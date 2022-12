Transferts de Man Utd: l’équipe d’Erik ten Hag reste concentrée sur la fenêtre de transfert estivale, avec des mouvements de prêt en janvier très probablement | Nouvelles du football

Manchester United reste concentré sur la fenêtre de transfert estivale de l’année prochaine, plutôt que d’investir dans l’équipe en janvier.

Il n’a jamais été dans le plan de United d’entreprendre des dépenses importantes en janvier après avoir dépensé 230 millions de livres sterling sur le marché d’été.

Comme Erik ten Hag l’a révélé après la victoire 3-0 de mardi soir sur Nottingham Forest, le club recherche un attaquant en janvier et continue d’examiner toutes les options.

United était intéressé par l’attaquant du PSV Eindhoven Cody Gakpo – mais Liverpool semble l’avoir battu face à l’attaquant néerlandais, arrivé mercredi en Angleterre pour terminer son transfert à Anfield.

L’expert néerlandais du football Elko Born pense que malgré l’attente générale que Cody Gakpo signe pour Manchester United, la franchise de Liverpool a été un facteur clé pour conclure l’accord de l’ailier.



United continue également de garder un œil sur les options d’arrière droit – mais toute arrivée potentielle à ce poste dépendra probablement de la situation d’Aaron Wan-Bissaka.

Wan-Bissaka a débuté son premier match de Premier League depuis avril lors de la victoire contre Nottingham Forest.

Parlant de l’arrière droit après la victoire de mardi, Ten Hag a déclaré: “Il a bien fait. Il a eu une première moitié de saison difficile, [with] beaucoup de blessures et de maladies.

“La pause a été bonne pour lui. Il nous a rejoints au camp d’entraînement en Espagne. Vous voyez son développement. Il fait du bon travail.”

Image:

L’avenir d’Aaron Wan-Bissaka décidera si Man United signera un nouvel arrière droit





Dans l’état actuel des choses, un mouvement de prêt est plus probable qu’un accord permanent – ​​s’ils doivent amener quelqu’un au cours de la fenêtre de transfert de janvier.

Un accord permanent ne peut être complètement exclu, mais seulement si un objectif à long terme devenait disponible et que les dépenses feraient partie du budget de l’été prochain.

Il y a encore de fortes chances que United ne fasse aucune signature en janvier.

Eriksen: Man United a quitté Ronaldo

Image:

Cristiano Ronaldo a quitté Man United pendant la pause de la Coupe du monde





Christian Eriksen a déclaré que United avait quitté Cristiano Ronaldo après sa victoire 3-0 sur Nottingham Forest.

La disparition de Ronaldo à Old Trafford a dominé l’actualité pendant plusieurs semaines suite à son refus de se présenter comme remplaçant contre Tottenham et son explosif TalkTV entretien. Son départ a été convenu pendant la pause de la Coupe du monde et United a rapidement évolué, montrant beaucoup de vie en attaque alors qu’ils mettaient Forest à l’épée mardi.

Eriksen était fier de jouer avec Ronaldo, mais sait que la vie continue et a déclaré que l’ambiance dans le camp était bonne.

“Tout d’abord, nous sommes tristes que Ronaldo n’en fasse pas partie, son héritage et son nom dans n’importe quel club sont spéciaux, pour moi d’avoir la chance de jouer avec lui dans ma carrière était très agréable”, a-t-il déclaré.

Image:

Christian Eriksen a parlé de l’atmosphère positive à Old Trafford





“Le football continue. Vous sentez que le prochain match après, les gens oublieront comment c’était avant et maintenant notre concentration est vraiment comme s’il n’était pas là.

“L’ambiance est bonne, on a beaucoup de monde qui revient de la Coupe du monde, les derniers gars reviennent et tout le monde se rassemble.

“L’ambiance est bonne. Cela aide à gagner des matchs et aussi avant de partir pour la Coupe du monde, nous avons eu quelques bons matchs et de bonnes victoires et cela rend plus facile de revenir et de commencer comme ça.”

Les prochains matchs de Manchester United

31 décembre – Wolves contre Manchester UnitedPremier League, coup d’envoi 12h30

3 janvier – Manchester United contre BournemouthPremier League, coup d’envoi 20h

6 janvier – Manchester United contre Evertontroisième tour de la FA Cup, coup d’envoi à 20h

10 janvier – Manchester United contre CharltonQuart de finale de la Coupe Carabao, coup d’envoi à 20h

14 janvier – Manchester United contre Manchester City, Premier League, coup d’envoi à 12h30

22 janvier – Arsenal contre Manchester UnitedPremier League, en direct Sports du cielcoup d’envoi 16h30