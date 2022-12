Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 25 novembre au 2 décembre – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Dennis J. et Laverle M. Kyarsgaard à Mark R. et Kristin N. Ports, 407 Martin Road, Rock Falls, 225 000 $.

⋅ Darcee S. et Kelli A. Foy à Patty et Suzanne Tunk, 610 W. 10th St., Sterling, 107 500 $.

⋅ Sandra Vandersnick Trust à Thomas J. et Helen A. Duffy, 401 W. 14th St., Sterling, 182 000 $.

⋅ Arnold C. et Louise E. Stralow Family Trust, Mark P. Stralow, fiduciaire, à Craig Stralow Trust, Wendy Stralow, fiduciaire, 12207 Yager Road, Lyndon, 80 000 $.

⋅ Boyd J. Rursch à Breakaway Investments LLC, 203 S. Main St., Albany, 95 000 $.

⋅ Eric Bird à Dillon Johnson, 300 Second Ave., Rock Falls, 56 800 $.

⋅ Jacqueline R. Wasson à Michael T. et Jerrie A. Garcia, 312 W. First St., Rock Falls, 35 000 $.

⋅ Alice M. Nance à DME de Coleta LLC, 607 14th Ave., Sterling, 38 000 $.

⋅ Alice M. Nance à DME de Coleta LLC, 1106 W. Sixth St., Sterling, 10 000 $.

⋅ Sue A. May à Steven N. et Jean H. Eggemeyer, 202 E. Park St., Morrison, 42 500 $.

⋅ Nila G. Harris à Ruth V. Heflebower Trust, 2111 11th Ave., Sterling, 170 000 $.

⋅ Brian Lee Lewis Jr. à Kasey M. Young, 606 Eighth Ave., Rock Falls, 35 000 $.

⋅ Rhawn L. Boesen à Anthony Joseph Lavelle, 20914 Freeport Road, Sterling, 122 000 $.

⋅ Ricky R. Coil à GSN Rental Properties LLC, 900 et 904 Fifth Ave., Rock Falls, 200 000 $.

⋅ Billie Hudson et Kindra Leffelman à Carol Vance Crow, 314 E. Market St., Tampico, 65 000 $.

⋅ Travis J. Denning à Judy F. White et Michael H. Masini, 28963 Hub St., Deer Grove, 57 000 $.

⋅ Andrea S. Pfister, maintenant Lambert, à Kane Steger, 212 Maple Ave., Morrison, 153 500 $.

⋅ Robert et Paige Schadt à Joseph Schilling, 905 S. Main St., Albany, 190 000 $.

⋅ Lois A. Deter à Bradley et Cynthia A. Lucas, 3703 22nd Ave., Sterling, 130 000 $.

⋅ Shirley M. Austin à David V. et Marie Parker, 30310 Prairie St., Rock Falls, 112 000 $.

⋅ Bradley J. Lucas, Arnulfo Castillo et Cynthia Stringer, maintenant Lucas, à Natalie L. Ramirez, 1313 Fifth Ave., Sterling, 137 900 $.

⋅ Betty J. et Darrel C. Neubauer à Jon et Akia Lutz, 1101 Ave A, Rock Falls, 20 000 $.

⋅ Tommy C. et Rena A. Miller à Shelby C. et Tawny L. Miller, 12370 Grove St., Sterling, 58 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Dorothy L. Cheshier à David E. et Beth M. Summers, une parcelle dans le canton de Sterling, 0 $.

Acte de fiducie

⋅ Willard H. et Ruth M. Stanley Trust et Living Trust, Kenneth L. Stanley, fiduciaire, à TCS Total Property Management, 905 E. 19th St., Sterling, 110 000 $.

Actes

⋅ Kristina AM Dauen Estate à Michael J. Eberhardt, 2103 Reno Road, Sterling, 127 000 $.

⋅ Ludger B. et Clarinda F. Thuente à LKR Investments LLC, 606 W. 15th St., Sterling, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ David M. Henkel à Rose Theiss, Delores Beck, Nancy L. Neal, Carole A. Day et Paula, Mark A. et Timothy L. Henkel, huit parcelles dans le canton de Sublette, 87 000 $.

⋅ Babson Farms Inc. à Trust No. 1, Mary A. Kelley, fiduciaire, une parcelle de terre agricole dans le canton du Wyoming, 1 985 560 $.

⋅ Candi J. Cleavinger à Rose M. Dearborn, 1205 W. Third St., Dixon, 92 500 $.

⋅ John J. et Lindsay J. Spinelli à Michael A. Enger, 39 N. Blackstone Ave., Amboy, 69 000 $.

⋅ Jeanine Lake, Kyle et Marti Stacy, co-tuteurs, à Allison Nicole Stacy, 226 W. Lincoln Highway, Franklin Grove, 53 000 $.

⋅ Hvarre Holdings LLC à Shawn Devaraj, 568 Pine Meadow Drive, Dixon, 239 900 $.

⋅ EEB Properties LLC à Hvarre Holdings LLC, 568 Pine Meadow Drive, 0 $.

⋅ Brooke K. et Bonnie Johnson à BC Investment I LLC, 422 Main St., Steward, 95 000 $.

⋅ Susan Reyelts à Dennis W. et Marla Z. Boynton, quatre parcelles dans le canton de Palmyra, 0 $.

⋅ Thomas J. et Helen A. Duffy à Daniel K. et Lindsey A. Reglin, 1912 Paulsen Road, Dixon, 415 000 $.

⋅ Darrel W. et Vivian Elston et Valerie Eastman à Maura Harrison et Kenneth Green, 1099 Lost Nation Road, Dixon, 20 000 $.

⋅ St. Marys Cement US LLC à Ricki Lee Quaco, une parcelle de terre agricole dans le canton de Dixon, 10 000 $.

⋅ Casondra Bl Près de Rick L. Evans, 1105 S. Ottawa Ave., Dixon, 106 500 $.

⋅ St. Marys Cement US LLC à Lawrence et Stacy Barber, une parcelle dans le canton de Dixon, 0 $.

⋅ Susan et Gregory Brady à Eric et Sarah Engelhard, 743 Forest Park Drive, Dixon, 165 000 $.

⋅ Benjamin V. et Elizabeth D. Cajucom à Antonella Barsellotti, bloc 10, lot 65, Woodhaven Lakes, Sublette, 17 250 $.

⋅ Laura M. et Thomas A. Rodriguez à Antonio Gonzalez Medina, bloc 14, lot 68, Woodhaven Lakes, Sublette, 19 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Four One Capital Partners LLC à Sunnyhill Mortgage Note Fund 2021 LLC, 913 S. Galena Ave., Dixon, 1 $.

⋅ ACP 1 LLC à Jazz Up Indy LLC, 913 S. Galena Ave., Dixon, 100 $.

Actes de syndic

⋅ George E. Gonigam Family Trust, Gloria A. Gonigam Trust et Gloria A. and George E. Gonigam Trust Agreement, Charles A. Gonigam, fiduciaire, à Charles A. et Pamela S. Gonigam, une parcelle de terre agricole dans le canton de Hamilton, 1 585 600 $.

⋅ Timbercreek Trust No. 84, Bruce E. Keller, fiduciaire, à Hvarre Holdings LLC, 728 et 730 Yingling Drive, Dixon, 30 000 $.

⋅ Ralph G. Frank Trust, Ralph G. Frank, administrateur, à Franklin Creek Conservation Association, une parcelle de terre agricole dans le canton de Nachusa, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Gendreau 1031 Eat L à MMG Development LLC-M&M Car Wash, 520 W. Blackhawk Drive, Byron, 0 $.

⋅ Anthony et Patti A. Abear à David Eugene et Melanie S. Simmons, 300, 302 et 304 Birch Lane, Dixon, 280 000 $.

⋅ Kyle R. et Noel Gretschmann à Mario A. Espinoza Negrete et Magaly S. Espinoza Torres, 9205 E. Scott Road, Davis Junction, 285 000 $.

⋅ Sara Pottinger à Amanda L. Corcoran, 402 Linda Ave., Rochelle, 162 000 $.

⋅ John L. et Peggy J. Richard à Cody M. Flanagan, 10924 W. Haldane Road, Forreston, 174 000 $.

⋅ William et Shannon Akins à Luis A. Macias, 12502 N. Springfield Road, Forreston, 301 000 $.

⋅ Partenaire général de Fillip Farms LTD Partnership et Michael Fillip Christ Perpetual Descendant Trust, Michael Fillip Christ, fiduciaire, à Michael D. et Adam M. Book, tiers Michael Christ, deux parcelles dans le canton de Leaf River, 437 035 $.

⋅ Ag Products Co. à Russell Huftalin, une parcelle dans le canton de Dement, 12 150 $.

⋅ Dawn M. Hendrickson et Deborah L. Harper à Deborah L. et Stephen Harper, 2002 E. Deer Path Road, Oregon, 73 500 $.

⋅ Jace et Laura Quimby, également Vanwy, à Brent et Kathlene Welch, 400 Mulford Road, Davis Junction, 240 000 $.

Actes de syndic

⋅ Stultz Family Revocable Trust 2008, Warren D. et Beverly K. Stultz, administrateurs, à Robert S. Hallock et Catherine L. Higley, 501 E. Hitt St., Mt. Morris, 181 500 $.

⋅ George H. et Mary L. Baker Family Trust, Beverly J. Borchers, fiduciaire, à Michael L. et Jennifer A. Hagemann Trust 2018, Michael L. et Jennifer A. Hagemann, fiduciaires, une parcelle dans le canton de Monroe, 1 257 255 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle