Transferts de Man Utd: pourquoi Mason Mount de Chelsea est recherché par Erik ten Hag à Old Trafford | Nouvelles du football

Erik ten Hag a rencontré Mason Mount pour la première fois alors qu’il était entraîneur-chef de l’Ajax. Prêté au Vitesse Arnhem, le coup franc du joueur de 18 ans a conduit au troisième but de son équipe alors qu’elle battait l’Ajax 3-2 en mars 2018.

Ten Hag, alors en charge de seulement son huitième match à l’Ajax, aurait tenté de signer Mount pour le club néerlandais prêté par Chelsea la saison suivante. Quatorze buts et 10 passes décisives lors de sa première campagne complète de football senior, en grande partie du milieu de terrain central, avaient attiré l’attention de Ten Hag.

Image:

Mason Mount impressionné en prêt à Vitesse Arnhem à l’adolescence





Le produit de l’académie de Chelsea a plutôt été prêté à Derby County dans le championnat avec la légende du Blues Frank Lampard comme manager. C’était la prochaine étape parfaite car Lampard a été nommé entraîneur-chef de Chelsea en 2019 et a propulsé Mount dans la première équipe.

Mount, désormais double vainqueur de Chelsea de l’année, était devenu un joueur essentiel sous Lampard et, malgré les prédictions contraires, il a continué à l’être lorsque Thomas Tuchel a pris les commandes. Le milieu de terrain totalisait en moyenne plus de 20 buts après trois saisons à Chelsea.

Image:

Frank Lampard a aidé à lancer la carrière de Mount à Chelsea





Pour l’Angleterre et Chelsea, il était devenu presque incontournable. C’est la passe pénétrante de Mount qui a débloqué Man City lors de la finale de la Ligue des champions 2021 pour le but de Kai Havertz alors que Chelsea devenait champion d’Europe à Porto. Ten Hag observait peut-être à l’époque avec un sentiment de justification.

Martin Brundle de Sky F1 a demandé à Mason Mount de Chelsea sur le trottoir s’il déménagerait à Manchester United cet été!



Maintenant, après une saison difficile pour Mount et une première année chaotique sous les nouveaux propriétaires de Chelsea, Man Utd est en tête pour signer le milieu de terrain de 24 ans et devrait faire une offre formelle. Ten Hag, semble-t-il, pourrait être sur le point d’avoir son homme.

Pourquoi Chelsea vend-il Mount ?

Image:

Mount a eu une mauvaise saison selon ses normes





Il y a douze mois, lorsque Ten Hag a été nommé directeur de Man Utd, l’idée qu’il ait une seconde chance d’essayer d’éloigner Mount de Stamford Bridge n’était même pas envisagée.

Mais la probabilité que Mount reste maintenant à Stamford Bridge est faible, le milieu de terrain ne voulant pas signer un nouveau contrat. Chelsea sait que c’est le moment de tirer profit d’un joueur qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

Après des dépenses record de plus de 600 millions de livres sterling au cours des deux dernières fenêtres de transfert, les Blues doivent équilibrer les comptes en vendant des joueurs pour rester en ligne avec les règles du fair-play financier. Mount représente l’un de leurs atouts les plus précieux, d’où leur volonté de le faire avancer, même s’il s’agit d’un rival de Premier League.

Chelsea, Sky Sports Nouvelles comprend, veulent 70 millions de livres sterling pour leur diplômé de l’académie tandis que United espère payer plus près de 50 millions de livres sterling. Les rapports suggèrent qu’une offre n’est pas loin.

Image:

Erik ten Hag a un palmarès de rajeunissement des joueurs





En regardant en arrière, il y a des similitudes avec cela et la situation de Marcus Rashford l’été dernier. Ten Hag a réussi à soulever Rashford, qui est devenu le premier joueur de Man Utd à marquer 30 buts en une saison depuis Robin van Persie en 2012/13. Man Utd aurait certainement regretté de l’avoir laissé partir sur la base de ce retour.

Lampard, qui était responsable par intérim de Chelsea pendant les derniers mois de la saison, pense certainement qu’il vaut la peine de rester.

Image:

Les chiffres de Mount ont chuté massivement cette saison – Ten Hag pourrait-il l’aider à retrouver son meilleur niveau ?





« Je ne dirai à personne quelle opinion ils devraient avoir sur le football, mais si quelqu’un pense que Mason Mount n’est pas déjà un joueur de haut niveau, je ne suis pas sûr de ce qu’il voit, à mon avis », a déclaré Lampard.

« Mais en travaillant avec Mason, vous pouvez me demander, vous pouvez demander à Thomas Tuchel, vous pouvez demander à Gareth Southgate, vous pouvez demander à Graham Potter, il est clair que c’est un joueur de premier plan.

« Il peut aller encore plus loin mais c’est déjà un joueur de haut niveau. »

Pourquoi Man Utd veut-il Mount?

Plus tôt dans la saison, après les arrivées de Casemiro (70 millions de livres sterling) et d’Eriksen (libre) l’été dernier, le milieu de terrain semblait être devenu une force chez United, du moins en termes d’options de premier choix.

Le trio incontournable de Ten Hag composé de Casemiro, Eriksen et Bruno Fernandes n’a perdu qu’une seule fois cette saison en commençant ensemble, ce qui confirme cela. Cependant, lorsque Fred, Scott McTominay et Donny van de Beek sont appelés, il y a une baisse marquée de la qualité.

