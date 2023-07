Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 16 au 23 juin – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

Dakota Hagerman Properties à Morrison Charitable Food Pantry, 629 E. Lincolnway Road, Morrison, 158 000 $.

Brandon et Katelyn Stangeland à Matthew P. Strohecker, 29124 Plautz Road, Rock Falls, 334 000 $.

PR 63 Properties à CB House Rentals, 308 Sixth Ave., Sterling, 100 100 $.

Christopher et Katlyn Denning à Jamie L. Jones, 302 W. 14th St., Sterling, 155 000 $.

Go America LLC à Alejandro Cal Xona, 503 W. Winfield St., Morrison, 29 000 $.

Thomas et Jessica Dersham, maintenant Hart, à James Biba, 13895 Lincoln Road, Morrison, 180 000 $.

Cole Rajnowski à Teresa D. Stark, 1006 Elm Ave., Sterling, 149 900 $.

FTH Holding LLC à Meghan et Justin T. Verhulst, 1005 Ave F, Sterling, 114 900 $.

Hueber LLC à PMP Holdings LLC, 405 First Ave., Rock Falls, 300 000 $.

Warren C. Tervelt à Jacob, Sara et Thomas Jacob Gerdes, 10211 Main St., Fenton, 99 900 $.

Joseph J. et Shanna Schneiderbauer à Susan M. Lathe, 105 W. Third St., Sterling, 152 000 $.

Michael A. et Korissa A. Briscoe à Rick O. et Sherry J. Long, 13631 Treva Drive, Morrison, 210 000 $.

Chad Martin à Sam et April Stuart, un colis sur Sixth Street, Fulton, 0 $.

James et Marguerite Strom à Matthew A. et Katherine Floming, 718 10th Ave., Fulton, 140 000 $.

Adolfo Perez à Fidel Aranda, 519 W. 11th St., Rock Falls, 100 000 $.

Charles Lancaster Jr. à Ellen E. McDaniel, 19897 Covell Road, Chadwick, 0 $.

Actes de renonciation

Sterling Industrial Development Commission à Pat Phillips et Charlie Davis, 902 W. Fifth St., Sterling, 0 $.

Commission de développement industriel de Sterling à Tom Arduini, 706 Park Place, Sterling, 1 000 $.

Nationstar Mortgage à Federal National Mortgage, 107 E. Fourth St., Lyndon, 0 $.

Wessley D. Shaw à la ville de Rock Falls, 406 E. Third St., Rock Falls, 0 $.

Joe Mickley à Jacqueline M. Mickley Living Trust, 6931 Bishop Road, Prophetstown et deux parcelles dans le canton de Prophetstown, 0 $.

Actes de syndic

Burmeister Family Trust, Russell J. et Laurel I. Burmeister, administrateurs, à Hueber LLC, 405 First Ave., Rock Falls, 90 000 $.

Robert C. et Susanne J. Muirhead Trust à Cody Beyer, 429 Private Drive, Erie, 359 115 $.

Acte

Le shérif du comté de Whiteside et Ramon Olalde à Filipe J. Torres, 1012 Griswold Ave., Sterling, 32 000 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

Timothy H. et Ashlye L. Reppin à Jacob Eich et Jacqueline Vodicka-Eich, 3148 Cottage Hill Road, Paw Paw, 342 500 $.

John A. et Polly M. Ward à Joshua D. Garmon, 262 Palmyra Road, Dixon, 79 900 $.

Joshua Shippert à Robin Klenz, 407 Heather Lane, Dixon, 168 000 $.

Lotar O. Gryksa et Dorothy Ksiazek à Edgar et Dora Vera, bloc 14, lot 105, Woodhaven Lakes, Sublette, 19 000 $.

Jeanette S. et Gary A. Flanagan à Frances C. Henley, bloc 29, lot 98, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 000 $.

Kenneth W. Jones à Jenny L. et William J. Husar, bloc 5, lot 110, Woodhaven Lakes, Sublette, 14 000 $.

Joseph et Alissa Rizzo à Sheny O. Popovich, bloc 10, lot 117, Woodhaven Lakes, Sublette, 13 000 $.

Barbara Frederick, également Lovstad, à Michael J. et Gina P. Juron, bloc 5, lot 368, Woodhaven Lakes, Sublette, 17 000 $.

Kenneth J. Rhodenbaugh à Jamie R. Dir, 1420 Nan Ave., Dixon, 99 900 $.

Andrew C. et Georgia A. Brockwell à Jason Richard Werren, 216 N. Spring St., Franklin Grove, 99 900 $.

Patrick et Katie Feldbusch à Emma et Kevin D. Johnson et Kevin D. Johnson Jr., 2077 Grand Detour Road, Dixon, 169 900 $.

Global Property Consulting LLC à Devin et Katie Henkel, une parcelle de terre agricole dans le canton de Lee Centre, 460 000 $.

Maria C. Quehl à Carlotta et Frank P. Montantes Sr., une parcelle dans le canton d’Amboy, 34 500 $.

Alvie L. et Susan A. Crumpton à Eric D. Crumpton et Elizabeth F. Nicol, 208 W. Main St., Sublette, 79 000 $.

Sean F. et Kelly L. Gulbranson à South Valley Properties LLC, une parcelle sur Chestnut Avenue, Dixon, 32 500 $.

Eric E. Simpson et Kimberly L. Hilton-Simpson à Tamsin J. Shaw Trust, Tamsin J. et Thomas D. Shaw, administrateurs, 306 N. Jefferson Ave., Dixon, 125 000 $.

Actes de renonciation

Tracie Lynn Miller à Robert Michael Dennison, bloc 9, lot 7, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

Carol Heckman à Vicki Lynette Brantner et Barbara Ann Kessel, une parcelle dans le canton de Nelson, 0 $.

Raymond W. Pischke Sr. Trust, Sorrell M. Pischke, fiduciaire, et Sorrell M. Pischke, fiduciaire successeur, à William A. et Noel M. Desalvo Living Trust, bloc 11, lot 323, Woodhaven Lakes, Sublette, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

Philip et Jennifer Newendyke à Justin E. et Ellen J. Utley, 1205 N. Rock Road, Oregon, 654 748 $.

Lawrence Flament à Jonathan et Valerie Jones, 203 S. Seventh St., Oregon, 196 900 $.

Russell et Karen Carlson à Christopher et Jessica Lynn Throw, 304 S. Pine St., Stillman Valley, 175 000 $.

Galen et Denise Bennett à Nathanial Simonson, 334 E. Third St., Byron, 0 $.

Denise R. Hamilton à Steven Ferguson, 9888 W. White Eagle Road, Forreston, 320 000 $.

Arlyn et Celia Zimmerman à Stephen Mahan, 110 S. Fourth Ave., Forreston, 32 000 $.

Megan A. et Michael J. Wilbur à Amber Bunk, 408 Pacific Ave., Davis Junction, 169 900 $.

Marilyn Y. Burns à James K. Theisen, 402 E. Brayton Road, Mt. Morris, 133 000 $.

Floyd Smith à Habitat for Humanity of Ogle County Inc., 208 Ave H, Rochelle, 8 000 $.

Melissa A. et Danny W. Kidder Jr. à Graham et Maddison Garrey, 2726 N. Indian Heights Drive, Byron, 205 000 $.

James K. et Angela D. Theisen à Erik A. Boehmke, 410 S. Seventh St., Oregon, 254 000 $.

Brett et Katie Hollewell à Charles R. Poper Jr., 102 E. Elkhorn St., Polo, 8 500 $.

Herbert Michael Smith à Jason A. et Jessica L. Skinner, 1695 N. Sauk Trail, Oregon, 595 000 $.

Logan et Efrosini A. Ridge à Wilan Villegas, 4432 N. State Route 2, Oregon, 340 000 $.

Acte de renonciation

Staat LLC à Todd et Terri Montgomery Living Trust, Todd Alan et Terri Lou Montgomery, administrateurs, 1010 Pines Road, Oregon, 0 $.

Actes de syndic

Chicago Title Land Trust Co. Trust 3331, Chicago Title Land Trust Co., fiduciaire, à la ville de Rochelle, 306 et 509 Lincoln Highway, Rochelle, 165 000 $.

Eunice A. Fry Trust, Eunice Fry, fiduciaire, à Andrew D. et Brittany L. Stavnem, 133 N. Maple Ave., Byron, 165 500 $.

Acte

Ira T. Nevel, commissaire aux saisies et Chelsey Hockersmith au secrétaire au logement et au développement urbain, 626 N. Woolf Court, Rochelle, 166 860,29 $

Source : Bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle