Transferts de propriété pour Lee, Ogle et Whiteside County, déposés en août 2023 – Shaw Local

Comté de Whiteside

Actes de garantie

Jesse et Catherine A. Vandewostine à Dianne Daubard, 804 12th St., Erie, 177 500 $.

Marilyn Mosher Prew à Allison Michel et Michael Boland Arnold III, 1009 Weaver Road, Sterling, 249 900 $.

David N. et Barbara R. Grater à Tyler M. Sweenie, 20150 Carroll Road, Morrison, 169 900 $.

Anna Lou Chamberlain Estate, Rosemary Whitaker, Cassandra Meiners, Eugenie Olalde, Joseph et Louann Chamberlain et Vanessa L. et Todd R. Fernow à Natasha Nicole Harris, 1403 Third Ave., Sterling, 82 000 $.

David R. Cochran à Mooney May, 10086 Landmark Drive, Rock Falls, 269 000 $.

Federal National Mortgage Association à Kerry Grim, 302 S. Hall St., Morrison, 93 000 $.

Rodney G. et Karen S. Klecker à Wellsie Properties, 10 E. Miller Road, Sterling, 300 000 $.

Rock A. et Tamara S. Mills à Jawana Kitchens, 1101 E. 16th St., Sterling, 67 500 $.

MCLP Asset Co. à Gerardo Rascon et Maria Cabrera, 1107 Ave L, Sterling, 29 500 $.

Thomas H. et Jessica A. Senneff, maintenant Thiel, à Fulton Township, 408 11th Ave. (Thomas Senneff Law Firm), Fulton, 144 000 $.

Actes de renonciation

James M. McCune à Mitch et Julie Morse, 15467 Lomax Road, Prophetstown, 0 $.

Keith Decker à Teresa Decker, 325 10th St., Fulton, 0 $.

Kenneth Jay Estate, Linda Anschutz, Dennis Jay et Eric Petersen à Linda Anschutz, 25091 Front St., Sterling, 0 $.

Actes de syndic

Arlene R. Dykema Trust à Cathy Jo Baca, 1412 Fourth Ave., Fulton, 0 $.

Alice B. Ports Trust à David C. et Kelly A. Broitman, 706 Second Ave., Sterling, 148 900 $.

Comté de Lee

Actes de garantie

James R. et Jennifer Knetsch à Logan C. et Erika R. Hancock, 2801 Reynolds, Road, Steward, 530 000 $.

Robert C. Colwell à Colwell Farms Partnership, une parcelle de terre agricole dans le canton de Franklin Grove, 6 600 $.

Naylor Roots LLC à Colwell Farms Partnership, une parcelle de terre agricole dans le canton de Franklin Grove, 8 040 $.

Leonard P. Steen à Agustin Luna Maldonado et Fabiola Arevalo De Luna, 105 US Route 30, Harmon, 10 000 $.

April Strong, Donna Henson, Tracy Miller et Robert K. et Ruth Evans à Kevin T. et Joann K. Smetters, 2082 Grand Detour Drive, Dixon, 205 000 $.

Elizabeth Moreno à Kristen S. Frieberg, 1105 Eastern Ave., Dixon, 175 000 $.

Carol A. et Charles E. Fisher Jr. à GSN Rental Properties LLC, quatre duplex au 464 Pine Hill Drive, Dixon, 495 910 $.

Kelli, Paul D. et Kathie Niedra à Robert Freres et Shelby Gilkerson, 612 N. First St., Ashton, 168 000 $.

Jeanetta D. Gries à Thomas A. et Lindsay J. Daniels, 208 N. Davis Ave., Amboy, 153 100 $.

Loretta K. Shilling à Einar B. et Jacklyn M. Trygstad, 12 Palmyra Road, Sterling, 200 000 $.

Matthew C. et Katherine Avery à BGRS Relocation Inc., 1056 Idle Oak Run, Dixon, 340 000 $.

Jacqueline Franklin, également Jacquelyn, et Matthew P. Schirmer à Pamela J. Oleson, bloc 17, lot 154, Woodhaven Lakes, Sublette, 17 500 $.

Edward C. et Patricia A. Reedy à Rhonda Lynn Hatton, bloc 26, lot 135, Woodhaven Lakes, Sublette, 40 000 $.

Christopher et Edwina Lamont à Christopher S. et Maryann E. Soraparu, bloc 5, lot 396, Woodhaven Lakes, Sublette, 53 000 $.

Katarzyna et Andrzej Lapsa à Ana M. Lozano, bloc 24, lot 14, Woodhaven Lakes, Sublette, 25 000 $.

Deborah Jean et Walter Louise Reynolds Jr. à Carlos B. et Avigale B. Austria, bloc 10, lot 312, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

Mary A. Salvatore et Richard R. Hardt à Robert et Janis Yager, bloc 16, lot 217, Woodhaven Lakes, Sublette, 60 000 $.

Barbara Jasek à Carlos Bravo Estrada, bloc 15, lot 30, Woodhaven Lakes, Sublette, 20 000 $.

Brian K. et Rachelle A. Putman à Roy Alan et Rebecca Dawn Steeves, bloc 23, lot 29, Woodhaven Lakes, Sublette, 10 000 $.

Acte de renonciation

Comté de Lee à Darrel et Patricia Thomas, 2500 W. Fourth St., Dixon, 0 $.

Acte de fiducie

Sara C. Baal Revocable Trust, Sara C. Baal, fiduciaire, à Renee K. Anderson, 1721 W, River St., Unit 1, Dixon, 167 000 $.

Acte d’exécution

Doris I. Pitchford et Jeanna I. Thomas, exécuteur testamentaire indépendant, à George P. et Shane Scott Fichtenmueller, 1803 W. Ninth St., Dixon, 12 750 $.

Comté d’Ogle

Actes de garantie

The House Gal LLC à Ashtin Bjorklund, 420 E. Hill St., Mt. Morris, 97 000 $.

Richard A. Reeves III à Cynthia Malkmus, 105 N. Nohe Ave., Oregon, 76 500 $.

Linda L. Hammond à Samuel L. et Lauren E. Gardner, 15828 E. Timberlane Drive, Davis Junction, 251 000 $.

Donna J. Benhart à Larry G. Wickman, 212 W. Front St., Mt. Morris, 115 000 $.

Dustin K. et Sarah A. Spears à Brian K. et Kelly S. Patterson Duncan, une parcelle dans le canton de Brookville, 191 549 $.

Ralph M. et Lori Peterson à Chris et Anna Kusnierz, 4969 E. Ashelford Drive, Byron, 215 000 $.

Robert et Karen Day à Richard Bowman, 1243 Sunnymeade Drive, Rochelle, 222 300 $.

David W. et Michelle M. Arand à Trent R. et Thomas J. Brass, 9248 N. Kishwaukee Road, Byron, 580 000 $.

Russell L. Squires Jr. à Jerry L. et Christina M. Meyer, 5270 N. Kufalk Lane, Byron, 426 000 $.

Nona A. Forster à Jonathan K. Poling et Katisha A. Turner, deux parcelles dans le canton de Buffalo et 105 S. Jackson Ave., Polo, 139 500 $.

John Girone à Douglas M. Knodle Trust 1, 761 N. Brookview Drive, Byron, 156 500 $.

Marian L. Austin à Ewa et Alojzy Czaplinski, 206 Drake Ave., Rochelle, 210 000 $.

Contry Homes Group LLC à Adham Ralev, 200 Autumnwood Lane, Davis Junction, 247 345 $.

Mehrdad Ghazanfari et Kowsar Ahmadikia à Armando Lemus et Perla Moreno Rangel, 415 S. Third St., Rochelle, 145 000 $.

Acte de fiducie

Decker Trust 91, Marc C. Decker, administrateur, à Candase C. Price, 810 Midway Court, Oregon, 246 000 $.

Acte d’exécution

Succession de Dennis J. Davey et de feu Dennis J. Davey par l’exécuteur testamentaire Bradley Glen Dickey, au 5143 S Woodlawn Road et 301 W North St., Creston, 0 $.

