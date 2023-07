Mauricio Pochettino se dit « tellement heureux » de la façon dont Christopher Nkunku et Nicolas Jackson s’intègrent dans sa configuration de Chelsea, mais a admis qu’il serait « ouvert » à un autre ajout au département des attaquants.

Nkunku et Jackson ont partagé les fonctions d’attaquant lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, tous deux trouvant le filet lors d’une campagne réussie de la Premier League Summer Series.

La paire a été déployée ensemble au début de la seconde moitié de la victoire 2-0 contre Fulham dimanche soir, avec Nkunku utilisé sur le côté gauche d’une attaque à trois.

Jackson a été signé pour 30,1 millions de livres sterling de Villarreal et Nkunku est arrivé du RB Leipzig dans le cadre d’un contrat de 52 millions de livres sterling mais, lorsqu’on lui a demandé après le match, Pochettino a déclaré que Chelsea était toujours à la recherche sur le marché des transferts d’un attaquant qui pourrait apporter quelque chose de différent. .

« Nous travaillons dur pour essayer de créer cette dynamique qui deviendra naturelle et de partager du temps ensemble », a-t-il déclaré à propos de la relation entre Nkunku et Jackson.

« Je pense que les deux aident à se connaître. C’est bien qu’ils se sentent bien, qu’ils se sentent déjà intégrés à l’équipe et au groupe et qu’ils partagent beaucoup de temps ensemble.

« C’est important parce que vous devez commencer la Premier League dans de bonnes conditions en vous connaissant et essayer de vous battre pour créer une vraie équipe prête à affronter des adversaires comme Liverpool, Man City et différentes équipes comme celle-ci.

« Aujourd’hui, je pense que nous sommes satisfaits de la performance et qu’ils peuvent très bien se compléter. Oui, bien sûr, nous pouvons peut-être ajouter un profil différent ou un joueur différent qui peut nous aider, bien sûr, nous sommes ouverts.

« Je suis tellement content des deux et nous avons des joueurs plus jeunes comme Mason [Burstow] aujourd’hui et [Armando] Broja au Royaume-Uni se remet de son intervention.

« Nous devons analyser maintenant dans les prochaines semaines jusqu’à la fermeture de la fenêtre de transfert. Nous prendrons la meilleure décision pour l’équipe. »

Chelsea a conclu un accord de principe avec Monaco pour le défenseur Axel Disasi pour un montant d’environ 38,6 millions de livres sterling.

Pochettino a admis qu’il savait peu de choses sur l’avancement de l’accord, en se concentrant sur les matches aux États-Unis, mais a déclaré qu’une signature de défenseur central était nécessaire avec Wesley Fofana absent pendant une longue période avec une blessure au LCA.

« Avec la blessure de Fofana, je pense qu’il est évident que nous devons peut-être renforcer ce domaine. C’est clair », a-t-il déclaré.

« Pour moi, il est important que le club travaille très dur pour améliorer tous les domaines, les bons profils pour rendre l’équipe forte. Le club travaille très dur pour trouver le bon profil », a-t-il ajouté.

Chelsea terminer leur tournée aux États-Unis contre Borussia Dortmund le jeudi 3 août. Coup d'envoi 12h30.