En plus de cela, au fur et à mesure que la campagne avançait, il est devenu clair qu’Eriksen, bien qu’unique aux autres options à la disposition de Ten Hag pour le contrôle qu’il apporte en possession, a du mal à concourir à son apogée pendant les 90 minutes complètes. Après Noël, l’international danois n’a terminé qu’un seul des 15 matchs qu’il a commencés.

Image:

Eriksen a eu du mal en fin de saison, tandis que Bruno Fernandes a été presque toujours présent





L’arrivée de Mount résoudrait certainement le problème de la qualité et de la profondeur du milieu de terrain de United. Le rythme de travail du joueur de 24 ans en possession et hors possession fait de lui le type de joueur sur lequel les managers peuvent compter.

« Mason apporte une certaine attitude, une aura et une mentalité sur le terrain », a déclaré l’ancien patron de Chelsea Tuchel en 2021. « C’est très difficile de le laisser tomber car même s’il a un jeu pas si bon, vous serez toujours plein énergie et positivité et une approche merveilleuse. »

Les mots de Tuchel seront de la musique aux oreilles de Ten Hag. Mount apporte toutes les qualités qu’il recherche.

Ce qui est souvent négligé avec Mount, c’est sa capacité à fournir des buts et des passes décisives. Comme nous le savons, United a eu du mal à marquer des buts cette saison, et bien qu’ils recherchent un attaquant pour résoudre le problème, ajouter une autre source de buts est indispensable.

Image:

La meilleure saison de Mount pour Chelsea l’a vu ouvrir la voie en termes d’implication dans les buts





Au cours de ses trois premières saisons à Chelsea – qui exclut la campagne la plus récente – Mount a marqué 44 buts en 105 matches de Premier League. Les seuls milieux de terrain avec plus étaient Kevin De Bruyne (74) et Fernandes (61) de Man City.

À seulement 24 ans, les meilleures années de Mount devraient encore être devant lui. United pourrait obtenir un international anglais déjà établi à un prix réduit qui a encore plus de potentiel de croissance. Ce n’est pas souvent que des situations comme celle-ci se présentent.

Où Mount s’intégrerait-il à Man Utd?

Image:

Mount est passé par l’académie de Chelsea mais a pu quitter le navire





Basé sur le système Ten Hag déployé cette saison, Mount semble le plus adapté à l’une des deux positions n ° 8 habituellement occupées par Eriksen et Fernandes avec Casemiro déployé derrière comme ancre.

Bien que, comme il l’a montré sous Tuchel, Mount puisse également avoir un impact sur le jeu dans le cadre d’un front trois sur l’une ou l’autre aile. En ce sens, il pourrait remplir un rôle très similaire à celui de Fernandes, allégeant potentiellement le fardeau du milieu de terrain portugais.

Dans le rôle de n ° 8, Mount devrait contribuer à la fois offensivement et défensivement, bien que la plupart de son temps soit passé dans la moitié de terrain adverse.

Ten Hag aime que ses n ° 8 poussent haut sur le terrain pour repousser l’opposition. Cela conviendrait probablement à Mount car il a connu un grand succès lorsqu’il opère dans ces demi-espaces plus haut sur le terrain. Il a également l’énergie nécessaire pour étirer les défenses adverses lorsqu’il opère dans le dernier tiers.

L’un des meilleurs buts d’équipe de United cette saison a été l’effort de Rashford qui a doublé son avance lors d’une victoire 2-1 à domicile contre Crystal Palace en février – et cela a mis en évidence à quel point Ten Hag veut que ses No 8 se préparent offensivement.

Jetez un œil au but bien travaillé de Manchester United contre Crystal Palace



En regardant l’image ci-dessous, nous pouvons voir dès la possession du gardien de but que les deux milieux de terrain avancés – Fernandes et Casemiro (surligné) – sont positionnés en haut du terrain pour creuser l’écart entre l’attaquant de Palace et le milieu de terrain.

Ceci est fait pour créer de l’espace pour le gardien de but, les défenseurs et le milieu de terrain pendant qu’ils construisent le jeu.

La phase suivante de l’attaque montre que les deux n ° 8 rejoignent maintenant les attaquants pour créer un front cinq et surcharger la défense adverse. Cette forme peut être fluide et repose sur l’énergie et le mouvement des milieux de terrain avancés qui étirent la défense, souvent en pénétrant dans de larges zones.

Comme le montre l’image ci-dessous, Casemiro et Fernandes sont maintenant en mouvement et recherchent le ballon.

Dans l’image finale, Fernandes a fait une course à droite tandis que Casemiro offre une option intérieure. Mount, ayant joué en tant que n ° 10 et dans des positions larges, a la capacité de livrer une croix ou de jouer dans ces demi-espaces serrés.

Dans ce cas, Aaron Wan-Bissaka a choisi de passer à Casemiro. Il a ensuite joué une première passe à l’intérieur pour Alejandro Garnacho, qui l’a transmise à Luke Shaw et son centre bas a été converti par Rashford.

Ce qui est facile à manquer ici, c’est que même si Fernandes n’a pas d’impact direct sur le jeu, sa course large permet à Antony d’entrer par la droite et, à son tour, de créer de l’espace pour Garnacho qui obtient la pré-assistance.

Ten Hag s’appuie fortement sur ses n ° 8 pour créer, que ce soit en possession ou non.

Son système semble bien adapté à un joueur des compétences de Mount. Et, comme les exigences du poste sont intensives, il est logique d’avoir de la profondeur pour permettre une rotation entre Eriksen, Fernandes et, en cas de succès, Mount également.