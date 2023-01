Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 23 au 30 décembre – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Karen K. Cowley à Alizabeth Martin, 1404 E. 20th St., Sterling, 80 000 $.

⋅ Brent J. et Andrea D. Sisson à Mauro et Carmen Arellano, 2005 Chestnut Ave., Sterling, 60 000 $.

⋅ Arlene E. Rogers à Tyrone Johnson, 2018 E. Seventh St., Sterling, 74 000 $.

⋅ John Paul à Darcie L. McGowen, 1807 33rd Ave., Sterling, 12 500 $.

⋅ Deborah K. Robbins à Phillip J. et Tracy D. Vock Family Trust, 19270 Fellows Road, Morrison, et une parcelle de terre agricole dans le canton de Mt. Pleasant, 85 000 $.

⋅ Cuauhtemoc D. Reyes à Dana M. Saathoff, 506 E. Fourth St., Sterling, 60 000 $.

⋅ Peggy S. Long, maintenant Blase, à Brett Martin, 1412 Second Ave., Sterling, 2 300 $.

⋅ King Real Estate LLC à Sheli Lyne Wolber, une parcelle sur Scott Street, Rock Falls, 0 $.

⋅ King Real Estate LLC à JC King Family LLC, 1004 Ave. D et 28422 Woodside Drive, Rock Falls, et 506 19th Ave., Sterling, 0 $.

⋅ Josie Donna et Andrew F. Carskaden à Michael J. Niedermeier, 1808 20th Ave., Sterling, 119 500 $.

⋅ Andy W. Wu à Josie V. Donna et Andrew F. Carskaden, 810 Greenridge Drive, Sterling, 199 900 $.

⋅ Veronica Skaradzinski à David M. Chavira et Ali M. Messina, 2609 Meadow Drive, Sterling, 154 000 $.

⋅ Benjamin P. et Gina M. Babin à Charles Lee Andrew O’Brien, 2985 Yorktown Road, Prophetstown, 405 000 $.

⋅ Peter Harkness à Ready Lab LLC, 1609 First Ave., Rock Falls, 0 $.

⋅ Christopher L. Barnett, Dana Barnett Owens, Bridget L. Kurtz et Patrick J. et James M. Wood à Patrick J. Wood, 1611 Sixth St., Fulton, 0 $.

⋅ Carl R. et Audra L. Schram à Kyrstyn et George Crandall, 3301 W. Lincolnway, Sterling, 75 000 $.

⋅ Justin W. et Kelci Schaver à Jo E. Thome, 307 14th Ave., Rock Falls, 77 000 $.

⋅ Anthony Wheatley à Matthew et Samantha Mattox, 1812 33rd Ave., Sterling, 305 000 $.

⋅ John W. et Lori Farley à Jared et Shayann Strader, une parcelle sur les routes Wynn et Woodlawn, Sterling, 22 500 $.

⋅ Adam B. et Pamela J. Tiemann à Ronald Davisson, 1204 Main St., Erie, 110 000 $.

⋅ Scott A. et Bridget L. Eyrich à Jacob Chisholm, 14656 Dixie Drive, Morrison, 170 000 $.

⋅ Alan et Sherry Burkett à Rylee Jane Kunde Workman, 1203 Fourth Ave., Sterling, 50 000 $.

Actes de renonciation

⋅ William et Audrey Behrens à Douglas et Donna Behrens, une parcelle de terre agricole dans le canton de Hopkins, 0 $.

⋅ Jennifer C. et Richard J. Pannell, 14687 Kennedy Road, Fulton, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Arvella et Warren Bovenkerk Living Trust à Austin J. Armstrong, 608 13th Ave., Fulton, 65 000 $.

⋅ Debra A. Paul Living Trust à Darcie L. McGowen, 1803 33rd Ave., Sterling, 12 500 $.

⋅ Thomas Nile Hager Trust à Camila et Greg Lahey, 3803 22nd Ave., Sterling, 155 000 $.

Actes

⋅ William et Audrey Behrens à Brittany N. Spears, 22723 Holly Road, Sterling, 0 $.

⋅ Le shérif du comté de Whiteside et Dixie Fredricks à HB2 Alternative Holdings, 1602 Walter St., Rock Falls, 0 $.

⋅ Harold G. et Shirley A. Adams Estate, Sterling Federal Bank, Rebecca Klett, Ann Marie Pashon, Jeffrey A. Adams et Loretta Collin à Conkling Real Estate Management, 510 E. Eighth St., Rock Falls, 27 500 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Connie Lou Olds, également Doty, à Dennis D. et Judith K. Doty Trust, Dennis D. et Judith K. Doty, administrateurs, une parcelle de terre agricole dans le canton de Harmon, 195 000 $.

⋅ Douglas L. et Vivian Considine à Cassie et Roy Tylkowski Jr., 1250 N. Dement Ave., Dixon, 0 $.

⋅ Ikens Property LLC à Charles D. Nelson, 1452 Sterling Road, Amboy, 110 000 $.

⋅ Donald P. Clayton à Kimberly et Kyle Wittenauer, 37 N. East Ave., Amboy, 150 000 $.

⋅ Rosemarie Bush à Ciara L. Magne, 622 Squires Ave., Dixon, 45 000 $.

⋅ Coventine Fidis à Ryan M. McCoy et Desiree A. Nolan, 1814 White Pines Drive, Dixon, 28 500 $.

⋅ Brownlee LLC à Cheryl S. Smith, David S. et Steven D. Brownlee, Barbara A. Goy et Nancie K. Dempsey, une parcelle de terre agricole dans le canton de May, 0 $.

⋅ LMRT LLC à PHP Homes LLC Two, 9369 Inlet Road, Amboy, 1,644 million de dollars.

⋅ Packard Campbell à Max Boltz, 3548 S. Paw Paw Road, Earlville, 100 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Titan Masonry Enterprises Inc. à Samuel Pavesich, bloc 16, lots 116-117, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Lennard H. et Marie M. Miles Revocable Trust, Carol Gensheimer, fiduciaire successeur, à Alex et Alyssa Leffelman, une parcelle de terre agricole dans le canton de May, 700 000 $.

⋅ Timber Creek Trust No. 84, Edward D. Yingling et Bruce E. Keller, administrateurs, à Steven Shank et Jill Engelbrecht, 724 Yingling Drive, Dixon, 22 000 $.

⋅ Alberta M. Nusbaum Revocable Trust, Mark E. Nusbaum, fiduciaire, à Nancy et Thomas Wadsworth, 220 E. Boyd Ave., unité 1W, Dixon, 0 $.

⋅ Delbert C. et Susan E. Kessel Trust, Delbert C. et Susan E, Kessel, fiduciaires, à David C. et Christine S. Schaver, une parcelle de terre agricole dans le canton d’Amboy, 10 $.

Acte d’exécution

⋅ James et Kathryn M. Lillyman à Christopher et Letha Catalina, 423 E. Fourth St., Dixon, 88 700 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Janelle F. Lehne, également Janell, à Ronald W. et Cynthia A. Zumdahl, une parcelle sur Prairie Drive et 4 S. Hill St., Forreston, 192 000 $.

⋅ John P. et Bridgett E. Ramsay à Karissa M. Daugherty, 344 Misty Meadow Lane, Davis Junction, 190 000 $.

⋅ Leland et Virginia Hazlip à DLMJ Investments LLC, 202 W. Emily St., Mt. Morris, 45 000 $.

⋅ James P. Smith à Edward K. et Molly H. Baker, une parcelle dans le canton de Mt. Morris, 89 492 $.

⋅ Victoria Porter à Michael E. et Monica L. Rasmussen, 6154 S. Daysville Road, Dixon, 252 500 $.

⋅ Dana L. Hughes à Stephen Anthony Avila, 103 Southview Drive, Rochelle, 131 900 $.

⋅ Ramon et Juana Lopez à Caden Miller, 228 Irene Ave., Rochelle, 146 000 $.

⋅ Chris et Laura Love à David J. et Michele A. Haas, 208 N. Willow Lane, Dixon, 219 500 $.

⋅ Kenny A. Maxwell à Winton D. et Bethany A. Bocker et Denny R. et Valerie A. Borgmann, 10385 N. Rock City Road, Leaf River, 510 000 $.

⋅ Donald G. et Myrle D. Fuller à Debra D. et Charles M. Lewison, 228 W. Blackhawk Vista, Oregon, 269 000 $.

⋅ Barbara H. Lloyd, également Barbara W., à Doug Hinrichs, 608 S. Fifth St., Oregon, 76 000 $.

⋅ Krahenbuhl Chrysler-Jeep Inc., Krahenbuhl Chrysler-Plymouth et Krahenbuhl Garage Inc. à Nextgen Ventures Rochelle LLC, deux parcelles sur la US Route 51, Rochelle, 1 250 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Kristin J. Cervantes, également Heindl, à Jason et Carrie L. O’Neil, 217 Crabapple Court, Dixon, 2 000 $.

⋅ Josie Ortiz à Aaron et Sheila Wetzel, 228-230 Platte Drive et 425 Des Moines Lane, Dixon, 0 $.

⋅ Kenneth W. Burch Trust 101, Kenneth W. Burch, administrateur, à Renee H. Miller, deux parcelles dans le canton de Monroe, 0 $.

⋅ Kenneth W. Burch Trust 101, Kenneth W. Burch, administrateur, à Alana M. Hill, une parcelle dans le canton de Monroe, 0 $.

⋅ Lynette E. Burch Trust 101, Lynnette E. Birch, fiduciaire, à Renee H. Miller, 3458 Kilbuck Road, Davis Junction, 0 $.

⋅ Lynette E. Burch Trust 101, Lynnette E. Birch, fiduciaire, à Alana M. Hill, une parcelle dans le canton de Monroe, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Trust 9797, Chicago Title Land Trust Co., fiduciaire, à Boyle Rochelle Venture LLC, deux parcelles dans le canton de Dement, 0 $.

⋅ Leonard J. et Joanne M. Baumann Trust, Michael Baumann, administrateur, à Kristine A. Dollmeyer, 9994 W. Henry Road, Polo et une parcelle dans le canton de Buffalo, 2 884 995 $.

⋅ RJD Trust 901 et KJD Trust 902, Konnie K. Petersen, fiduciaire, à Richard K. Devlieger, Deborah L. Kosch et Konnie K. Petersen, 604 N. Luther Drive, Byron, 0 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle