Transferts de propriété pour les comtés de Whiteside, Lee et Ogle, déposés du 11 au 18 novembre – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

⋅ Mark K. Cox et Kathryn F. McKenna à Terry et Abby Cox, un colis sur Front Street, Sterling, 28 000 $.

⋅ Harrison et Michelle Roberts à Michelle et Regina Salmons, 606 W. 12th St., Rock Falls, 139 900 $.

⋅ Charles W. et Janie J. Truitt à Keith D. Housinga, 117 Maple Ave., Morrison, 89 900 $.

⋅ Michael J. et Kelly P. Hoppman à Brandon Knott, 911 14th St., Fulton, 76 000 $.

⋅ James C. Lubbs, Deborah L. Leroy, Barbara A. Rodgers et Bonnie J. Scoville à James A. Rahn et Hope C. Friday, 210 N. Main St., Coleta, 120 000 $.

⋅ Toni R. Cain à Christian D. Rios Vargas, 600 E. Fifth St., Rock Falls, 100 000 $.

⋅ Danny C. et Kay M. McGarvey à Jessica A. et Scott R. Voda, 12749 Lawrence Road, Sterling, 260 000 $.

⋅ Justin T. et Meghan Verhulst à Patricia et Robert W. Rogers, 401 Maple St., Prophetstown, 161 000 $.

⋅ Camren N. Plotner à James and Sharon Hostetler Trust, une parcelle sur Hickory Hills Road, Deer Grove, 1 309 295 $.

⋅ Camren N. Plotner à James and Sharon Hostetler Trust, une parcelle sur Hickory Hills Road, Deer Grove, 3 639 465 $.

⋅ Robert Sheehan à Thomas W. et Rachel J. Jessberger, 1719 Angle St., Rock Falls, 27 000 $.

⋅ Judy C. Powell à Favian Valdivia et Laura E. Lopez, un colis sur 16th Ave., Sterling, 8 500 $.

⋅ Jaclyn S. Sciacero à Marjorie Wallace et Sandra M. Neumann, 407 W. 11th St., Sterling, 114 900 $.

⋅ Ethel F. Warner Estate, Terry A. Warner et Karen A. Morris à Karina Nehrkorn, 2005 18e place, Sterling, 87 900 $.

⋅ Investissements SJD à Brandon J. et Cheyenne E. Wyatt, 29812 Penrose Road, Sterling, 166 000 $.

⋅ Brandon J. et Cheyenne E. Wyatt à Shawn A. Wike, 1403 E. 18th St., Sterling, 150 900 $.

⋅ Jeremy et Lauren K. Majeski à Abby Jo Blackbourn, 537 E. High St., Morrison, 132 500 $.

⋅ Trevor E. et Breann K. Popkin à Janie Jo et Charles William Truitt Jr., 605 Ash Ave., Morrison, 160 500 $.

⋅ Jake A. et Stephanie Kilberg à Juan et Natalie Castillo, 710 Marsha Lane, Rock Falls, 265 000 $.

⋅ Travis et Kallie Thwaits à Joan Behm, 104 N. Church St., Albany, 172 500 $.

⋅ Angel Gomez à Kenneth R. et Vicky K. Hubbard, 400 W. 19th St., Rock Falls, 77 900 $.

⋅ Jared et Mackenzie Schleicher à Taylor Caudillo, 1000 Charles St., Rock Falls, 74 500 $.

⋅ United Way of Whiteside County va construire un club pour animaux de compagnie, également Buildapet Clubhouse, 502 First Ave., Sterling, 130 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Wanda Huff Estate, Angela M. Frederick, Jessica M. Lawrence et Taylor J. et Cody A. Huff à Taylor J. Huff, 17402 Chase Road, Fulton, 60 000 $.

⋅ Gary L. Eichelberger à Michele L. Rinehart, 1805 20th Ave., Sterling, 0 $.

⋅ Patricia A. Horrall à Judith K. Spahn et Jodi L. McCall, 13470 Springhill Road, Prophetstown, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Raymond Damhoff Family Trust et Living Trust, Carol L. Stralow et Russell J. Damhoff, administrateurs, à Richard J. et Shirley A. Carpenter, 907 Seventh Ave., Fulton, 205 000 $.

⋅ Bruce A. Hunter Trust à Jeremy et Lauren Majeski, 1703 Ridgewood Drive, Morrison, 255 000 $.

⋅ James J. et William H. Field Trust, James Streff et Michael E. Field, administrateurs, à Alan D. et Evelyn D. Sbar, 1009 Melody Hills, Fulton, 338 650 $.

⋅ Land Trust No. 143, First State Bank Shannon-Polo, administrateur, à Mauro et Carmen Arellano, 1315 Seventh Ave., Sterling, 112 000 $.

Actes d’exécuteurs

⋅ Richard H. Greening Estate à Angel Gomez, 25170 Front St., Sterling, 106 000 $.

⋅ Terrance W. Heffelfinger Estate à Maxwell A. Schaefer, 1208 W. 19th St., Rock Falls, 16 000 $.

⋅ Tramec Hill Fastener à Valley Fastener Group, 1602 McNeil Road, Rock Falls, 1 million de dollars.

Source : Bureau du registraire du comté de Whiteside

Comté de Lee

Actes de garantie

⋅ Jeremiah et Megan Parker à Damion et Karley Ullrich, 1092 Long Road, Harmon, 130 000 $.

⋅ Havrre Holdings LLC à Susan M. Jasper, 728 Keller Drive, Dixon, 270 295 $.

⋅ Nicholas C. Annerino et Dana M. Olivio à John et Lana Kenyon, 327 Flagg St., Paw Paw, 152 000 $.

⋅ Chad et Mark Wixom et Mrowicki Family Properties LTD à December Holdings LLC, deux parcelles de terres agricoles dans le canton du Wyoming, 0 $.

⋅ Randel Jack et Anna M. Hardy et Cynthia Ann Dietzel à Anthony J. et Kristin M. Cuellar, bloc 14, lots 19-20, Woodhaven Lakes, Sublette, 40 000 $.

⋅ Nicholas A. et Victor J. Koonce, également Victor Jose Koonce Uribe, à Giacomo Ferri, bloc 25, lot 144, Woodhaven Lakes, Sublette, 14 000 $.

⋅ Johnny O. et Cynthia Castro à Thomas John Sullivan, bloc 17, lot 268, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

⋅ Ramona K. Stella-Stockstill à Robert R. Eames, bloc 5, lot 378, Woodhaven Lakes, Sublette, 11 500 $.

⋅ Lee S. et Gail L. Peterson à Moises Gutierrez, bloc 2, lot 35, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

⋅ Raymond Battung à Woodhaven Association, bloc 11, lot 104, Woodhaven Lakes, Sublette, 6 500 $.

⋅ Ferris L. Kelly à Jose Luis et Lilliana Serrano, également Roman, bloc 26, lot 215, Woodhaven Lakes, Sublette, 30 000 $.

⋅ Darcy Allison Dekker à Ann M. et Michael R. Lutz, bloc 1, lot 79, Woodhaven Lakes, Sublette, 15 500 $.

⋅ Gary S. Dimmig à Aidann Kinsella, 3133 S. Jefferson Ave., Amboy, 89 900 $.

⋅ William Martin à Patrick et Jennifer Jones, 1261 Market St., Nachusa, 56 000 $.

⋅ William L. Marshall à TNT Storage LLC, 510 Lions Drive, Paw Paw, 0 $.

⋅ Kimberly R. et Michelle E. Barkoviak, également Pizarro, à Jose Pizzaro et Wade R. Vickery, une parcelle de terre agricole dans le canton de Sublette, 467 015 $.

⋅ Joseph Grzwa à Dimitri G. et Visiliki G. Broches, 1204 State Route 251, Compton, 0 $.

⋅ Delores M. Wellman à G. Timothy et Diane Stiens, 1414 W. Second St., Dixon, 0 $.

⋅ DY Holdings LLC à Dixon Habitat for Humanity Inc., 710 Jay Dee Ave., Dixon, 0 $.

⋅ Essie Winfield à Dixon Habitat for Humanity Inc., 708 Jay Dee Ave., Dixon, 0 $.

⋅ Michelle L. Campbell et Christopher L. et Michelle L. Shive, 874 White Oaks Drive, Dixon, 5 000 $.

Actes de renonciation

⋅ Village de Nelson à Cyndi K. et Darrell G. Star Sr., 201 Pope St., Nelson, 125 $.

⋅ Billy K. et Joanne Mills à Billy K. Mills et Michelle D. Jagitsch, 1677 Brandywine Lane, Dixon, 0 $.

Actes de syndic

⋅ Carolyn L. Brechon Trust, Carolyn L. Brechon, fiduciaire, à Bryce J. Young, 209 W. Morgan St., Dixon, 132 500 $.

⋅ Déclaration de fiducie de Philomena E. Wellner, Barbara J. Ryba, fiduciaire, à Land Trust 107850, Chicago Title and Trust Company trustee, 1332 W. Brooklyn Road, Brooklyn, 5 504 000 $.

Acte de shérif

⋅ Le shérif du comté de Lee et Rasand D. Hall à la Community State Bank of Rock Falls-Dixon, 1311 W. Sixth St., Dixon, 0 $.

Actes

⋅ Comté de Lee en tant qu’administrateur d’Anthony et Natalie Deseno, 1153 S. Eldena Road, Dixon, 0 $.

⋅ Comté de Lee en tant qu’administrateur de Christian Adrian Martinez, 222 Cropsey Ave., Dixon, 0 $.

⋅ Comté de Lee en tant qu’administrateur de Joshua Kozuh, 2698 Cottage Hill Road, Compton, 0 $.

⋅ Comté de Lee en tant qu’administrateur de Stanley et Rebecca Whelchel, 117 N. Jefferson Ave., Amboy, 0 $.

⋅ Comté de Lee en tant qu’administrateur de Kenneth et Lydia Hartman, 148 N. Mason Ave., Amboy, 0 $.

Source : Bureau du registraire du comté de Lee

Comté d’Ogle

Actes de garantie

⋅ Joshua et Megan Adams à Ilona Bunton, 919 N. River Lane, Byron, 210 000 $.

⋅ Huebner Family Irrevocable Trust, Deborah K. Holmes et Mary E. Hafenbreadl, fiduciaires, à Diane M. Mills Trust, Diane M. Mills et Mark Lowell Hayes, fiduciaires, une parcelle sur Mowers Road, Lindenwood, 680 000 $.

⋅ Justin Durancik et Reed Allison à Karen L. et Gregory A. Clark, 16488 E. McNeal Road, Davis Junction, 25 000 $.

⋅ Leta M. Hoeft, également Stanfley, à James H. McCoskey, 103 S. Fourth Ave., Forreston, 58 000 $.

⋅ Steven et Elizabeth Beerli à Beerli Fifth Street LLC, 205 E. Fifth St., Byron, 0 $.

⋅ Frank H. et Lillian R. Atchley à Robert et Margaret Streit, 425 S. Ninth St., Rochelle, 124 095 $.

⋅ Feu Patricia Troxel par les héritiers de Victor Gonzalez, 11116 E. Lincoln Lane, Rochelle, 65 000 $.

⋅ Feu Mary M. Davis par les héritiers de Jared V. et Mackenzie L. Schleicher, 307 S. Fifth St., Oregon, 84 000 $.

⋅ Richard Streich et Thomas O’Leary à Daryl et Melissa Butts, une parcelle dans le canton d’Oregon-Nashua et une dans le canton de Pine Rock, 24 000 $.

⋅ Jennifer N. Kindle à Andrew J. Henry, 414 S. Maple Ave., Polo, 89 500 $.

Actes de syndic

⋅ CM Trust 317, Mark S. et Christine True, administrateurs, à Kenneth Bower, 503 W. First St., Mt. Morris, 77 000 $.

⋅ Rosella D. Brass Declaration Trust 1996, Joan M. Brass, fiduciaire, à Rosemary C. Prewett, 104 S. Eighth St., Oregon, 0 $.

⋅ James Lee et Tamey Lynn Trier Revocable Trust, James Lee et Tamey Lynn Trier, administrateurs, à Mudra Family Revocable Living Trust, James R. et Cynthia J. Mudra, administrateurs, 1869 E. Townline Road, Byron, 485 000 $.

⋅ Paul Glazer Trust, Paul Glazer, administrateur, à TRL River Rental LLC, 2799 Brookes Island Road, Oregon, 141 100 $.

⋅ Paul Glazer Trust, Paul Glazer, administrateur, à James E. et Joann M. Hourigan, 2803 Brookes Island Road, Oregon, 150 000 $.

Source : Bureau de l’enregistreur du comté d’Ogle