Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 22 au 29 juillet – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Rt30-40-Rock LLC à Exchangeright Net Leased Portfolio 58 Delaware Statutory Trust, 1700 First Ave., Rock Falls (Walgreens), 4 547 008 $.

⋅ Scott B. Williams à Fifty Six D LLC, quatre parcelles dans le canton de Coloma, 550 000 $.

⋅ Rodney D. Cady à Vera A. Bode, 108 E. Morris St., Morrison, 80 000 $.

⋅ Theresa A. Johnson à Alexis Alvarado, 10171 Bristle St., Rock Falls, 339 900 $.

⋅ Vincente et Maria L. Villa à Jesus Aguilar Cadenas, 308 Seventh Ave., Sterling, 108 500 $.

⋅ Benjamin R. Francque à Charles et Corrine Popejoy, 2912 Woodlawn Road, Sterling, 375 000 $.

⋅ Reuter Family Trust, David Reuter, fiduciaire, à Theresa A. Johnson, 2506A Katey Court, Sterling, 156 000 $.

⋅ James Miller à Zenon et Krystyna I. Jablonski, 1705 English St., Rock Falls, 13 500 $.

⋅ Kenneth R. Funk à Chris L. Peed, 20590 Moline Road, Lyndon, 85 000 $.

⋅ Douglas D. House Estate et Rosalouise, Craig D. et Curt J. House à Daniel D. et Chelsey L. McLaughlin Threehouse, une parcelle sur A Street, Rock Falls, 2 000 $.

⋅ Marilyn J. Smith à Hugo J. Lemus Guzman, 616 Portland Ave., Morrison, 148 000 $.

⋅ Kim R. Shutterle à Terry et Connie Freeman, 27878 Fulfs Road, Sterling, 160 000 $.

⋅ Francisco Javier Flores Pedroza et Pablo Flores Esparza à Nathan A. Castillo, 810 W. Sixth St., Sterling, 15 000 $.

⋅ Jamie J. Lehman Estate et Darla J., Justin P. et Robert L. Lehman Jr. à Satin R. et Brandon M. Charneski, 411 16th Ave., Sterling, 81 000 $.

⋅ James V. Wagenknecht à Kenneth Lehman, 1206 Harvey Drive, Sterling, 10 000 $.

⋅ Peter et Suzanne Gutierrez à Machelle Johnson, 1403 Seventh Ave., Sterling, 75 000 $.

⋅ Audrey Dekker à Richard et Theresa Walters, 2307 22nd Ave., Sterling, 215 000 $.

⋅ Cindy Olson à Jannet Barrientos, 208 17th Ave., Sterling, 90 000 $.

⋅ Gene et Diana Johnston à Lydia, Brandy et Roberto Martinez Jr., 1404 Sycamore Drive, Rock Falls, 139 000 $.

⋅ Karen E. Erickson à Jaden Nielsen, 1203 W. 21st St., Rock Falls, 40 000 $.

⋅ Robert E. Bentley à Christine Bail, 307 Seventh Ave., Rock Falls, 60 000 $.

⋅ Brian D. et Elizabeth K. Hull à Trisha A. Richards, 1307 13th Ave., Sterling, 115 500 $.

⋅ Linda Kuepker à Christopher R. et Savannah D. Dravis, 1316 14th Ave., Sterling, 18 500 $.

⋅ Wilma J. Vandereide à Jave Farms LLC et Jason J. Vandereide, 7300 Hazel Road, Fulton, 45 000 $.

⋅ TCHL Enterprises LLC à Andrew R. Barsema, 515 13th Ave., Fulton, 97 000 $.

⋅ Frank et Karen Olson à Kevin Kilker, 9768 Burn Road, Fenton, 280 000 $.

⋅ Marian I. Osborn à Sean Ford, 804 Glenwood Drive, Morrison, 132 000 $.

⋅ Gregg D. et Tamara A. Hamstra à Matthew et Ashley Gill, 614 Woodlawn Drive, Prophetstown, 100 000 $.

⋅ Gordon L. et Jane E. Sissing à Charles T. Monkman, 14895 Vans Road, Fulton, 150 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Joshua D. Buikema à Thomas S. Wickes, 18800 13th St., Fulton, 17 000 $.

Actes de syndic

⋅ Shirley A. Domack Trust, Christopher S. Domack, administrateur, à Alison James, 13564 Damen Road, Morrison, 330 000 $.

⋅ Wilma J. Vandereide Trust à Jave Farms LLC et Jason J. Vandereide, trois parcelles au 7300 Hazel Road, Fulton, 1 271 500 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Ruth S. Thompson Estate à Duane A. Thompson, 100 S. Washington St., Tampico, 1 153 732 $.

⋅ Jack D. et Ruth S. Thompson Estate à Duane A. Thompson, quatre parcelles sur Blue Goose Road, Tampico, 1 840 000 $.

⋅ Daniel Miles Estate à Aaron A. et Tammy Todd, 10475 Polo Road, Rock Falls, 150 000 $.

⋅ Carl E. Vandereide Estate à Wilma J. Vandereide Trust, 7300 Hazel Road, Fulton, 0 $.

⋅ Mary J. Arduini Estate à Vicente Menchaca, 203 E. 10th St., Rock Falls, 117 000 $.

⋅ Mary A. Morphew Estate à Harrison et Michelle Roberts, 20308 Prophet Road, Prophetstown, 230 000 $.

Actes

⋅ Wieland Development LLC au 301 W 3rd Street Sterling Industrial, 301 W. Third St., Sterling (The Warehouse), 2 millions de dollars.

⋅ Donna I. Jaggers, également Miller Estate à Zenon et Krystyna I. Jablonski, 1705 English St., Rock Falls, 13 500 $.

⋅ Jaramie L. et Jackie S. Pierceson et le shérif du comté de Whiteside à Central Bank Illinois, 308 E. Second St., Tampico, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Brenda Short à Mary Lou et Julio Hernandez et Cristian J. Hernandez Hauschild, bloc 28, lots 84-85, Woodhaven Lakes, Sublette, 24 000 $.

⋅ Adelina D. Valadez à Damian A. et Yesenia A. Figueroa, bloc 27, lot 4, Woodhaven Lakes, Sublette, 26 500 $.

⋅ Robert J. et Marie C. Jurgovan à Christopher David et Kaleena Geyne Janotta, bloc 27, lot 60, Woodhaven Lakes, Sublette, 13 000 $.

⋅ Brenda et Larry A. Unruh et Lrae Tefera, également Robinson et Unruh, à Matlas-Stevens Trust, Laura Matlas-Stevens et Scot Stevens, co-fiduciaires, bloc 26, lot 221, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

⋅ Robert N. Michaels Jr. à Tiffany Irene et Jason A. Levine, bloc 5, lot 177, Woodhaven Lakes, Sublette, 14 000 $.

⋅ Christopher J. et Julie P. McNellis à Daniel M. et Erin L. Vitiritti, bloc 29, lot 204, Woodhaven Lakes, Sublette, 32 000 $.

⋅ John et Paula Kalabsa à Amanda Aller et Michael T. Goldman, bloc 11, lot 278, Woodhaven Lakes, Sublette, 34 900 $.

⋅ Elizabeth A. et Michael P. Bonander à Joel et Sylvia L. Soto, bloc 5, lot 312, Woodhaven Lakes, Sublette, 7 000 $.

⋅ Roger et Vicki Kindelberger à David A. et Lynn L. Bleckeberg, bloc 5, lot 212, Woodhaven Lakes, Sublette, 1 800 $.

⋅ Laura et Stephen Wika à Jacqueline Dell Vogt, bloc 7, lot 187, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 000 $.

⋅ Joseph M. et Anne A. Fitzgibbons à Rwan et Luis A. Velazquez Jr., bloc 24, lot 156, Woodhaven Lakes, Sublette, 14 000 $.

⋅ Michael et Pam Rosebrook à Marilyn A. Nazzarini, bloc 9, lot 134, Woodhaven Lakes, Sublette, 12 000 $.

