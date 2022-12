Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 18 au 25 novembre – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Jon M. Mitchell à Nathan E. Dykema, 829 11th Ave., Fulton, 113 000 $.

⋅ Selia R. Carvantes à Spring EN Miller, 901 Douglas Drive, Sterling, 160 000 $.

⋅ Thomas F. et Betty M. Clementz à Jordan L. Johnson, 515 5th Ave., Sterling, 94 000 $.

⋅ Betty M. Clementz à Dillon T. Johnson, 309 E. 12th St., Sterling, 85 000 $.

⋅ Gladys M. Hartz à Joseph A. et Wilma H. ​​Yoder, 11700 Lincoln Road, Morrison, 155 000 $.

⋅ 1st Gateway Credit Union à Patrick D. et Debra A. Bly, une parcelle sur Garden Plain Road, Fulton, 7 500 $.

⋅ Lyle Armstrong à Austin P. Speed ​​et Cady S. McCutcheon, 308 W. Sixth Ave., Lyndon, 155 000 $.

⋅ David O. et Linda M. Schmidt à Anthony M. et Liana M. Lashelle, 408 S. Ninth Ave., Albany, 65 000 $.

⋅ Megan et Lucas Degroot à Byron et Monica Robinson, 604 W. 12th St., Rock Falls, 178 000 $.

⋅ Penny D. Spangler à Kevin Earsley et Coral M. Ware, 11779 Fenton Road, Morrison, 65 000 $.

⋅ Elizabeth A. Wicks à Lucas D. et Megan M. DeGroot, 1206 Riverview Road, Sterling, 138 000 $.

⋅ Thomas F. Clementz à Tyrone Johnson, 303 W. 13th St., Sterling, 51 000 $.

⋅ Betty M. Clementz à Tyrone Johnson, 706 12 Ave., Sterling, 50 000 $.

⋅ Zelda F. et Dennis J. Allen à Gary Wolfe, 1104 Seventh Ave., Sterling, 66 000 $.

⋅ William A. Bradt à Jason E. Samples, Ashley Taylor Aiello et Charles Robert Morris, 402 W. Lincolnway, Morrison, 175 000 $.

⋅ Castle 2020 LLC à Vagabond Holdings LLC, 411 E. North St., Morrison, 20 000 $.

Acte de renonciation

⋅ Janice K. Wede à Marcia Wede Malecek, 122 Fifth St., Fulton, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Trust No. 2197, Chicago Title Land Trust, fiduciaire, à Jordan L. Johnson, 1707 Avenue L, Sterling, 23 000 $.

⋅ Trust No. 2197, Chicago Title Land Trust, fiduciaire, à Dillon T. Johnson, 1414 16th Ave., Sterling, 25 000 $.

⋅ Trust No. 2197, Chicago Title Land Trust, fiduciaire, à Tyrone Johnson, 1503 16th Ave. et 1512 15th Ave., Sterling, 37 000 $.

⋅ Barbara R. Ludewig Trust à Danny E. Porter Jr., 1733 Griswold Ave., Sterling, 32 670 $.

Acte

⋅ Darlene M. Farina Estate et Jay E. Farina à Aniello G. et Sontina Lombardozzi, 1303 Shore Acres, Rock Falls, 235 000 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Mimini Properties LLC à Kimberly I. et Glen A. Oikle II, 502 Paddock St., Ashton, 83 500 $.

⋅ James A. Kowaliuk à Kody Knowlton, 684 Roxbury Road, Paw Paw, 85 000 $.

⋅ Steven J. et Kimberly Wilson à Gordon A. Lyons, 731 Washington Ave., Dixon, 105 000 $.

⋅ Patricia et Gary L Gray Jr. à Crystal Carswell, 915 Palmyra St., Dixon, 125 000 $.

⋅ Jeffrey A. et Tammy M. Bryant à Stacie A. Freil, 232 W. Hubbard St., Amboy, 18 000 $.

⋅ Yong Wang à Patrick Clark, 1112 W. Seventh St., Dixon, 41 200 $.

⋅ Karley K. et Damion M. Ullrich à Christopher Wellborn et Holly Reddoch, 219 W. Hubbard St., Amboy, 80 000 $.

⋅ Antonio Dones et Marisol Diaz à Elvin J. Figueroa, bloc 22, lot 137, Woodhaven Lakes, Sublette, 31 200 $.

⋅ Dina Kathleen Lazarksi à Tricia A. Ochoa, bloc 4, lot 2, Woodhaven Lakes, Sublette, 25 900 $.

⋅ Ronald et Purcellyne Paschal à DBMZ trust n° 201, David M. Baker, syndic, bloc 5, lot 375, Woodhaven Lakes, Sublette, 7 250 $.

⋅ James R. et Tommy G. Massey à Stacie et Marla Freil, 240 W. Pleasant St., Amboy, 24 000 $.

⋅ Donald L. Reuter à John Francis Beckman II, bloc 7, lots 63-64, Woodhaven Lakes, Sublette, 35 000 $.

⋅ James E. Dow à Patrick L. et Jo Ann McDonald, bloc 23, lots 195-196, Woodhaven Lakes, Sublette, 34 500 $.

⋅ Mary et J. Paul Tamraz Jr. à Steven Philip et Patricia Ann Marchese, bloc 1, lot 90, Woodhaven Lakes, Sublette, 22 000 $.

⋅ Benjamin S. Schmidt à Wesley Andrew Sims, 757 W. Second St., Brooklyn, 126 000 $.

⋅ Sandra Lee Bullis à Austin H. Clanin, 352 Wiley Ave., Paw Paw, 65 000 $.

⋅ David L., James D. et Karla M. Réservez au ministère des Transports de l’Illinois, une parcelle dans le canton de Nelson, 3 300 $.

⋅ Susan Stastny à Greg et Wendy Castello, 413 S. Butler St., Nelson, 9 763 $.

⋅ Ali J. Henson à Chaz Richard, 313 W. Sixth St., Dixon, 100 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Stephanie Galvan et Susan, David, Shannon et Joseph E. McGraw à Banacio Garcia Jr., 17 N. Jones St., Amboy, 20 000 $.

⋅ Karmella Temple à John C. Tregoning, bloc 19, lot 26, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Charles R. et Jane Murphy Trust, Charles R. et Jane Murphy, administrateurs, à Nathan et Amber Kuster, 606 S. Lincoln Ave., Dixon, 55 000 $.

⋅ Dale D. et Lois E. Brownlee Trust, Steven D. Brownlee, administrateur, à Cheryl S. Smith, David S. Brownlee, Barbara A. Goy et Nancie K. Dempsey, une parcelle dans le canton d’Amboy, 0 $.

⋅ Dale D. et Lois E. Brownlee Trust et Dale E. Brownlee Credit Shelter Trust, Steven D. Brownlee, fiduciaire, à Cheryl S. Smith, David S. Brownlee, Barbara A. Goy et Nancie K. Dempsey, trois parcelles dans Canton d’Amboy, 0 $.

⋅ Dale D. et Lois E. Brownlee Trust et Dale E. Brownlee Credit Shelter Trust, Steven D. Brownlee, fiduciaire, à Steven D. Brownlee, 1200-1202 Sleepy Hollow Road, Amboy, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Theresa M. Mattio et Joseph Giannone à Sauloruiz et Margarita De Ruiz Cortes, 1016 N. Seventh St., Rochelle, 262 000 $.

⋅ Oleson et Gilbert Inc. à Tonya Nelson et Rickey Zollicopfer Jr., 507 W. Second Ave., Rochelle, 135 000 $.

⋅ Feu John P. Raum III, John P. Raum Jr. et Mary K. Raum par les héritiers de Dominic Marchetti, 309 S. Ninth St., Oregon, 104 000 $.

⋅ Toby A. et Rebecca L. Handel à Nicholas Haines et Natasha Knutson, 601 Sunset Drive, Polo, 225 000 $.

⋅ Deborah L. Grimes à Deborah L. Grimes et Dari Properties LLC, 101 N. Terrace Park Drive, Oregon, 120 000 $.

⋅ Levi Hensley et Kaitlin Burns à Daniel C. Johnson, 101 W. South St., Creston, 137 000 $.

⋅ Larry et Patricia A. Claussen à Landon Lazansky, 5 W. First St., Mt. Morris, 95 000 $.

⋅ Lynn M. Jorgenson à John David et Elizabeth Ann Jelinek, une parcelle dans le canton de Mt. Morris, 173 000 $.

⋅ Aaron M. Hagemann à Matthew Alan Taylor, 601 W. Front St., Mt. Morris, 180 000 $.

⋅ Edwin F. et Catherine R. Philipps à William C. Martin, 14696 E. State Route 72, Davis Junction, 184 900 $.

⋅ Ronald G. et Donna F. Ackerman à Jason Moberg et Katie C. Clayton, 6142 N. State Route 2, Oregon, 485 000 $.

⋅ Phillip L. McGill à Courtney B. Shepard, 803 W. Washington St., Oregon, 157 500 $.

⋅ David L. Bolen à Pamela K. Martz, 602 N. Franklin Ave., Polo, 22 000 $.

⋅ Rudolph G. Rundle à Caleb David et Jaclyn Marie Jenks, 601 W. First St., Mt. Morris, 90 000 $.

⋅ Mary Burnett à LSFM LLC, une parcelle dans le canton de Leaf River, 892 500 $.

⋅ Michael A. Davis à Ryan D. et Mackenzie D. Martz, 605 E. Wayne St., Polo, 297 950 $.

⋅ Matthew Scholl à Mark P. et Kathleen J. Scholl, 408 E. Colden St., Polo, 81 050 $.

Actes de renonciation

⋅ Joseph P. Bachman à Nicholas et Chelsea Palmer, 612 S. Eighth S., Oregon, 0 $.

⋅ Judy A. Gilbert à Nicholas et Chelsea Palmer, 612 S. Eighth S., Oregon, 0 $.

⋅ Jeanine L. Waite à Nicholas et Chelsea Palmer, 612 S. Eighth S., Oregon, 0 $.

⋅ Janet M. Dodson à Nicholas et Chelsea Palmer, 612 S. Eighth S., Oregon, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Kayla A. Crowe Revocable Trust, Kayla A. Crowe, fiduciaire, à Wendy et Norman Jack Busch III, 5122 N. Bennett Road, Davis Junction, 245 000 $.

⋅ George Benes Living Trust, George Benes, administrateur, à Joel N. et Jill D. Lawrence, 6121 N. Leaf River Road, Mt. Morris, 650 000 $.

Source : bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle