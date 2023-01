Transferts de Liverpool: Jurgen Klopp dit que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu’il minimise les espoirs d’autres entrées | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a anéanti les espoirs d’autres transferts entrants à Liverpool ce mois-ci, affirmant que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus dans la fenêtre de janvier.

Les Reds ont évolué tôt sur le marché actuel, signant Cody Gakpo fin décembre pour 45 millions de livres sterling, mais il semble désormais peu probable que quelqu’un d’autre suive l’international néerlandais à Anfield.

Cela survient malgré la forme récente défaillante de Liverpool et un certain nombre de blessures chez des joueurs clés, mais Klopp insiste sur le fait que plus de corps ne résoudront pas les problèmes actuels.

Interrogé sur d’autres mouvements en janvier, Klopp a répondu: “Je ne pense pas, c’est juste que la situation est comme elle est.

“En fin de compte, mon travail consiste à utiliser les garçons que nous avons. Je n’ai absolument aucun problème, comme la façon dont l’équipe s’aligne, mais quand nous commençons à changer, vous réalisez qu’à l’avant maintenant, nous n’avons pas trois, quatre ou cinq options et si nous avons des options, ils sont assez jeunes, ce qui est bien.

“C’est la situation et vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes dans une fenêtre de transfert. Dans un pays de rêve, vous achetez des joueurs et les faites venir, mais je ne vois pas cela venir.

“Ce n’est pas que nous ayons autant d’argent, nous ne savons pas quoi en faire, mais nous pensons ‘ah, nous n’avons besoin de personne’.

“En ce moment, quatre de nos joueurs offensifs sont blessés. Si nous en achetons un autre, quand ils reviennent, nous avons alors des attaquants à sept. Nous ne pourrions même pas tous les mettre sur la liste de la Ligue des champions, donc ce n’est tout simplement pas si facile .

“Vous ne pouvez pas résoudre le problème [in the January transfer window], surtout avec des blessures. C’est la grande ombre qui nous entoure car elle ne peut pas être résolue dans une fenêtre de transfert. Parfois, nous devons le faire, mais généralement, vous passez jusqu’à ce que les garçons reviennent, puis vous pouvez les utiliser à nouveau.

Liverpool a déjà signé Cody Gakpo dans la fenêtre de transfert de janvier – mais Jurgen Klopp n’attend plus d’arrivées





“Dans notre meilleure saison, nous n’avons pas eu beaucoup de blessures, c’était beaucoup plus intense que ce n’était pas le cas, mais maintenant nous les avons et nous nous en occupons. Mais le marché des transferts, pour nous, n’est pas la solution . Si quelque chose existe et que quelqu’un me le dit, alors oui, nous le ferons, mais dans cette situation spécifique, je ne pense pas que cela se produira.”

Mais malgré les récents revers, un Klopp déterminé se dit sûr que Liverpool peut retrouver sa touche gagnante.

“En ce moment, nous ne ressemblons pas à la star la plus brillante, car nous ne jouons pas exactement le football auquel les gens s’attendent ou que nous attendons aussi”, a-t-il ajouté.

“Mais nous avons de bons moments et nous devons nous battre à travers cela. Nous avons plus de problèmes que les autres équipes en ce moment, même pas trois ou quatre pour cent sont de notre faute, les choses arrivent tout simplement. Si ça commence mal comme pour nous en début de saison, depuis, on a dû faire face à des blessures dans les positions défensives, on a une crise du milieu de terrain puis les attaquants ne sont pas là et ce n’est pas facile en ce moment.

“Mais pour nous et pour moi en particulier, c’est un travail à faire. Il y a des millions de façons de gagner un match de football, mais il n’y en a qu’une seule. Je suis toujours convaincu que nous pouvons trouver cela et c’est ce sur quoi nous travaillons. pour.

“Mais nous ne nous comparons pas à la meilleure version car c’est complètement différent et à une autre époque. Nous sommes ici pour tenter le coup… Pour le moment, la seule chose que nous devons gagner, c’est le prochain match.

“C’est tout ce qui nous intéresse et nous ne pouvons pas résoudre les problèmes comme le font les autres équipes. Nous devons le faire à notre manière… et nous gagnerons à nouveau des matchs de football, j’en suis sûr.”

Klopp : Avant, Brighton jouait au Potter-ball, maintenant ils jouent au De Zerbi-ball

Liverpool se rendra à Brighton lorsque la Premier League reprendra ses activités ce week-end. Lors de son premier match aux commandes, le nouveau manager des Seagulls, Roberto de Zerbi, a fait match nul 3-3 à Anfield en octobre.

Klopp n’a eu que des éloges pour la façon dont l’Italien a fait sa marque au club depuis son arrivée, comparant les philosophies du football de De Zerbi et de son prédécesseur, Graham Potter.

“Avant, ils jouaient au Potter-ball, maintenant ils jouent au De Zerbi-ball”, a-t-il déclaré.

“C’est ce qu’il a fait avant ce jour-là [at Anfield], je pense qu’il était assez intelligent pour ne pas trop changer. Je ne sais pas quand il est arrivé avant, mais c’est toujours délicat. Ils ont plutôt bien fait, mais aussi depuis, et je respecte beaucoup cela.

Jurgen Klopp sur Milner, Nunez, Firmino fitness Sur Darwin Nunez : « Nous attendons plus d’informations [on if he can train], ce n’est pas majeur mais cela l’a empêché de s’entraîner. Il faut attendre ça.” Sur Roberto Firmino : « Au premier instant, c’était comme une petite blessure où l’estimation [was] 10 jours, deux semaines “Il a fait les trucs de rééducation normaux, tous les experts nous ont dit ce que nous pouvions faire – puis Bobby a de nouveau ressenti quelque chose et cela l’a empêché de sortir plus longtemps. “Je ne sais pas exactement quand il sera de retour, mais il n’est pas proche de l’entraînement de l’équipe.” Sur les autres joueurs : “Millie [James Milner] a fait de grandes parties de l’entraînement hier et sera de retour à l’entraînement normal aujourd’hui, pas Bobby. Stéphane [Bajcetic] sera de retour à l’entraînement aujourd’hui aussi.”

“C’est un très bon travail qu’il a fait là-bas. C’était une décision intelligente de Brighton de le faire venir après Graham. La philosophie basée sur la possession est très similaire, donc c’était une décision très intelligente et il se débrouille bien.

“Vous pouvez voir quand les choses cliquent, les gens vont 10 à 20% mieux. La confiance change tout dans le football, et ils sont pleins de confiance.

“Brighton exige un type de respect spécifique, je pense que personne ne les sous-estime plus. Qui aurait pensé que les statistiques de possession pourraient augmenter après Potter. C’est arrivé, M. De Zerbi aime aussi avoir le ballon, ils jouent de bonnes choses et pleine de confiance.

“Il n’y a pas de pression [on them], s’ils se qualifient pour l’Europe, c’est énorme. C’est une situation différente, mais nous avons la possibilité d’y aller et de causer de vrais problèmes. Dans nos meilleures saisons, Brighton a toujours été un endroit difficile et si nous obtenons quelque chose, nous creusons profondément. C’est encore le plan.”

Trent sur les critiques, les secrets de passage et pourquoi Liverpool sera de retour

“Dans ces fractions de secondes, vous évaluez et vous évaluez où se trouve le défenseur, où se trouve votre coéquipier, la vitesse à laquelle il court, comment et où le ballon doit aller, et si vous êtes capable de le faire. “, raconte Trent Alexander-Arnold Sports du ciel.

L’arrière droit de Liverpool décrit, calmement et en détail, son processus de réflexion dans les moments qui ont précédé une passe comme celle qui a marqué le superbe but de Darwin Nunez lors du match nul de la FA Cup contre les Wolves samedi. Cela peut sembler beaucoup, mais pas pour lui.

Le défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, dit qu’il n’est pas intéressé par les critiques auxquelles il est confronté et pense que la forme et les résultats de son équipe changeront avec le temps.



“Je n’aime jamais me limiter”, ajoute-t-il. “Donc, dans ces situations, je pense toujours que je peux jouer n’importe quelle passe que je vois, tant qu’elle est activée. S’il y a un défenseur qui se tient sur mon chemin et qu’il n’est physiquement pas possible d’y amener le ballon, alors vous ne pouvez pas jouer Mais j’aime penser que je peux jouer la plupart des passes que je peux voir, et j’ai pu le voir.

La passe, délivrée à pleine vitesse, si parfaite dans son exécution que Nunez n’a même pas eu besoin de casser la foulée pour la frapper dans le coin inférieur, était un classique d’Alexander-Arnold, et un rappel, s’il le fallait, de la talent extraordinaire qu’il possède.

Ici, Alexander-Arnold s’ouvre à Sky Sports sur la saison difficile de Liverpool, face aux critiques et pourquoi Nunez viendra bien …