⋅ Julie Croft et Ira E. Wilks IV à Jeffrey Scott et Sharon Elizabeth Kelley, bloc 9, lots 189-190, Woodhaven Lakes, Sublette, 24 000 $.

⋅ Piotr P. et Barbara A. Kwiecien à Cristanto Ruiz et Santa Mendez Alcantara, bloc 2, lot 120, Woodhaven Lakes, Sublette, 18 000 $.

⋅ Michael et Karen Ledet à Christy Lynn Andrews, bloc 7, lot 125, Woodhaven Lakes, Sublette, 57 500 $.

⋅ Carole Novak à Jennifer Marie et Peter Michael Reilley, bloc 21, lot 150, Woodhaven Lakes, Sublette, 16 000 $

⋅ David B. Marschang à Heather Marschang, 2111 Dodge St., Dixon, 39 000 $.

⋅ Ryan J. et Bethany L. Carlson à Alexander R. et Haley N. Heal, 1421 Phyllis Drive, Dixon, 270 000 $.

⋅ Carrie A. Smoot à Jack T. et Kim M. Skrogstad, 515 E. Graham St., Dixon, 3 000 $.

⋅ Darrell E. et Katherine E. Holbrook et Dea A. Shikes à Scott E. Holbrook, 72 Rock Island Road, Rock Falls, 294 000 $.

⋅ Pamela J. Wohlrabe à Stephen Young et Richard Hernandez, 820 W. Brooklyn Road, Brooklyn, 225 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Sara E. Elmendorf, également Harris, à Brandon M. Elmendorf, 409 Upham Place, Dixon, 0 $.

⋅ Karen S. McGraw et Juanita M. Nolan à Joseph E. McGraw, 17 N. Jones St., Amboy, 0 $.

⋅ Michael Evans et Andrea Blomfeldt à Gregory Mark Rhodes, bloc 11, lot 88, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Blake Morrison à Sean Naughton, bloc 4, lot 156, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ James A. et Debra K. Holder à Blake Morrison, bloc 4, lot 156, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

⋅ Rogelio C. et Arsenia L. Africa à Jose Avilez, bloc 5, lot 2, Woodhaven Lakes, Sublette, 9 000 $.

⋅ Angela Benedict et Linda Marie et Dennis Day Jr. à Randy Lee Dolister, 333 Wyoming Ave., Paw Paw, 250 000 $.

Actes de syndic

⋅ Delbert C. et Susan E. Kessel Trust, Delbert C. et Susan E. Kessel, administrateurs, à Christina S. et David C. Schaver,

⋅ Dark Land Trust No. 1, Thomas D. Murray, administrateur, à Evan Bross et Jade Ullrich, 404 Chamberlin St., Dixon, 105 000 $.

⋅ Maria B. Lasiak Living Trust, Maria B. Lasiak, fiduciaire, à John V. et Kathleen Sue Hernandez, bloc 3, lot 94, Woodhaven Lakes, Sublette, 45 000 $.

⋅ O. Donald Hill Declaration of Trust No. 101, John F. Hill, fiduciaire, à Edgar a. Esquival 2324 Reynolds Road, Ashton, 185 000 $.

⋅ William R. et Catherine H. Muetze Revocable Living Trust, William R. et Catherine H. Muetze, fiduciaires, à William T. Wyer, quatre parcelles dans le canton de Brooklyn, 0 $.

Acte d’exécution

⋅ Diane L. Baker et Donald I. Stebbins à Shady Pines LLC, 202 E. Main St., Amboy, 60 000 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Panagiotis et Dionisios Matarangas à Maria De Los Angeles Pelayo, 227 Ave. C, Rochelle, 61 500 $.

⋅ Ruth Phoebe Larson à Andrew I. et Diane L. Larson, 5230 N. Cox Road, Stillman Valley, 25 000 $.

⋅ Penny S. Burkardt, également Foster, à Arthur Baum Day Trust, R. Brad Long, administrateur, 412 N. Congress Ave., Polo, 50 000 $.

⋅ Danny J. Brown à Michael W. Arians, 808 S. Seventh St., Oregon, 82 500 $.

⋅ Max Lasica à Matthew Gacon, 125 Flambeau Lane, Dixon, 0 $.

⋅ Jacqueline A. et Jacob E. Froelich à Sean Tully Magann et Lauren Adame, 13269 Holcomb Road, Davis Junction, 351 000 $.

⋅ Richard L. McQuality Jr. à Zachary J. Akey, 136 W. Main St., Stillman Valley, 108 000 $.

⋅ Peter A. Siebeck à Tonya M. et David Lapage Jr., 406 S. Fourth St., Oregon, 138 900 $.

⋅ Janet K. Lawrence à Kyle et Breanna S. Lundquist, 7170 N. Mt. Morris Road, Leaf River, 163 000 $.

⋅ Lynn M. Kaufman à James R. et Sharon K. Schultz, 254 W. Blackhawk Vista, Oregon, 227 000 $.

⋅ Gaven J. et Tracy Meiners à James McClellan et Diane Kathleen Coutts, 308 Cuyahoga Drive, Dixon, 310 000 $.

⋅ George W. et Linda Wolf à Turek Declaration Trust, Anna Malgorzata et Andrzej Roman Turek, administrateurs, 402-404 Woodland Drive, Dixon, 11 000 $.

⋅ Jeffrey E. et Chelsey L. Miller à Jeffrey A. et Sharon M. Hebert, 589 W. Jennie Lane, Oregon, 335 000 $.

⋅ Joel Matthew et Samantha D. Long à Alyscia Settles et Jeremy Etes, 8259 S. Main St., Grand Detour, 155 000 $.

⋅ Susan Bodmer à Haywell LLC-Residential Rentals, 205 Tilton Manor Drive, Rochelle, 65 000 $.

⋅ Brian et Leslie Ramsey à Jason M. et Eryn M. Harper, 1146 N. 14th St., Rochelle, 306 000 $.

⋅ Secrétaire des Anciens Combattants à Michael W. Jordal, 6895 S. Sarah Ave., Rochelle, 90 900 $.

Actes de syndic

⋅ Hall Family Trust 812, Carol B. Hall, fiduciaire, à Joshua Kenneth Paschedag, 8602 W. Northwest Road, Mt. Morris, 418 000 $.

⋅ Trust B202, Mary Kay Gamage, fiduciaire, à Bruce A. et Cindy A. Hongsermeir, 306 Barbara St., Mt. Morris, 174 900 $.

⋅ Larry D. Mitchell Trust, Angela K. et Carrie L. Mitchell, administrateurs, à Alojzy et Eva Czaplinski, 1033 Carrie Ave., Rochelle, 183 000 $.

⋅ John H. et Linda S. Knigge Family Trust, John H. et Linda S. Knigge, administrateurs, à Christopher W. et Amanda Cashman, 4062 W. Timber Lane, Grand Detour, 269 000 $.

⋅ Donna F. Cornelius Trust, Heather Cornelius, fiduciaire, à Heather Cornelius et Suzanne Cornelius Johnson, 408 S. Third Ave., Forreston, 44 000 $.

⋅ Donna F. Cornelius Trust, Heather Cornelius, fiduciaire, à Heather Cornelius, 412 S. Fourth Ave., Forreston, 100 000 $.

⋅ Polo Geothermal and Lapidary LLC et O’Connor Trading LLC à la ville de Polo, 118 N. Franklin Ave., Polo, 5 000 $.

⋅ Rogers Properties LLC à Mark E. et Teresa L. Bocker Trust, Mark E. et Teresa L. Bocker, administrateurs, une parcelle sur Maryland Road, Polo, 1 099 950 $.

Acte de fiducie

⋅ Richard L. et Cecilia M. Zimmerman à Irrevocable 972 South Marsh Road Trust, Connie S. Glowacki et Robbie R. Zimmerman, administrateurs, 972 S. Marsh Road, Oregon, 0 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle