midwest Bank et Old National Bank, fiduciaires, à Clare J. Johnson, quatre parcelles de terres agricoles dans le canton d’Alto, 0 $.

Acte du shérif

⋅ Le shérif John Simonton et Benjamin et Tara A. Steingraber à Rock River Housing Trust, 560 Meadow Lane, Dixon, 119 000 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ G&W Land Co. Inc. à Matthew J. Rogers, 146 plus un lot sur S. Russell Road, Oregon, 16 000 $.

⋅ Timothy J. Gene Mendez à Haywell LLC Westwood, 1016 Carrie Ave., Rochelle, 125 200 $.

⋅ Heath D. et Christine A. Raley à Brittany Williams, 408 Linda Ave., Rochelle, 164 000 $.

⋅ Lisa Meitl à Lark Alan Leeser, 209 Cuyahoga Drive, Dixon, 2 500 $.

⋅ Frank R. Nasca à Shawn Shepherd, 402 W. Fulton St., Polo, 20 000 $.

⋅ Daniel et Lori Miller à Christopher T. et Michele L. Hornung, 101 W. Washington St., Forreston, 89 500 $.

⋅ Nathan D. et Amanda S. Boettner à Victor J. Francque, 113 W. Meadows Court, Forreston, 166 000 $.

⋅ Jacob F. et Heather M. Hatch à Nonia B. Blood, 302 Illinois St., Oregon, 290 000 $.

⋅ Robert W. et Margaret L. Streit à Nicholas R. Leisberg, 2260 S. Chamberlain Road, Lindenwood, 306 500 $.

⋅ Myers Family Farms LP à Andrew Mugrage, une parcelle dans le canton de Byron, 130 000 $.

⋅ Michael et Nicole Lanning à Randal L. et Karen L. Tucker, 3976 W. Broad St., Grand Detour, 105 000 $.

⋅ Doane Holding Inc. à Thomas et Barbara Songaila, une parcelle dans le canton de Pine Rock, Oregon, 80 495 $.

⋅ Curt D. et Tandy L. Howard à Casey Howard, 5135 S. Ridge Road, Oregon, 270 000 $.

⋅ Putnam Group LLC à Seldal Properties LLC, 318, 320, 322, 324 et 326 Lincoln Highway, Rochelle, 585 000 $.

⋅ Scott K. et Sandra L. Greenfield à Bradlee R. et Tessa C. Baker, 5669 E. Greatview Drive, Byron, 637 756 $.

Acte de renonciation

⋅ Hickory Ridge III LLC à Spencer L. et Karen A. Hayden, une parcelle dans le canton de Flagg, Rochelle, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Audrey J. Stuckenberg Family Trust, Audrey J. Stckenberg, fiduciaire, à Shane Randall Reiniche, 306 S. First Ave., Forreston, 117 000 $.

⋅ Dorothy L. Weaver Revocable Trust 1, Larry D. Weaver, fiduciaire, à Edward C. Beers, 203 W. Elkhorn St., Polo, 85 000 $.

⋅ Patricia Sue Day Medicaid Income Trust 11201164, Patricia Sue Day, fiduciaire, à Jonathan D. et Angela L. Martin Bakerer, 2320 W. Oregon Trail Road, Oregon, 282 500 $.

⋅ Martin R. Wolfe Trust, Martin R. Wolfe, administrateur, à Oregon Trail Real Ag Management LLC, deux parcelles dans le canton de Pine Creek, Oregon, 0 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle