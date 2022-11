Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 21 au 28 octobre – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Robert Preston à Jena Marie Doyle et Winnie Jo Schumacher, 20219 Acker Road, Fulton, 225 000 $.

⋅ Steven J. Sofolo à Iron Cross Properties, 1507 Seventh Ave., Rock Falls, 49 900 $.

⋅ Nathaniel L. et Jessica Baldwin à Peter J. Kurasz, 606 N. Jackson St., Morrison, 185 000 $.

⋅ Robert L. Freid à Kimberly A. Conklen, 1812 E Ave., Sterling, 95 000 $.

⋅ Troy D. et Melinda K. Buyers à Thomas P. Arduini, 708 Park Place, Sterling, 48 000 $.

⋅ Scot O. Atwell à Jeanette Rhoades, 2101 12th Ave., Sterling, 135 000 $.

⋅ L. Edward et Kathryn A. Ebersohl à Harkness Properties, quatre parcelles sur Grandview Drive, Sterling, 50 000 $.

⋅ John H. et Crete A. Exner à Peter et Susan Harkness, 17885 Grandview Drive, Sterling, 478 000 $.

⋅ Jeffrey J. et Patricia L. Dicken à Naser Trupaj, 2205 Myrtle St., Rock Falls, 180 500 $.

⋅ Lan T. Akins, anciennement Ho, à David P. Sinderman, 610 W. Third St., Sterling, 56 000 $.

⋅ Brandon D. Wilson à Molly A. Kendall et Matthiew Balsley, 3119 Westview Drive, Tampico, 125 000 $.

⋅ Nichole M. Dugger à Vermave LLC, 603 19th Ave., Sterling, 23 500 $.

⋅ Tya M. Boucher à Susan K. Newman, 100 W, Kimball St., Tampico, 0 $.

Actes de renonciation

⋅ Erma A. Davis à Jane A. Davis, 1406 E. 24th St., Sterling, 0 $.

⋅ Patricia A. et D. Joseph Rosengren à Marian K. Rosengren, sept parcelles dans le canton de Montmorency, 0 $.

⋅ Marian K. et D. Joseph Rosengren à Patricia A. Rosengren, sept parcelles dans le canton de Hume, 0 $.

⋅ Nancy J. McCallister à Laura Wade, 1328 Mary Ave., Rock Falls, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Meinsma Family Trust à William et Julie Bogusiewicz, 1327 Mary Ave., Rock Falls, 0 $.

⋅ Cecilia Davis Trust à Eugene R. et Janet L. DeJonge, 1803 18th Ave., Sterling, 75 000 $.

⋅ Lavona M. Oncken Trust et Ronald W. Oncken Sr. Estate à Stanley D., Bradley, Ronald Jr., Jennifer et Aaron Oncken, quatre parcelles sur Lyndon Road, Prophetstown, 0 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Lorita J. Vandemark Estate à Gary L. et Kathryn J. Sandrock, une parcelle sur Tampico Road, Tampico, 174 000 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Secrétaire des Anciens Combattants à Isaiah Snapp, 405 Tracy Ave., Ashton, 0 $.

⋅ ENR Farms LLC à Maia Illinois Farms LLC, une parcelle de terre agricole dans le canton de Marion, 2 389 343 $.

⋅ Bernice Whitford Family Farm LLC à Michael et Susan Pratt, une parcelle de terre agricole dans le canton de Nachusa, 2 557 273 $.

⋅ Dixon 26 LLC à K and K Real Estate Associates LLC, 1660 S. Galena Ave., Dixon (Starbucks), 2 090 000 $.

⋅ Joseph L. et Michelle Davy à Sarah L. Lewis, 751 Forest Park Drive, Dixon, 252 000 $.

⋅ Robert L. et Allison Ann Short, également Wallin, à Anthony V. Mazzarisi, 508 W. Fourth St., Dixon, 115 000 $.

⋅ Mark E. et Doris A. Fialkowski à Juanita Mendoza, bloc 2, lot 162, Woodhaven Lakes, Sublette, 22 000 $.

⋅ Damian M. Pagan à Stephen Robert Drwal et Susan T. Trimarco, bloc 10, lot 211, Woodhaven Lakes, Sublette, 16 000 $.

⋅ Meredith et Eric Yanckowitz à Michael E. Pawlik, bloc 5, lot 138, Woodhaven Lakes, Sublette, 11 000 $.

⋅ Barbara J. et Charles R. Wilson à Nathaniel et Genolia L. Smith, bloc 3, lots 31-32, Woodhaven Lakes, Sublette, 34 000 $.

⋅ Jacob et James R. Eich à Alexander Dunn et Meghan Litwiller, 220 Wiley Ave., Paw Paw, 225 000 $.

⋅ Robin Renee Scholl à Matthew S. et Cheryl A. Moeller, 1726 Riverview Drive, Dixon, 345 000 $.

⋅ Kyle et Laurie Hassler à SJMK LLC, 406 E. McKenney St., Dixon, 51 000 $.

⋅ Matthew S. et Cheryl A. Moeller à Zachary R. et Brooke E. Francque, 580 Penrose Road, Dixon, 350 000 $.

⋅ Sarah A. et Stephen M. Kenney à Nicole L. Worrell, 612 Orchard St., Dixon, 90 000 $.

⋅ Gary L. Heibenthal à Curt R. Heibenthal, 1878 Ashton Road, Ashton, 5 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Michael Pratt à Agustin et Edelia Marchan, bloc 7, lot 14, Woodhaven Lakes, Sublette, 2 000 $.

Actes de syndic

⋅ Edward N. Regole Trust et Revocable Trust, Raymond F. Dalton Jr., fiduciaire, à Maia Illinois farms LLC, trois parcelles de terres agricoles dans le canton de Nashua, 1 885 657 $.

⋅ Dark Land Trust 1, Thomas D. Murray, administrateur, à Kristopher D. Brantley, 421 N. Lincoln Ave., Dixon, 0 $.

⋅ Trust No. 855SVLT012, Sauk Valley Bank and Trust Co., fiduciaire, à Eigentum 975 LLC, 975 et 1007 N. Galena Ave., Dixon, 315 000 $.

⋅ Vilas A. Meier Trust, Vilas A. Meier, administrateur, à Kelsey A. et Timothy E. Rogers Jr., 217 E. South St., Franklin Grove, 123 500 $.

⋅ Paul L. et Nancy L. Smith Revocable Trust No. 11-02, Paul L. Smith, fiduciaire, à Zachary T. et Brittany Fullmer, bloc 29, lot 254, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Sidney L. et Laurie M. Heaton à Bryce A. et Christina E. Quinn, 1650 Rockview Road, Dixon, 131 000 $.

⋅ Robert, Janice et Dawn N. Moriarity à Patrick Thurber, 1126 N. Jefferson Ave., Dixon, 0 $.

⋅ Eileen M. et Arthur B. Albee Jr. à Terry Ann Mull Special Needs Trust, Lawrence V. Albee, administrateur, 21 N. Blackstone Ave., Amboy, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Bryan W. Hayenga à Andrew Hayenga, deux parcelles dans le canton de White Rock, 410 000 $.

⋅ Creston Commons LLC à Grant et Cherise Meadows, une parcelle dans le canton de Dement, 20 000 $.

⋅ Arlyn et Celia Zimmerman à Felicia et Keenan Evans, 206 W. Balsam St., Forreston, 30 000 $.

⋅ Jennifer N. Kindle à Conrad G. et Jean M. Walker, un colis sur Maple Ave., Polo, 0 $.

⋅ Margaret Mary Allison à Dobeydoe LLC, 2199 N. State Route 251, Chana, 284 000 $.

⋅ Matt L. et Kathy S. Kobs à Kyle Mark et Kimberlin Miller, 9215 N. Oakleaf Court, Byron, 312 515 $.

⋅ Chester L. et Eleanor R. Mattingley à Stacy L. Sutton, 404 W. Davis Drive, Leaf River, 60 000 $.

⋅ Ville de Rochelle à Schacht Real Estate LLC, 201 N. Washington St., Rochelle, 0 $.

⋅ Feu Marilyn J. Mumbower-Smith par héritière de Yair Peralta Garcia, 421 Betty Place, Mt. Morris, 119 900 $.

⋅ Brent B. et Amy R. Wolber à Jeremy Thomas Izer, 626 Cranbrook Lane, Mt. Morris, 220 000 $.

⋅ Chad E. Groenhagen à Brent et Jacqueline Renee Gross, 510 E. Elizabeth Road, Oregon, 139 000 $.

⋅ Michael L. Moseley à Sean Murray, 114 et 116 Blackberry Circle, Dixon, 125 000 $.

⋅ Elizabeth A. Myers à Adolfo F. Rebollar Sosa, 410 E. Brayton Road, Mt. Morris, 135 900 $.

⋅ Gerald R. et Susan E. Davis à Mark L. et Barbara L. Davis, 1014 Illinois St., Oregon, 330 000 $.

⋅ Maia Woosung Farm LLC à Peter R. et Sandra K. Hermes, une parcelle dans le canton de Woosung, 1 185 736 $.

⋅ Ben et Ari M. Katner à MDS Rental Properties, 705 N. Adams Ave., Polo, 20 000 $.

⋅ Lance J. Mennen à Jacob et Nathaniel S. Davis, 207 Sunset Lane, Mt. Morris, 130 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Gary Treese à Rick Thomas, deux parcelles sur Oakwood Drive, Byron, 0 $.

⋅ Mark D. Hart à Wendy S. Johnson, 1088 N. Main St., Rochelle, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Endure Land Trust, Jackie L. Richter, fiduciaire, à Jackie L. Richter, 5405 E. Skinner Road, Byron, 0 $.

⋅ Den Trust 1013, David E. Nelson, administrateur, à Brent B. et Amy R. Wolber, 6000 W. West Grove Road, Mt. Morris, 532 500 $.

Acte d’exécution

⋅ Feu Penelope Bushnick par l’exécuteur testamentaire de Gerald R. et Susan E. Davis, 127 Parkview Drive, Oregon, 110 000 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle