Transferts de Liverpool: Jamie Carragher et Gary Neville critiquent l’activité des Reds au milieu de la perte de Moises Caicedo et Romeo Lavia à Chelsea | Nouvelles du football

Jamie Carragher et Gary Neville de Sky Sports ont critiqué l’activité de Liverpool sur le marché des transferts, Chelsea semblant prêt à acheter leurs deux principaux objectifs de transfert au milieu de terrain.

Lundi soir, Chelsea a confirmé la signature de 115 millions de livres sterling de Moises Caicedo dans un record de transfert britanniquebien que Liverpool ait accepté un accord de 111 millions de livres sterling la semaine dernière.

Pendant ce temps, le Les Reds ont conclu un accord de 60 millions de livres sterling pour Romeo Lavia plus tôt dans la journée, mais Sky Sports Nouvelles comprend que la préférence du joueur est d’aller à Stamford Bridge, même si un accord avec Chelsea n’a pas encore été conclu.

Leur activité de transfert – ou leur absence – signifie que Liverpool a commencé la saison de Premier League avec peu de milieux de terrain pour la deuxième année consécutive après avoir laissé Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Arthur Melo aller et amener seuls Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister.

Image:

Chelsea a battu Liverpool à la signature de Moises Caicedo pour 115 millions de livres sterling





Carragher a décrit l’été de Liverpool comme « un gâchis absolu, une blague et embarrassant » sur Football du lundi soir.

Interrogé sur l’endroit où l’activité de transfert de la journée quitte Liverpool, le Sports du ciel un expert a déclaré: « Dans un endroit assez difficile, les gens savent qu’ils sont désespérés.

« Ils ont fait une offre pour Lavia aujourd’hui pour 60 millions de livres sterling alors qu’ils ont refusé de payer 50 millions de livres sterling il y a quatre ou cinq jours. C’est un gâchis absolu et une blague.

« Le plus gros problème à ce sujet est que Liverpool sait qu’il a besoin de renforts au milieu de terrain depuis août de la saison dernière, il y a 12 mois. Donc, ne pas avoir les choses en ordre… »

Carragher pense que la source des malheurs de Liverpool est due à son manque de directeur sportif régulier. Michael Edwards, qui a supervisé de nombreux succès à Anfield à partir de 2016, a démissionné à la fin de la campagne 2021-22 et tandis que son assistant Julian Ward a pris ses fonctions, son remplaçant n’a duré qu’une saison.

Image:

Michael Edwards a quitté Liverpool à la fin de la saison 2021-22





Jorg Schmadtke a été nommé comme option temporaire fin mai, avec le chef des transferts allemand sur un accord à court terme qui sera réexaminé plus tard cette année.

Mais Carragher a refusé de jeter le blâme sur les pieds des propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group.

« Les gens pensent que je défends le FSG, je n’ai aucune relation avec eux, mais ce n’est pas sur les propriétaires. La structure du club de football.

« Quand Liverpool gagnait la Premier League et atteignait la finale de la Ligue des champions, que faisaient-ils? Ils ne dépensaient pas autant d’argent que les autres équipes, mais ils produisaient de bons joueurs.

« Oui, ils ont un excellent manager, mais ils avaient Michael Edwards au sommet du club en tant que directeur du football, et un comité de transfert sous eux. Cela a fonctionné. Il est parti.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a pas pu résister à une petite fouille chez ses rivaux Chelsea lorsqu’il a été interrogé sur la bataille entre les deux clubs pour la signature de Moisés Caicedo



« Son n ° 2 a ensuite pris la relève et a occupé le poste pendant six mois, puis il est parti. Vous devez demander la raison pour laquelle ils quittent le club de football. Je ne sais pas ce qui se cache dans les coulisses.

« Schmadtke est devenu et il a une relation avec Jurgen Klopp – mais il n’est là que pour l’été. C’est tout ce pour quoi il est là, puis il passe à autre chose.

« Ils n’ont pas conclu d’accords – c’est votre travail dans ce rôle, pour obtenir des accords sur la ligne. Les deux joueurs qu’ils ont achetés avaient des clauses de rachat, il n’y a pas de négociation, pas de gros problème, vous rencontrez juste la clause de rachat. Donc, Liverpool n’a pas de grosses affaires sur la ligne et c’est embarrassant.

« C’est pourquoi je ne critiquerai pas les propriétaires – ils étaient prêts à payer 111 millions de livres sterling et à battre le record de transfert. Pour commencer avec Lavia, ne pas payer un certain montant, pour ensuite aller à Caicedo puis revenir à Lavia, c’est un désordre absolu, une blague et c’est embarrassant. »

Neville : C’est très différent de Liverpool – ils ont un gros problème

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul 1-1 entre Chelsea et Liverpool en Premier League



Pendant ce temps, Neville pense que Liverpool a un gros problème dans les trois semaines restantes de la fenêtre de transfert et a été stupéfait qu’ils aient laissé Henderson et Fabinho partir pour l’Arabie saoudite sans trier d’abord leurs remplaçants.

« Si Chelsea achète ces deux joueurs, il y aura des questions massives comme à Liverpool posées sur la base de ce qui s’est passé la semaine dernière. C’est très différent de Liverpool », a déclaré Neville.

« Nous savons que Chelsea a dépensé beaucoup d’argent, mais pour eux de battre Liverpool contre les deux joueurs, ce serait absolument époustouflant.

« Ils ont laissé Milner, Henderson et Fabinho partir avant d’avoir quelqu’un, ce que je pensais que Liverpool était assez intelligent, c’est de faire venir les gens avant qu’ils ne s’exposent. De toute évidence, Milner est parti et ils ont reçu deux frais pour ces deux .

« Ils ont un gros problème maintenant, ils vont paniquer dans la fenêtre de transfert au cours des trois prochaines semaines. Liverpool ne fait pas cela sous Jurgen Klopp. Ils ont été si fluides et efficaces sur le marché des transferts. Je ne sais pas comment c’est arrivé, évidemment, c’est lié au personnel. »

REGARDER: Ce que Salah a vu pour sa passe décisive à Chelsea