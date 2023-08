Transferts de Liverpool : Jamie Carragher exhorte l’ancien club à « vraiment y aller » lors de la dernière semaine de la fenêtre estivale | Actualités footballistiques

Jamie Carragher pense que Liverpool peut être à nouveau le plus grand rival de Manchester City cette saison, mais seulement s’ils « y vont vraiment » lors de la dernière semaine du mercato estival.

Liverpool a recruté Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister et Wataru Endo jusqu’à présent cet été, mais a été critiqué pour avoir raté plusieurs objectifs clés, laissant l’équipe de Jurgen Klopp à court d’options dans plusieurs domaines du terrain.

L’arrivée de l’international japonais Endo plus tôt ce mois-ci est intervenue après que Liverpool ait perdu la course pour Moises Caicedo et Romeo Lavia, qui ont tous deux rejoint Chelsea, tandis que les départs de Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Arthur Melo se poursuivent. laisser un trou important dans l’équipe de Klopp.

S’exprimant après le superbe retour tardif de Liverpool contre Newcastle le Super dimancheCarragher estime que son ancienne équipe pourrait encore se battre pour le titre de Premier League cette saison, mais seulement si elle recrute au moins deux joueurs avant la fermeture de la fenêtre de transfert à 23 heures vendredi.

« Liverpool est le plus grand rival de Manchester City depuis quatre ou cinq ans », a déclaré Carragher. « Arsenal s’est imposé la saison dernière, mais pourquoi Liverpool ne peut-il pas redevenir cette équipe cette saison ?

« L’équipe dont dispose actuellement Liverpool n’est pas assez bonne pour défier Manchester City, mais ils doivent y aller sur le marché des transferts cette semaine en faisant appel à un autre défenseur et milieu de terrain. Cela doit se produire parce que Liverpool peut toujours le plus grand rival de Manchester City. »

Carragher a décrit l’été de Liverpool comme « un gâchis absolu, une blague et embarrassant » sur Football du lundi soir plus tôt ce mois-ci et estime que la source des malheurs de Liverpool est due au manque de directeur sportif régulier.

Cependant, le Sports aériens L’expert estime qu’il est encore temps pour Klopp de constituer une équipe capable de se battre pour des trophées cette saison.

Il a ajouté : « Liverpool a fait un début de saison plus qu’honorable, mais quand vous avez quelqu’un comme Alisson – un gardien de classe mondiale, peut-être le meilleur gardien du monde – Virgil van Dijk et Mo Salah, ce sont des joueurs. qui n’arrivent pas à la fin de leur carrière mais sont à ce stade où si Liverpool veut continuer à faire quelque chose de grand, cela doit se produire dans un an ou deux.

« Alors allez-y vraiment au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert pour obtenir une équipe suffisamment bonne pour défier Manchester City. »

« Ne nous mettez pas de mots dans la bouche » – Alisson à propos des affaires de transfert

S’exprimant quelques instants avant l’évaluation de Carragher, le gardien de Liverpool, Alisson, a demandé aux médias de ne pas « mettre des mots dans notre bouche » en réponse aux informations suggérant que certains joueurs sont mécontents des affaires de transfert du club.

« Je crois vraiment que nous pouvons faire quelque chose de spécial cette saison », a déclaré l’international brésilien.

« On a tellement parlé de nos sentiments sur la fenêtre de transfert. S’il vous plaît, ne mettez pas de mots dans notre bouche, nous sommes ensemble, nous croyons en nous et nous l’avons montré à Newcastle.

« St James’ Park est un endroit vraiment difficile pour marquer trois points dans ces circonstances. Nous devons profiter de ce match pour avancer maintenant. »

Carragher : Salah ne voudra pas partir

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher pense que Liverpool pourrait envisager une offre de 150 millions de livres sterling ou plus pour Mohamed Salah, mais s’attend à ce que l’Égyptien reste à Anfield cet été



L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a fait l’objet d’intenses spéculations ces dernières semaines, le club saoudien de Pro League, Al Ittihad, étant apparemment prêt à offrir plus de 100 millions de livres sterling pour le signer.

Le patron des Reds, Klopp, a depuis déclaré que Salah était engagé à 100% envers le club et Carragher pense également que le joueur de 31 ans restera dans le Merseyside.

« Je ne pense pas que Mo Salah s’en ira. Premièrement, parce qu’il est si tard dans la fenêtre. Et je ne pense pas nécessairement que Mo Salah voudra y aller », a déclaré Carragher.

« Je pense que Salah sera un peu comme Cristiano Ronaldo, je peux le voir jouer jusqu’à la trentaine. Il pensera qu’il lui reste encore trois ou quatre ans. [at the highest level].

« Il lui reste deux ans de contrat avec Liverpool, je ne sais pas s’il restera au-delà. Mais je pense qu’il voudra marquer autant de buts que possible, remporter les plus grands honneurs et battre des records, puis aller à un L’équipe de MLS, l’équipe d’Arabie Saoudite peut-être ailleurs à la fin de la trentaine. Je pense qu’il prend si bien soin de lui, il est tellement professionnel, qu’il a encore de nombreuses années à Salah en ce moment.

« Si vous pensez au modèle de FSG et à la raison pour laquelle Liverpool a tant de succès, quand quelqu’un a payé au-dessus de toutes les cotes pour Philippe Coutinho, ils ne l’ont pas remplacé. Ils ont acheté Virgil van Dijk et Alisson Becker et Liverpool a continué à gagner. le lot.

« Il faudrait que cela dépasse 150 millions de livres sterling, vous ne remplacez pas Salah pour 100 millions de livres sterling. Si c’était plus tôt, peut-être. Mais il est si tard dans la fenêtre. »

