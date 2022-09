Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 19 au 26 août – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Melanie J. Berogan, maintenant Rolland, à Carter Kelemen, 1203 W. Second St., Rock Falls, 65 000 $.

⋅ Tessa Stouffer à Madison B. Beasley et Zackary T. Long, 514 W. Morris St., Morrison, 122 500 $.

⋅ Christine A. Tichler à Amanda L. Bennett, 11393 Ward Road, Morrison, 87 000 $.

⋅ Steven L. et Kenne R. Hampton à Tyrone Johnson, 514 Galt Ave. et 211 E. Ninth St., Rock Falls et 1602 16th Ave. et 707 E. 15th St., Sterling, 185 000 $.

⋅ Eric Bird à Tyrone Johnson, 907 Ave. G, Sterling, 40 000 $.

⋅ Marvin V. Houzenga à George A. Hardy, 505 E. Main St., Morrison, 96 000 $.

⋅ Lane Ray Jack Brewster à Jesp Properties LLC, 5813 Schafer Road, Fulton, 15 000 $.

⋅ Terry et Kim J. Fields, Mary Johnson, Susan Lightsey et Scott Fields à Danny C. et Ella E. Miller, trois parcelles sur Lincoln Road, Morrison, 535 000 $.

⋅ Kathy S. Schradeya, Thomas C., Michael J., Aiden Michael Douglas et Marjorie A. Lanphere, Jessie L. Moffitt et Marilyn P. Lanphere Estate à William R. Roseman, 503 W. Sixth St., Prophetstown, 65 000 $ .

⋅ Julie M. Marschang à Breanna R. Douglas, 3312 B St., Rock Falls, 128 000 $.

⋅ Juan R. et Velia Flores à Lydia E. Amezola et Eustacio Diaz, 1004 W. Fifth St., Sterling, 0 $.

⋅ Douglas Mikan à Daniel J. et Ellen E. Monnier, 4210 Hillcrest Lane, Sterling, 320 000 $.

⋅ Chad J. Peppers au ministère des Transports de l’Illinois et Chad J. Peppers, 102 S. Cherry St., Morrison, 16 378 $.

⋅ Mortgage Center LLC au secrétaire au logement et au développement urbain, 707 W. 13th St., Sterling, 0 $.

⋅ Carloss Gregory à Cathy Lynn James, 402 W. Ninth St., Sterling, 54 000 $.

⋅ Jeffrey Frazier à HTIMS LP, 804 E. 11th St., Rock Falls (produits de Motion Inc.), 350 000 $.

⋅ Mapleshade Properties LLC à Rentco LLC, 206 W. Fifth St., Sterling (immeuble d’appartements), 260 000 $.

⋅ Larry A. et Yasuko Petersen à Joel D. Collins, 4675 Holly Road, Fulton, 4 000 $.

⋅ Leona K. Miller à DMW General LLC, 19736 Waller Road, Fulton, 173 000 $.

⋅ Richard D. Vegter à Taggart Dagny LLC, 19022 Hillside Road, Morrison, 250 000 $.

⋅ Ryan E. Eissens à Ryan Workman, 19040 13th St., Fulton, 42 500 $.

⋅ Domaine Ramona Lierman, Cheryl R. Allen, Darcy L. Batten et Bradley L. Lierman à John J. Kophamer, 18640 Malvern Road, Morrison, 18 000 $.

⋅ Eric M. et Angela M. Colville à Brhenan M. Linke et Robert Rae Habben, 12936 Blue Goose Road, Morrison, 53 000 $.

⋅ Dustin et Jodi Thompson à Brandon L. et Katelyn M. Stangeland, une parcelle sur Susan Court, Sterling, 16 000 $.

⋅ Jason L. et Renee E. Kuehl à Kevin et Okcha Bush, 613 19th Ave., Fulton, 60 000 $.

⋅ Alice L. Grimes Estate, Deborah A. Terbush et Glynn Grimes à Rick H. et Rogene S. Underhile, deux parcelles sur West Kimball Street, Tampico, 5 000 $.

⋅ Dale G. et Joann Grote, également Rolland à Jesus E. Sierra Jiminez, 1208 W. 18th St., Rock Falls, 28 000 $.

⋅ Bonnie L. Bruins à Becca J. Holloway et Jonathan K. Landis, 506 N. Main St., Sterling, 99 900 $.

⋅ Sterling Today Inc. à Main Street of Sterling Inc., 310 Second Ave., Sterling, 10 000 $.

⋅ Thomas J. McGinn à ATT Holdings LLC, deux parcelles sur Prophet Road, Rock Falls, 1 263 500 $.

⋅ Daniel R. et Elizabeth B. Koster à Edward et Janice Anderson, un colis sur la 14e Avenue, Sterling, 10 000 $.

⋅ Jim C. et Christine R. Vest au ministère des Transports de l’Illinois, 21764 Freeport Road, Sterling, 3 700 $.

Acte de renonciation

⋅ Michael R. et Cynthia J. Kobbeman à Cory M. et Amber J. Bianchi, 30607 Plautz Road, Rock Falls, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Robert L. et Bobbie L. Stammer Trust, Melissa Blue, fiduciaire, à Kathern M. Dobbins, 15291 Ebson Road, Fulton, 224 900 $.

⋅ Larry G. et Mary R. McCormick Trust to Paul D. and Brigitte Young, une parcelle sur Lakeside Drive, Erie, 10 000 $.

⋅ Hall Family Trust, Gregory J. Hall, administrateur, à Dixie A. et Sally Malston, 1205 E. 18th St., Sterling, 120 000 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ George Still Estate à Skyler Russell, 710 Washington St., Prophetstown, 105 000 $.

⋅ Diana L. McCarter Estate à Jay VonHolten, une parcelle sur Golf Hill Drive, Sterling, 12 000 $.

⋅ Diana L. McCarter Estate à Jay VonHolten, 15678 Golf Hills Drive, Sterling, 258 000 $.

⋅ Dorothy H. Jacobs Estate à Alan D. et Sherry Burkett, 305 W. 15th St., Sterling, 165 000 $.

⋅ William A. Richmond Estate à Dawn M. et Tommy J. Nielsen, 8950 Hoover Road, Rock Falls, 125 000 $.

⋅ Robert E. Renner Jr. Estate à Melinda A. Shambaugh, 517 W. South St., Morrison, 90 000 $.

Acte

⋅ Andrew W. Heppner et shérif du comté de Whiteside à la Farmers National Bank, 607 N. Bluff St., Albany, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Quad City Metals Industrial LLC à 41 US 30 Owner LLC, 41 US Highway 30, Rock Falls (Precision Metals Indsutries), 183 millions de dollars.

⋅ Gabriela Gonzalez Trigueros à Damian Moses Pagan, bloc 17, lot 160, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 500 $.

⋅ Terry N. Heap à Robert C. et Barbara Elizabeth Holub Eaman, bloc 3, lot 93, Woodhaven Lakes, Sublette, 100 000 $.

⋅ Leszek et Marta Kozminski à Krzysztof, bloc 29, lot 39, Woodhaven Lakes, Sublette, 23 000 $.

⋅ Leandra M. Torres à Maria Elena et Ashley Julianna Flores, bloc 16, lot 64, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

⋅ Bonnie B. Perman à Brenda M. Cielo, bloc 14, lots 3 et 4, Woodhaven Lakes, Sublette, 53 000 $.

⋅ Michelle Lozins à Melissa A. et James A. Ciukaj Jr., bloc 5, lot 508, Woodhaven Lakes, Sublette, 18 000 $.

⋅ Kenneth Eugene et Margaret Diebert à Kenneth A. et Kristen A. Demeo, bloc 27, lot 113, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

⋅ Hugo Soto à Ines Uribe et Nazaria Uribe Urbina, bloc 21, lot 261, Woodhaven Lakes, Sublette, 5 000 $.

⋅ John E. Doyle à Denise L. Harvey et Jacqueline K. Rios, bloc 1, lot 127, Woodhaven Lakes, Sublette, 12 500 $.

⋅ Maureen M. et Richard J. Blackburn à Tristan Graves et Mary Schoettle, 111 Metcalf, Amboy, 110 000 $.

⋅ Matthew R. Burger à Charity Van Raden, 108 S. State St., Franklin Grove, 77 500 $.

⋅ Eric Bird à Tyrone Johnson, 736 N. Ottawa Ave., Dixon, 40 000 $.

⋅ Joshua N. et Mallory E. Faivre à Brock et Kristin Baker, 1313 State Route 38, Franklin Grove, 220 000 $.

⋅ Wintrust Mortgage and Barrington Bank and Trust Co. NA au secrétaire des Anciens Combattants, 405 Tracy Ave., Ashton, 0 $.

⋅ Samantha L. et William J. Heaton Jr. à Kaylee et Louis Di Gioia, 1475 State Route 38, Franklin Grove, 270 000 $.

⋅ John et Yulia Bivol à Randy et Amy Smith, 622 Ogee Road, Earlville, 395 000 $.

⋅ Frymire Farms Inc. à Jared J. Kelly, 729 Indian Head Road, Harmon, 0 $.

⋅ David W. et Paula J. Schnabel à Dean M. Noble, 886 German Road, Paw Paw, 333 000 $.

⋅ Jonathan L. et Aubrey K. Setchell à Kourtnee J. et James L. Mezo Jr., 1297 US Route 52, Amboy, 168 500 $.

⋅ Rhonda K. et Gary D. Brown à Eliseo Hernandez Santiago et Maria V. Bonilla-Islas, 3405 Dredge Road, Paw Paw, 150 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Michael K. Willstead et Melanie F. Konecny ​​à Dwight Burgess, 202 W. Main St., Harmon, 0 $.

Actes de syndic

⋅ James J. Unland Revocable Trust de 2021, James J. Unland, fiduciaire, à Martin R. Jonsson, 420 N. First St., Compton, 127 500 $.

⋅ Joseph Sharboro Revocable Trust, Joseph Sharboro, fiduciaire, à Michael R. et Sheri L. Setters, 1690 Hampton St., Binghampton, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Dustin K. et Sarah A. Spears au ministère des Transports de l’Illinois, une parcelle dans le canton de Mt. Morris, 4 900 $.

⋅ Ronald S. et Steven H. Brechon à Steven H. Brechon, 5572 S. Scout Road, Oregon, 350 000 $.

⋅ John H. et James R. Jakubec à Jeremy et Jaclyn Stroud, 159 Harvest Glenn Drive, Davis Junction, 87 500 $.

⋅ Roger W. et Sandra J. Boelter à Steven McBride et Robyn Simmons, 200, 202 et 204 Minnesota Drive, Dixon, 8 000 $.

⋅ Thomas B. et Theresa J. Rexroad à Broc W. et Brittany A. Kundert, 814 N. Kingsway Lane, Byron, 225 000 $.

⋅ Daniel J. et Sandra L. Boehle à Kurtis et Janine C. Wilson, 510 S. Fifth St., Oregon, 196 000 $.

⋅ Haywell LLC Westwood à John E. Rodriguez, 108 W. Shirley Ave., Rochelle, 161 000 $.

⋅ Everett G. et Jennifer L. Albright à Alan Toomsen, 301 S. Second St., Oregon, 93 500 $.

⋅ Melissa Swanson Yocum à Dylan J. Hopkins et Addison M. Wetzel, 2522 E. Pleasant Grove Road, Oregon, 422 000 $.

⋅ North Central College à Naperville à Keith E. et Lisa R. Cowell, 6685 S. Lost Nation Road, Dixon, 750 000 $.

⋅ Susan C. et Jerry J. Brizzi à Pine Rock Storage LLC, 4119 E. Pine Rock Road, Oregon, 190 000 $.

⋅ Thomas W. et Teresa L. Rillie à Brittany Walz, 3566 S. Brookville Road, Polo, 94 050 $.

⋅ Dorothy A. et Jeffrey D. Tenney à Andrzej Gorniak, 202 Deer Paint Drive, Dixon, 2 200 $.

⋅ Dorothy A. et Jeffrey D. Tenney à Andrzej Gorniak, 423 Chippewa Lane, Dixon, 3 490 $.

⋅ Karen A., Bryan et Andrew J. Bauer à Thomas R. et Lori J. Brown, une parcelle dans le canton de Flagg, 954 965,55 $

⋅ Jenna Lyn Hansen à Sandra L. et Francisco Gonzalez, une parcelle dans le canton de Flagg, 184 000 $.

⋅ Erik P. et Wendy M. Gilbert à Trent R. et Kayla L. Metzger, 10112 E. Shagbark Lane, Rochelle, 281 900 $.

⋅ John Jozwiak à Jasmine Hendrick, 410 S. Walnut Ave., Forreston, 40 000 $.

⋅ Jennifer M. Moore Walsh à Jessica L. Cook, 708 Monroe St., Oregon, 100 000 $.

⋅ Ronnie L. Freeman à William Kain, 10970 E. South Woodlawn Drive, Rochelle, 206 500 $.

⋅ Nathan D. et Leah Campbell à Midwest Properties par R&B LLC, 164 Autumnwood Lane, Davis Junction, 10 000 $.

⋅ Justin et Melissa Joyce à Seth L. Larson, 208 Windmill Drive, Rochelle, 245 000 $.

⋅ Elaine H. Rogers à Talbert Properties LLC, 627 Mill Ridge Drive, Byron, 123 900 $.

⋅ Bryan J. Durancik à Abigail E. Gould, 1219 Westview Drive, Rochelle, 130 000 $.

⋅ Kevin et Robin Henry à Neal P. et Charity L. Soles, une parcelle sur Kylewood Drive, Byron, 30 000 $.

⋅ Vernon W. et Cheryl L. Shetler à Travis et Miranda Dewey, 402 E. King St., Polo, 75 000 $.

⋅ James D. et Melanie J. Mays à Bryce Allen Holesinger, 136 S. Maple St., Stillman Valley, 0 $.

Acte de renonciation

⋅ Feu Dwayne M. Flusch par héritier de Karrie H. Pionke, 4924 N. Wendorf Road, Davis Junction, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Richard E. et Shirley J. Johann Trust 96, Steven L. Johann et Brenda K. Miller, administrateurs, à Jared M. Cialkowski, 7492 N. Stillman Road, Byron, 0 $.

⋅ Charles W. Parks Trust 1, Paula L. Tegeler, fiduciaire, à Maestro Steel LLC, 414 W. Dixon St., Polo, 0 $.

⋅ Pamela K. Knott Trust 2015, Pamela K. Knott, fiduciaire, à Bryan Pudinoff, 7072 E. Executive Court, Byron, 377 000 $.

⋅ Philip L. Yordy Declaration Trust, Philip L. Yordy, fiduciaire, à Luis Romo Alcaraz et Monica Escobar Sierra, 5334 S. Mill Pond Road, Rochelle, 220 000 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle