Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Jacob Howard et Julie A. VanZuiden à Colten H. Zuidema, 900 Second Ave., Fulton, 160 000 $.

⋅ Manreet S. Kalyan à Melanie C. Kalyan et J. Darwin Olsen, une parcelle dans le canton de Garden Plain, 20 000 $.

⋅ Lino H. et Mary L. Carrillo à Barbara Juarez, 1410 W. Fourth St., Sterling, 18 000 $.

⋅ Coretta C. Vankooten à Donald J. Becker Trust, 408 E. Park St., Morrison, 135 000 $.

⋅ Carol Manalo à Christine L. James, 812 10th Ave. et un autre colis à Erie, 110 000 $.

⋅ Richard H. Beswick à Petra C. Mansfield, 407 W. Morris St., Morrison, 115 000 $.

⋅ Laura M. Denning à Green River Riders Association, 2206 et 2208 E. Rock Falls Road et 2605 Pine St., Rock Falls, 110 000 $.

⋅ Marilyn J. McBride à Jose Montes Cardenas et Isabel Barrientos, 1109 W. LeFevre Road, Sterling, 110 000 $.

⋅ David R. et Linda K. Geil Trust à Theodore et Roberta Hannan, 2106 E. 38th St., Sterling, 290 000 $.

⋅ Daniel J. et Ginger M. Murray à Frederick Smith III, 1403 E. 19th St., Sterling, 129 900 $.

⋅ Patrick W. Carney Estate et Stevie Renee et Erin Carney à Michael et Colleen Buckwalter, 318 N. Jackson St., Morrison, 112 500 $.

⋅ John D. Day à Vinson E. et Sharon M. Shinault, 814 Ave A, Rock Falls, 78 500 $.

⋅ Rose A. Strader à Tricia Hendley, 1107 Douglas Drive, Sterling, 87 500 $.

⋅ Ryan K. McCowan à Christopher A. et Ashlie N. Snowden, 47 Meadows Court, Prophetstown, 289 000 $.

⋅ Danny R. et Angie L. Lewis à Nathanial James et Rachel Ann Marie McIntosh, 1014 Shore Acres Road, Rock Falls, 230 000 $.

⋅ Jaimmy L. Pasalich à Troy Hernandez, 1511 Third St., Sterling, 70 000 $.

⋅ John B. Manzano à Brian Lee Lewis Jr. et Michele Cirricione, 1501 E. 37th St., Sterling, 189 000 $.

⋅ Dwayne E. Wetzel à Rickey A. Lehman, 614 Seventh Ave., Rock Falls, 17 500 $.

⋅ Brookwood Capital Partners à Sterling Investments LLC, 2900 Lincolnway, Sterling (Northland Mall), 10 080 000 $.

⋅ Steven et Kenne Hampton à Tyrone Johnson, 709 12th Ave., Sterling, 45 000 $.

⋅ Penny F. Papineau à Leslie A. Stokes, 1100 Main St., Erie, 82 000 $.

⋅ Luis Romo et Monica Escobar Deromo à Clifford Mahoney, 1308 Douglas Drive, Sterling, 105 000 $.

⋅ Blane Brus et Christine D. Bolte à Heather K. Shoemaker et Conner Littrel, 204 W. Sixth St., Prophetstown, 70 000 $.

⋅ Brandon Phillips à Cole Grant, 912 15th Ave., Fulton, 55 000 $.

⋅ Brenda M. Vasquez, également Vazquez, à Maria D. Rocha, un colis sur l’avenue L, Sterling, 3 000 $.

⋅ Steven L. et Lori L. Benson à Javier Murillo et Cheyenne Murillo Toro, 206 W. North St., Morrison, 40 000 $.

⋅ Sally A. Vanderbleek à Jose Matias Facio Gonzalez, 902 11th Ave., Fulton, 125 000 $.

⋅ Patrick J. O’Brien Estate, Margaret A. Huber et John P. et Timothy M. O’Brien à Jefry Alan Dalke, 2106 E. 40th St., Sterling, 242 000 $.

⋅ Donald G. et Amanda M. Schofield à Kaitlyn Hansen, 511 Ninth Ave., Rock Falls, 110 000 $.

⋅ Joseph A. Segretto et Teresa Diane Stark à Richard et Monica Allen, 1308 Locust St., Sterling, 135 000 $.

⋅ Gaston Gragert à Michelle Esther Garnica, 810 Dixon Court, Sterling, 125 000 $.

⋅ Richard C. et Beverly D. Ludlow à Lan Ho, 28365 W. Thome Road, Rock Falls, 140 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Jean S. Christianson à Diana J. Raab, 28651 W. Thome Road, Rock Falls, 0 $.

⋅ James Miller à Kathy Eilers, 221 First Ave., Rock Falls, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Sherry L. Schwartz Living Trust, Kenneth D. Schwartz, Tina M. Landsiedel Clarke, anciennement Troutwine, Paula J. Rocker et Richard L. Landsiedel Living Trust à Cheri L. Kessler et Susan M. McGinnis, 13781 Prairie Center Road, Morrison , 134 900 $.

⋅ Jessica K. McCormick Trust, Matthew E. McCormick, administrateur, à Zachary A. Miller, 2008 Canal St., Rock Falls, 87 000 $.

⋅ Leslie H. et Louise M. Arvola Living Trust à Daniel et April Hannan, 1408 W. 20th St., Sterling, 155 000 $.

⋅ Rebecca A. Maddy Trust, Sara Johnson et Kevin Poppen, administrateurs, à Freeman R. et Ada C. Schmucker, 11417 Loron Road, Morrison, 600 000 $.

⋅ Hampton Family Joint Living Trust, Steven L. et Kenne R. Hampton, administrateurs, à Tyrone Johnson, 1303 Fourth Ave., Sterling, 55 000 $.

⋅ Harold et Ella Louise Klooster Trust à Michele Hans, 831 First Ave., Fulton, 195 000 $.

Acte d’exécution

⋅ Frances P. Higley Estate à Ella S. Ranjel, 23454 Troy Road, Sterling, 50 000 $.

Actes

⋅ Darrell A. Bielema Subtrust, Randall L. Deweerdt, administrateur, à Marlene F. Keisel Trust, Marlene F. Keisel Jackson, administrateur, une parcelle dans le canton d’Albany, 0 $.

⋅ Employé du comté de Whiteside auprès de MS Investment Group Inc., 311 Ave F, Sterling, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Judy Marschang, Sheila L. Brady, R. Michael Wagner, Debi Bromenschenkel et Thomas, Steve et Anna E. Prendergast à Tanya Benavidez, 200 S. Front St., Sublette, 50 000 $.

⋅ Hvarre Holding LLC à Ronnie L. Freeman, 1731 W. River St., Dixon, 138 000 $.

⋅ Leann Ward et Chad et Penny Kyker à Sabra K. Wagner, 517 W. Ninth St., Dixon, 10 000 $.

⋅ Eulanda et Grant Blanchette Jr. à Asheley M. et Brad D. Dunphy, 201 E. Graham St., Dixon, 60 000 $.

⋅ Daniel T. et Linda J. Fane à Megan et Jonathon Reyes, 804 N. Brinton Ave., Dixon, 255 000 $.

⋅ Timothy Thompson à Becky et Kevin L. Anderson, 611 Ogee Road, Earlville, 125 000 $.

⋅ Richard Mancini à Deborah Caticchio et William E. Lindemann Jr., bloc 19, lot 4, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 500 $.

⋅ Kevin et Cimberly Hardt à Jose Luis Moreno et Maria Leticia Villalobos, bloc 2, lot 65, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 500 $.

⋅ William B. et Margarita Zepp à Robert A., Karen Gwen et Ryan A. Koehn et Jennifer L. Sheppard, bloc 26, lots 229-230, Woodhaven Lakes, Sublette, 34 250 $.

⋅ Mitchell, Susan et Max Lyday à Isle Solorio, bloc 10, lot 13, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 000 $.

⋅ Gwen Hubanks à Enrique Contreras Moreno et Guadalupe Olea Pino, bloc 29, lot 343, Woodhaven Lakes, Sublette, 10 000 $.

⋅ David et Jill Rygula à Lori A. Horsfall et Gina T. Flynn, bloc 5, lot 103, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 000 $.

⋅ Ronald Vasquez à Kristin D. Larsen, bloc 2, lot 172, Woodhaven Lakes, Sublette, 13 000 $.

⋅ Jonathon Alamo à Gilberto et Maria S. Tavizon, bloc 28, lot 35, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 500 $.

⋅ Kathleen A. Orrick à James Timothy et Linda D. Rathell, bloc 6, lot 195, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

⋅ Harry A. et Milaine B. Litberg à Manuel N. Henriquez, bloc 4, lot 94, Woodhaven Lakes, Sublette, 14 000 $.

⋅ Gregory J. et Janice Setnes à Scott M. et Abigail Michal Thorner, bloc 7, lots 181-182, Woodhaven Lakes, Sublette, 17 000 $.

⋅ Susana Arciniega à Martha M. Torrez Allen, bloc 6, lot 65, Woodhaven Lakes, Sublette, 13 500 $.

⋅ Dion et Pamela Watry à Agnes M. Glijer, bloc 7, lot 206, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

⋅ Regina Early, également Shelton et Sean Baker, avocats en fait, d’Eric James et Laura L. Rowe, bloc 27, lot 76, Woodhaven Lakes, Sublette, 16 500 $.

⋅ Thomas Feary à Kathleen M. Bishop, bloc 18, lot 88-89, Woodhaven Lakes, Sublette, 39 000 $.

⋅ Collin Hillquist à Mark et Barbara L. Zientara 351 W. Erickson Gate, Lee, 172 500 $.

⋅ James R. Collins à Margaret M. Stees, 917 Assembly Place, Dixon, 100 000 $.

⋅ Rebecca L. Bradley à Xander D. et Keith McGlown Jr. et Kate Bell, 909 N. Ottawa Ave., Dixon, 179 900 $.

⋅ Isabelle A. Long à Sara R. Sarver, 1019 W. Fourth St., Dixon, 105 000 $.

⋅ Église congrégationaliste évangélique St. James, Conférence nationale de l’Église congrégationaliste évangélique, administrateurs, à Greenever LLC, 1552 State Route 52, Dixon, 14 000 $.

⋅ Frank R. Fouts à Leon W. et Christy L. Houle, 622 W. Cherry St., Compton, 25 200 $.

⋅ Laura J. Keast, également Mahaffey, à Jennifer L. Froehlig, 510 Richardson Ave., Ashton, 86 000 $.

⋅ Jeffrey W. et Austin J. Musgrave à Ashley N. Phillips, 215 Van Buren Ave., Dixon, 65 000 $.

⋅ Hvarre Holding LLC à Robert L. Youngmark et Jean Sanders, 1607 Riverside Circle, Dixon, 156 800 $.

⋅ John W. et Kelly A. Ryan à Precision Pork LLC, une parcelle de terre agricole dans le canton de Marion, 348 000 $.

⋅ 1231 N. Galena LLC à 1231 North Galena Avenue LLC, 1231 N. Galena Ave., Dixon, 924 500 $.

Actes de renonciation

⋅ Rita Diane Bates à Rita Diane et Navette Bates et Nina Jackson, bloc 24, lot 231, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Feu John A. Hodge et Donna M. Hodge à Gregory S. Delhotel, 1461 County Line Road, Lee, 0 $.

⋅ Clarence et Carissa Novak à Michelle Podkulsi, 1827 W. First St., Dixon, 10 $.

Actes de syndic

⋅ Trust No. 8002356727, Chicago Title Land Trust Co., fiduciaire, à Rachel Simpson Family Trust, Damantha Simpson Family Trust, William G. Simpson Revocable Trust et Marilyn Simpson Family Trust, Patricia J. Simpson, fiduciaire, trois parcelles dans le canton de Viola , 0 $.

⋅ Gary E,. Burg Revocable Trust, Gary E. Burg, administrateur, à E and K Real Estate LLC, 925 S. Peoria Ave., Dixon, 145 000 $.

⋅ William J. Child Family Trust, Joyce L. Child, fiduciaire successeur, à Grant McGuire, 134 S. Davis St., Amboy, 24 000 $.

⋅ Thomason Family Trust, Calvert Thomason, fiduciaire, à Susan Gae et Clarence Elmore Brimmer III, bloc 4, lot 136, Woodhaven Lakes, Sublette, 17 000 $.

⋅ Bobby Joe Ward Jr. Trust, Bobby Joe Ward Jr., administrateur, à Elizabeth De Centeno et Enrique Guerrero, 1213 W. Fourth St., Dixon, 10 000 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Bill Clayton et Dennis Michael Chandler à Eric Todd Gullstrand, 306 S. Gilson Ave., Amboy, 10 000 $.

⋅ Michele R. Vela et Martha J. Pumfrey à Emmitt James et Kelli Marie Hicks, deux parcelles dans le canton de Harmon, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Toni Buys Homes LLC à Stephen P. Ramsden Jr. et Joann M. Moczynski, 232 N. Sumner St., Byron, 215 000 $.

⋅ Randal L. et Joyce E. Pederson à Jessica M. Harper Wlodarczyk, 606 N. Blackhawk Drive, Byron, 105 000 $.

⋅ Cascade Funding Mortgage Trhb8 à Blanca Winton, 925 N. Woolf Court, Rochelle, 71 000 $.

⋅ Charles D. Minter à Leonard Cuchiara, 301 W. Main St., Davis Junction, 85 000 $.

⋅ Bridget A. Reibel à Shayn A. Sanders et Jacqueline A. Keegan, 4317 E. Ridgeview Lane, Byron, 319 900 $.

⋅ Sue Gowers à Charles B. et Julia R. Long, 2870 S. State Route 2, Oregon, 94 000 $.

⋅ Loras J. Schaefer à Brian K. et Diana E. Lamphere, 203 N. 14th St., Oregon, 305 000 $.

⋅ Michael D. et Stephanie D. Crawford à Miguel Perez Jr. et Breanna Crown, 419 W. Grant St., Stillman Valley, 183 000 $.

⋅ James M. et Diane K. Coutts à Nicolo et Kimberly Venezia, 229 Century Hill Drive, Oregon, 292 000 $.

⋅ Nathan D. et Brittany A. Drozd à Jane Harper Mills, 402 Betty Place, Mt. Morris, 155 000 $.

⋅ Keith A. Scott à Rentco LLC, 903A et B Carlisle Drive, Rochelle, 184 900 $.

⋅ HR Burkhart Farms LLC à Jordan Johnson, 1400 Lincoln Ave., Rochelle, 40 000 $.

⋅ DCL Properties LLC à AJ Homes LLC, 555 W. State Route 38, Rochelle, 148 000 $.

⋅ Kyle K. Putzstuck et Amber Klouse à Jeremiah J. et Janetta M. Martina, 10330 E. Kuehl Court, Rochelle, 392 500 $.

⋅ Robert Driver à Sanjuana Hernandez Cortes, 1211 S. Randall St., Rochelle, 148 000 $.

⋅ Steven et Michelle Diehl à Alan Riggs, 315 Hillcrest Ave., Rochelle, 136 000 $.

⋅ Jerry Allen et Shirley Ann Withrow à Rentco LLC, 317 Irene Ave., Rochelle, 126 900 $.

⋅ Phillip G. et Leslie Carlson à Sophie J. Petersen, 828 Lincoln Highway, Rochelle, 142 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Federal National Mortgage Association to Cascade Funding Mortgage Trhb8, 925 N. Woolf Court, Rochelle, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Larry D. et Patricia A. Meyers Revocable Living Trust, Larry D. et Patricia A. Meyers, administrateurs, à Rentco LLC, 103 et 105 W. Hitt St., Mt. Morris, 166 000 $.

⋅ Dewayne C. et Marilyn A. Adams Irrevocable Trust, Dewayne C. Adams, fiduciaire, à Ryan Z. et Catlin N. Spradlin, 319 W. Second St., Stillman Valley, 137 500 $.

⋅ Richard D. Elliott Land Trust, Richard D. Elliott, administrateur, à Glenn Griner, 402 N. Woolf Court, Rochelle, 123 000 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle