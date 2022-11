Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 4 au 11 novembre – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Charles E. et Susan M. Renner à 900th Street West LLC, une parcelle sur Arch Road, Tampico, 69 000 $.

⋅ Kenneth R. et Vicky K. Hubbard à Gregory S. et Elizabeth A. Wahl, 31363 $ Hahnaman Road, Deer Grove, 80 000 $.

⋅ Advantage One Credit Union à David L. et Lori A. Snow, 503 W. Park St., Morrison, 27 600 $.

⋅ Quinn M. Hill Estate à Travis Hill, 1023 16th Ave., Fulton, 0 $.

⋅ Quinn M. Hill Estate à Trent Hill, 1110 12th Ave., Fulton, 0 $.

⋅ Bonnie M. Miles à Betty N. Frank, 301 W. Fourth Ave, Lyndon, 0 $.

⋅ Chester D. et Shirley A. Masterson à Zachary et Nicole Thorp, 7483 Thome Road, Fenton, 260 000 $.

⋅ Patricia A. Nice à Mary Lynn Ross, 16930 Crosby Road, Morrison, 158 500 $.

⋅ Anthony E. et Natalie Deseno à Belitza Contreras et Rosario Deleon, 601, 603 et 605 Ave E, Sterling, 64 750 $.

⋅ Leta A. Vanzuiden à Scott A. Vanzuiden, 643 Prairie View Court, Morrison, 140 000 $.

⋅ Jeanette M. Rhoades à Misty M. Bielema, 7573 Blue Goose Road, Prophetstown, 200 000 $.

⋅ Gary D. Wilson à Bryttnie A. et Marcia D. Hitt, 306 Ada St., Rock Falls, 98 000 $.

⋅ Michael A. et Emelia S. Baker à George M. et Rebecca R. Scully, 197 Hoover Road, Sterling, 310 000 $.

⋅ Timothy H. Kendrick à Donovan M. Jones, 4111 Emerson Road, Sterling, 66 000 $.

⋅ Daniel V. et Laura M. Wancket à Stephanie A. et Jake A. Kilberg, 905 Locust Drive, Rock Falls, 285 000 $.

⋅ Matthew et Karrie Leigh à Michael et Alyssa Koster, 31599 Penrose Road, Sterling, 400 000 $.

⋅ J and R Transport USA à 1 Beltway LLC, 1 Beltway Drive, Rock Falls, 725 000 $.

⋅ Ronald G. Gerken et Fieldstone LTD à Larry G. et Mary R. McCormick Trust, une parcelle sur Winter Street, Rock Falls, 900 $.

⋅ Andrew J. et Rosellen Herche à Liberty Dream LLC, 16156 Strawberry Road, Morrison, 72 500 $.

⋅ John H. et Crete A. Exner à Peter et Susan Harkness, 17885 Grandview Drive, Sterling, 0 $.

Acte de fiducie

⋅ Dennis H. Schave Living Trust à Shannon W., Ryan D. et Noah A. Schave, 18809 Clark Road, Morrison, 0 $.

Acte

⋅ MS Investment Group à Central Illinois Real Estate Holdings, 412 Ave H, Sterling, 13 141 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Frank T. et Denise H. Slowinski à Larry E. et Betsy Phillips, 205 W. Third St., Sublette, 104 500 $.

⋅ Mario G. et Melissa M. Brcik à Shawn Michael Bieda, bloc 7, lot 136, Woodhaven Lakes, Sublette, 46 000 $.

⋅ Thomas M. et Naomi L. Wolf à Linda M. Espinosa, bloc 7, lots 61-62, Woodhaven Lakes, Sublette, 50 000 $.

⋅ Edwin et Lynette Medrano à Russell T. Sergent, bloc 23, lot 92, Woodhaven Lakes, Sublette, 17 500 $.

⋅ William F. et Kathleen M. Hamilton à Colleen M. Vanderwarren et Joseph N. Kole, bloc 4, lot 154, Woodhaven Lakes, Sublette, 14 500 $.

⋅ Darrin et Sharon McCarthy à Diane Jo et Ashley E. Blaha et Donald Peter Pekofske, bloc 16, lot 197, Woodhaven Lakes, Sublette, 75 000 $.

⋅ Colton Russell et Kayla Forsell au maréchal Hackerson, 843 Hann Ave., Dixon, 607 $.

⋅ Jennifer M. Sims à Victoria Tsusaki, 313 Logan Ave., Dixon, 92 000 $.

⋅ George M. et Rebecca R. Scully à Owen M. Rangel et Elizabeth R. Paopao, 635 Second Ave., Dixon, 185 000 $.

⋅ Richard A. Foster et Amanda Chaon à Luz E. et Tomas Arguinzoni, 2728 W. Brooklyn Road, Compton, 157 900 $.

⋅ Trevor et Rickette L. Collins à Luke Ross, deux parcelles dans le canton de Brooklyn, 100 000 $.

⋅ Andrew Pattermann à Rickette et Trevor Collins, une parcelle dans le canton de Brooklyn, 70 000 $.

⋅ Tiffany M. Fleming, également Lee, à Amanda M. Lowry, 414 E. Main St., Amboy, 72 000 $.

⋅ Timothy Sensenig à Gary A. et Kathleen A. Dinges, 300 W. Bacon St., Amboy, 30 000 $.

⋅ Mortgage Assets Management LLC et Reverse Mortgage Solutions Inc. à Robert et Patricia Weingart, 607 Orchard St., Dixon, 45 600 $.

⋅ Shirley M. Selgestad à Martin et Sandra Morris, 878 Riverside Drive, Dixon, 370 000 $.

⋅ Michael B. et Annette J. Bonnell à Sublette General Store LLC, 200 N. Reeve St., Sublette, 90 000 $.

⋅ Imelda Barnhill à Michael et Tonya Litts, 618 High St., Dixon, 119 900 $.

⋅ Jeffrey A. et Tammy M. Bryant à Joshua Yocum, 625 E. Main St., Amboy, 172 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Daniel C. Voos, Voss Holdings LLC à Greystone Capital Management LLC, 3925 E. Paw Paw Road, Earlville, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Mary Ann Albin Trust et Bobby Joe Ward Jr. Trust, Colleen Feick, fiduciaire, à Colleen Feick, 824 Badger Court, Dixon, 0 $.

⋅ Trust Agreement Account 201364, Larry Wright Individual Retirement, First National Bank Amboy, fiduciaire, à Iroquois Valley Farms LLC, quatre parcelles de terres agricoles dans le canton d’Alto, 2,1 millions de dollars.

⋅ Arthur L. Hollis Revocable Trust, Arthur Hollis, fiduciaire, à Charles L. et Stephanie Lynn Smith, bloc 13, lots 36-37, Woodhaven Lakes, Sublette, 47 000 $.

⋅ Dark Land Trust 1, Thomas D. Murray, administrateur, à Derek W. Werner, 410 Madison Ave., Dixon, 15 000 $.

⋅ Bloemker Family Trust, Robert S. et Bette S. Bloemker, co-administrateurs, à Matthew R. Conkrite, 222 E. Second St., Dixon, 135 000 $.

Acte d’exécution

⋅ Thomas R. Myers et Sandra J. Hait à Barbara H. Scudder Living Trust, Barbara H. Scudder, fiduciaire, 2102 Moonlight Bay Lane, Sterling, 175 000 $.

Acte

⋅ Susan L. Jones et Mary L. Hegert, également Marye L., à Susan L. Jones, 104 S. Stroble Ave., Amboy, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Daniel G. et Catherine M. Cannon à Pamela S. Capes, 136 Prairie Moon Drive, Davis Junction, 200 000 $.

⋅ Succession de Joanne B. McGhee, feu Joanne B. McGhee par les héritiers de David Anderson, 506 W. Second St., Byron, 163 500 $.

⋅ Ralph L. Olson Declaration Trust, Ralph L. Olson, fiduciaire, à Derrick et Paula Porter, 1508 W. Mud Creek Road, Oregon, 260 000 $.

⋅ Naperville-Chicago Illinois Painting and Decorating Inc. et George R. et Lynn K. Pezza à Steven J. et Elizabeth J. Young, une parcelle dans le canton de Taylor, Dixon, 16 000 $.

⋅ Bret R. et Brittany Bokker à Brok Robert Bokker, 319 W. Merchant St., Byron, 128 000 $.

⋅ Ernest A. et Domenica M. Leombruni à Bret R. et Brittany Korin Bokker, une parcelle sur Joann Terrace, Byron, 35 000 $.

⋅ Ernest A. et Domenica M. Leombruni à Bret R. et Brittany Korin Bokker, 3061 E. Everett Lane, Byron, 236 000 $.

⋅ Juan L. Alejandre et Luz Elena Concileon à Preston Crisler, 123 Errett Road, Rochelle, 52 500 $.

⋅ ADL Real Estate LLC à Hahn Union Block Opera House LLC, 113 S. Fourth St., Oregon, 205 000 $.

⋅ David J. et Gerda L. Wegener à David Lautenbach, 511 W. 10th Ave., Rochelle, 123 000 $.

⋅ T and R Rentals LLC à Bruce McKinney, 1103 W. Sixth Ave., Rochelle, 134 500 $.

⋅ Feu Helen E. King par les héritiers d’Anthony et Andrea Kromwell, 1121 McCall Court, Rochelle, 240 000 $.

⋅ Jacob B. Ross et Amber Dach à Joshua et Megan Adams, 1929 N. Silverthorn Drive, Byron, 170 000 $.

⋅ Bryan L. et Kimberly D. Brewer à H and J Loyalty Properties LLC, 111 Nancy St., Mt. Morris, 65 000 $.

⋅ Mark L. et Barbara L. Davis à Richard et Melisa Twombly, 2349 W. Pines Road, Oregon, 317 000 $.

⋅ Chavez Family Revocable Trust, Thomas Earl Chavez, administrateur, à Diane M. Mills Trust, Diane M. Mills et Mark Lowell Hayes, administrateurs, une parcelle sur Mowers Road, Chana, 680 000 $.

⋅ Dustin et Erika Finkle au district de protection contre les incendies de Polo, une parcelle dans le canton de Buffalo, 25 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Annette Ellis à Shannon Ellis, 610 E. Colden St., Polo, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Norman L. et Mary Ellen Ludwig Irrevocable Trust, David D. Ludwig, fiduciaire, à Dylan Lamoine Stukenberg, une parcelle sur la State Route 26, Forreston, 1 122 604 $.

⋅ Larry Clark et Karen Lea Peterson Trust 101 et 102, Larry Clark et Karen Lea Peterson, administrateurs, à A Kaspar Dwellings LLC, 510 N. Seventh St., Rochelle, 260 000 $.

Acte du shérif

⋅ Le shérif du comté d’Ogle et David et Jessica Vaultonburg à Groenewold Fur and Wool Co., 307 W. Colden St., Rochelle, 0 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle