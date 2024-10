Transferts de billets Ticketmaster ? Bonne chance!

Vous prévoyez d’acheter des billets de dernière minute pour le Taylor Swiftc’est final La tournée des époques des concerts au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis ?

Vous voudrez peut-être repenser cette stratégie.

Maître des billets récemment mis à jour la politique de transfert de billets pour Les spectacles de Taylor Swift à Indianapolis pour aider à lutter contre les escroqueries aux billets. C’est un changement qui pourrait ne pas rendre très facile l’achat de billets de dernière minute.

Chansons de Taylor Swift à Indianapolis :Nos pronostics sur la setlist pour l’arrêt de la tournée Eras au Lucas Oil Stadium

Voici ce que vous devez savoir sur les billets pour la tournée Taylor Swift Eras à Indianapolis :

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

Billets Taylor Swift Indianapolis : retards de transfert Ticketmaster

En réponse aux escroqueries aux billets impliquant les spectacles de Swift, Ticketmaster a modifié la façon dont les fans peuvent transférer des billets entre comptes.

Les transferts de billets pour les spectacles de Swift sont désormais limités à une fenêtre de 72 heures avant l’événement, a annoncé Ticketmaster plus tôt ce mois-ci. Auparavant, les fans pouvaient échanger leurs billets à tout moment.

Quand a lieu le concert de la Taylor Swift Eras Tour au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis ?

La dernière étape de l’Eras ​​Tour comprendra trois spectacles au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis du 1er au 3 novembre 2024.

Achetez vos billets pour Taylor Swift Indianapolis

À quelle heure commence le concert de la tournée Taylor Swift Eras au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis ?

Chaque concert de Taylor Swift à Indianapolis débutera à 19 h HE du 1er au 3 novembre 2024.

Le concert de Taylor Swift Eras Tour est-il complet au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis ?

Les trois spectacles du concert The Eras Tour de Taylor Swift affichent complet à Indianapolis.

Combien ça coûte les billets de Taylor Swift Indianapolis pour les concerts de la tournée Eras au Lucas Oil Stadium ?

À quelques jours seulement du premier soir de l’escale de trois nuits, les prix des billets de revente sont élevés et continuent d’augmenter de jour en jour.

Au 29 octobre, la paire de billets la moins chère disponible était celle d’un revendeur. Sièges vifs pour le spectacle du 2 novembre, au prix de 2 190 $ pièce pour 605 sièges au niveau terrasse dans la rangée 23.

Bars, restaurants d’Indianapolis :Endroits du centre-ville où vous pourrez vous détendre pendant le concert de Taylor Swift

Des billets de dernière minute pour Taylor Swift sont-ils disponibles pour les concerts du Lucas Oil Stadium à Indianapolis ?

Dans la plupart des villes, Ticketmaster propose des tickets de dernière minute, parfois seulement 24 heures avant le premier concert. Mais on ne sait pas comment la nouvelle fenêtre de transfert de billets pourrait affecter ces baisses.

Achetez vos billets pour Taylor Swift Indianapolis

Quand les billets de dernière minute pour Taylor Swift pourraient arriver via le dépôt de billets pour l’Eras ​​Tour

Dans le cas des émissions de Miami, les comptes qui ont eu accès à des dépôts supplémentaires avant la première nuit ont également eu accès aux dépôts des nuits 2 et 3, ce qui signifie que ces utilisateurs, s’ils sont autorisés à accéder et à sauter dans la file d’attente suffisamment tôt, pourraient avoir eu accès à jusqu’à 12 billets au cours des trois nuits (en cas d’achat du maximum de quatre billets).

En observant baisses de billets supplémentaires pour les spectacles de l’été 2023les sorties ont eu lieu environ 26 heures avant la première soirée de l’émission, et encore le jour même. La première remise de billets pour ces spectacles a eu lieu pour le spectacle de Détroit, à 17 h 07 le jeudi précédant la première soirée.

Le jour de la première nuit, les billets ont été déposés dès 13 h 49 à East Rutherford, dans le New Jersey, et jusqu’à 18 h 12 à Minneapolis.

Les chutes de billets en milieu de semaine ont souvent lieu lors de la préparation de la scène, lorsque le lieu et la tournée ont une idée plus claire de la façon dont l’espace va être utilisé et si des sièges peuvent être ajoutés.

Les billets de Tayor Swift pour Eras Tour ont-ils eu lieu à la Nouvelle-Orléans ?

Oui, même si, contrairement à Miami, il n’y a pas eu de drop le mercredi soir (Miami s’est produit à 20h34 le mercredi précédant le spectacle).

La chute de la Nouvelle-Orléans jeudi soir a eu lieu à 19h47, selon @inmygreatwareraLe flux X de.

Événements Taylor Swift à Indianapolis :Plus de 20 événements sur le thème de Taylor Swift pour célébrer l’Eras ​​Tour

Comment accéder aux billets de dernière minute pour Taylor Swift Indianapolis

Les ventes de billets supplémentaires pour les spectacles de Miami ont suivi des schémas similaires à ceux des précédentes étapes de la tournée aux États-Unis. @inmygreatwarera posté. Selon le flux, les largages sont inopinés, ne comportent ni notifications ni rappels et ne nécessitent pas de code pour y accéder.

Quand le Lucas Oil Stadium ouvrira-t-il pour les concerts de Taylor Swift à Indianapolis ?

La billetterie ouvrira à 14h30 le jour des concerts pour la résolution des tickets uniquement. Les portes ouvriront à 16h30 et les concerts débuteront à 18h45, selon le Site Web du stade Lucas Oil.

Que pouvez-vous apporter aux concerts de Taylor Swift au Lucas Oil Stadium ?

Les bouteilles d’eau, même vides, sont interdites.

Quels sacs pouvez-vous apporter aux concerts de Taylor Swift au Lucas Oil Stadium ?

Les sacs à dos sont interdits, même les sacs à dos transparents.

Quelles sont les options de transport après les concerts de Taylor Swift à Indianapolis ?

Attendez-vous à un trafic intense et à de longues attentes pour les services de covoiturage après les concerts, qui se terminent généralement après 23 heures.

Pour ceux qui séjournent au centre-ville, les passerelles relient le centre des congrès à de nombreux hôtels.

Le toit sera-t-il ouvert pour les concerts de Taylor Swift au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis ?

Le toit sera fermé pour les concerts, ont indiqué les responsables du Lucas Oil Stadium.

Taylor Swift vient à Indianapolis :Voici tous les détails incontournables

Quand les produits dérivés Eras Tour seront-ils disponibles ?

Des produits exclusifs pour la tournée seront disponibles à l’achat à partir de mercredi à 10 h.

Des stands de marchandises seront installés dans le Centre des congrès de l’Indiana dans le hall I, juste à l’extérieur du stade Lucas Oil. Les fans pourront faire la queue à l’intérieur pour effectuer leurs achats à ces horaires, qu’ils aient ou non un billet de concert :

Mercredi, 10h à 20h

10h à 20h Jeudi, 10h à 20h

10h à 20h Vendredi, midi à 20h

midi à 20h Samedi, midi à 20h

Les portes du centre de congrès ouvrent à 6 heures du matin tous les jours.

Des marchandises seront également en vente à tous les niveaux du Lucas Oil Stadium lors des trois soirs de concerts : vendredi, samedi et dimanche.

Les produits Eras Tour comprennent des sweat-shirts, des T-shirts et des affiches exclusives de la ville. Les fans peuvent consulter options de marchandises en ligne avant l’ouverture des tribunes.

Achetez vos billets pour Taylor Swift Indianapolis

Chris Sims est producteur de contenu numérique chez Midwest Connect Gannett. Suivez-le sur Twitter : @ChrisFSims.

Nous recommandons occasionnellement des produits et services intéressants. Si vous effectuez un achat en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons percevoir des frais d’affiliation. Les salles de rédaction du réseau USA TODAY fonctionnent de manière indépendante, ce qui n’influence pas notre couverture.