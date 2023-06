Transferts clés en Premier League : Pulisic, Rashford, Kane

La fenêtre de transfert estivale de la Premier League s’ouvre officiellement le 14 juin et les clubs ont près de trois mois pour remodeler leurs équipes avant sa fermeture à 23h00 BST le 1er septembre.

Certains accords ont déjà été finalisés, avec Liverpool signant le milieu de terrain de Brighton Alexis Mac Allister pour un montant initial de 35 millions de livres sterling (potentiellement s’élevant à 55 millions de livres sterling), tandis que Brighton a décroché l’ailier de Watford Joao Pedro pour un montant record du club d’environ 30 millions de livres sterling et Crystal Palace a confirmé qu’un accord était en place pour signer Jefferson Lerma lorsque son contrat à Bournemouth expirera le 30 juin.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Les plus grosses transactions restent cependant à faire, avec Harry Kane de Tottenham, Declan Rice de West Ham et Mason Mount de Chelsea, Christian Pulisic et Romelu Lukaku (oui, il est toujours un joueur de Chelsea) face à un avenir incertain.

Il y a aussi des points d’interrogation sur Harry Maguire, David de Gea et même Marcus Rashford de Manchester United, tandis que la décision de Mohamed Salah de rendre public sa frustration de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine a soulevé la possibilité que l’attaquant de Liverpool soit ciblé par un rival. club.

Alors qui sont les joueurs au centre des spéculations en Premier League cet été ? Vont-ils rester, partir, négocier un nouveau contrat ou choisir de partir en tant qu’agent libre en 2024 ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Harry Kane

Pas pour la première fois – et peut-être pas la dernière – Kane sera au centre de la plus grande saga « stay or go » de l’été. Deux ans après avoir échoué à forcer un déménagement de Tottenham Hotspur à Manchester City à la recherche d’argenterie, le capitaine anglais est maintenant dans une position beaucoup plus forte pour dicter le résultat car son contrat a encore 12 mois à courir.

Kane, dont le transfert pourrait encore coûter plus de 100 millions de livres sterling, attire l’attention de Manchester United et du Real Madrid, tandis que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont également un intérêt de longue date. Et tandis que le président des Spurs, Daniel Levy, est considéré comme l’un des négociateurs les plus durs du football, il sait que garder le joueur de 29 ans dans son contrat est un risque étant donné qu’il peut partir pour rien l’été prochain. C’est un scénario beaucoup plus difficile à affronter qu’il y a deux ans.

En fin de compte, si Kane veut partir, il doit forcer le problème et faire comprendre à Levy qu’il ne signera pas de nouveaux termes. Ou il pourrait signer un nouveau contrat et consacrer le reste de sa carrière au club. Une chose est sûre : une fois que les éliminatoires de l’Angleterre pour l’Euro 2024 contre Malte et la Macédoine du Nord seront terminées la semaine prochaine, ce sera l’heure de la décision.

jouer 0:48 Rice discute de l’avenir après sa victoire en Europa Conference League Declan Rice discute de son avenir à West Ham après avoir remporté son premier trophée majeur en 43 ans dans la Ligue de conférence Europa.

Déclan Riz

Le capitaine de West Ham a été diplomatiquement évasif lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir après avoir aidé l’équipe à remporter son premier trophée majeur depuis 1980 lors de la finale de la Ligue de conférence Europa la semaine dernière. Mais le président David Sullivan a depuis déclaré que le milieu de terrain partirait après avoir rejeté un nouveau contrat de 200 000 £ par semaine.

Le contrat de Rice expire également en 2024, mais avec l’option de 12 mois supplémentaires, mais Arsenal, Manchester City, Chelsea et le Bayern Munich sont tous intéressés à signer le joueur de 24 ans. Arsenal est en pole position, le manager Mikel Arteta identifiant le milieu de terrain anglais comme sa cible principale cet été.

Le patron des Hammers, David Moyes, a déclaré en février qu’il faudrait des frais de transfert record britanniques – plus que les 106,8 millions de livres sterling qu’il en a coûté à Chelsea pour signer Enzo Fernandez de Benfica – pour retirer Rice du stade de Londres. Mais attendez-vous à ce qu’il parte cet été.

Marcus Rashford

Manchester United a activé une prolongation de 12 mois du contrat de Rashford en décembre dernier, gardant l’attaquant au club jusqu’en juin 2024. Mais les négociations sur un nouvel accord à long terme n’ont pas encore abouti à un accord, donc cet été est devenu un point crucial dans sa carrière à United.

Si de nouveaux termes ne peuvent pas être convenus, le joueur de 25 ans serait libre de parler aux équipes étrangères en janvier et United risquerait que son joueur vedette parte pour rien six mois plus tard. Le manager Erik ten Hag veut que Rashford reste et le club est convaincu qu’un accord sera conclu. Mais avec l’incertitude sur la prise de contrôle en cours de United, persuader le joueur de s’engager ne sera pas facile, et ils pourraient devoir le décharger pour obtenir les frais de transfert maximum.

jouer 5:07 Bernardo Silva de Man City relève le défi des 20 questions Qui est le plus grand farceur de Man City ? Quel est son pire cauchemar ? Bernardo Silva répond à tout !

Bernardo Silva

Barcelone et le Paris Saint-Germain sont intéressés par le milieu de terrain triple vainqueur de Manchester City, et Silva a été lié à un départ de l’Etihad au cours des deux derniers étés.

L’international portugais a signé une prolongation de six ans de son contrat en 2019, il lui reste donc deux ans sur son contrat existant. Mais l’ancien joueur de l’AS Monaco ayant précédemment manifesté son intérêt pour jouer en Liga, une bonne offre cet été pourrait inciter City à accepter de le laisser partir.

Ilkay Gündogan

City redouble d’efforts pour garder son capitaine triplé à l’Etihad mais, son contrat devant expirer le 30 juin, Gundogan évalue également les offres de Barcelone, d’Arsenal et de clubs saoudiens.

L’international allemand de 32 ans est à City depuis sept ans et le club s’attendait à ce qu’il parte à la fin de la saison. Mais son impact au cours des dernières semaines de la campagne, dont deux buts lors de la victoire finale de la FA Cup contre Manchester United, a incité le manager Pep Guardiola à lui demander de rester encore un an. Le directeur du football de City, Txiki Begiristain, a eu des entretiens avec Gundogan au sujet d’un nouveau contrat, mais le joueur prend son temps pour décider de son prochain coup.

Harry Maguire

Maguire est depuis quatre ans dans un contrat de six ans à Old Trafford, mais Manchester United est prêt à décharger son capitaine, une signature de 80 millions de livres sterling de Leicester en 2019, cet été.

Il n’a commencé que huit matches de Premier League cette saison et est désormais le défenseur central de quatrième choix derrière Lisandro Martinez, Raphael Varane et Victor Lindelof. Il a également dû regarder l’arrière gauche Luke Shaw commencer les matchs devant lui en défense centrale.

Tottenham est intéressé par la signature du joueur de 30 ans, West Ham envisageant également de déménager, mais United risque de subir une énorme perte financière pour le joueur en raison des frais de transfert qu’il a payés et de la valeur exceptionnelle de ses 200 000 £ par semaine. contracter.

jouer 1:29 Pourquoi Newcastle United a du sens pour Christian Pulisic James Olley suggère Newcastle United comme une destination potentielle intelligente pour la star de l’USMNT, Christian Pulisic.

Christian Pulišić

L’attaquant international des États-Unis est l’un des nombreux joueurs disponibles pour le transfert à Chelsea en raison de la nécessité de réduire les coûts et de réduire la taille de l’équipe après la frénésie de dépenses du club de 585 millions de livres sterling au cours des dernières fenêtres.

Les équipes de Serie A Juventus, AC Milan et Napoli sont toutes en lice pour signer le joueur de 24 ans, qui pourrait être disponible pour environ 20 millions de livres sterling, tandis que Manchester United et Newcastle ont tous deux été approchés par le camp du joueur au sujet d’un éventuel déménagement à le garder en Premier League. Les champions de Turquie Galatasaray ont également manifesté leur intérêt.

Une chose est certaine, Pulisic quittera Stamford Bridge cet été et aura probablement de nombreuses options.

Romelu Lukaku

Lukaku aurait pu devenir un héros à l’Inter Milan s’il avait tenté sa chance en finale de la Ligue des champions contre Manchester City, mais à la place, il retournera à Stamford Bridge déçu après son prêt.

L’Inter a exprimé son intérêt à garder l’international belge, mais le joueur de 30 ans est l’un des meilleurs salariés de la Premier League avec un salaire de 325 000 £ par semaine après son transfert de 97,5 M £ de l’Inter à Chelsea en 2021.

Aucune équipe en dehors de la Premier League ne peut se permettre de signer Lukaku à moins que Chelsea ne subventionne fortement un accord, alors que le joueur a peu d’intérêt à retourner en Angleterre. Cependant, il n’a peut-être pas le choix et, Chelsea ayant besoin d’un avant-centre, Lukaku pourrait encore se retrouver dans l’équipe sous Mauricio Pochettino au début de la saison.

Mohamed Salah

Salah a tweeté sa frustration d’avoir raté la qualification de la Ligue des champions avec Liverpool le mois dernier, mais qu’espérait-il accomplir en le faisant ? L’attaquant égyptien aurait peut-être simplement exprimé ses vrais sentiments au public le plus large possible, ou cela aurait pu être un jeu plus stratégique pour susciter l’intérêt d’une grande équipe cherchant à faire une offre pour lui.

Il a signé un nouveau contrat de trois ans il y a 12 mois, mais le Real Madrid et le Paris Saint-Germain devant remplacer les attaquants vedettes sortants (Karim Benzema et Lionel Messi, respectivement), n’excluez pas une saga de transfert autour de Salah cet été. .

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, ne voudra pas le perdre, mais si les chiffres s’accumulent et que le joueur de 30 ans pousse à partir, avec deux ans restants sur son contrat, la hiérarchie d’Anfield aura un dilemme majeur.

jouer 1:34 Les favoris de Tottenham pour débarquer James Maddison? James Olley donne les dernières informations sur l’avenir de James Maddison alors que le milieu de terrain de Leicester continue d’être lié à Tottenham.

Le milieu de terrain de Leicester devrait devenir agent libre à la fin de la saison prochaine, mais la relégation de la Premier League signifie que les Foxes déchargeront le joueur de 26 ans à bon marché cet été.

Manchester United, Tottenham et Newcastle sont à la recherche de l’international anglais, et bien que Liverpool ait été sondé à propos d’un déménagement, ils ont informé Leicester qu’ils avaient d’autres domaines prioritaires.

Leicester est maintenant sur une base financière solide après que le propriétaire du club a annulé près de 200 millions de livres sterling de dette plus tôt cette année, mais la relégation a nui à leur capacité à tenir pour 50 millions de livres sterling pour Maddison et il pourrait déménager pour beaucoup moins.

David de Gea

Manchester United a proposé au gardien un nouveau contrat à des conditions réduites, mais Ten Hag a refusé de confirmer que l’ancien international espagnol serait son premier choix la saison prochaine. Après 12 ans à Manchester, de Gea préférerait un retour en Espagne pour se rapprocher de sa famille, mais il n’y a pas d’options viables qui s’offrent à lui en Liga, donc la signature de l’accord proposé est le résultat le plus probable.

Mais avec son contrat expirant à la fin de ce mois, il pourrait faire appel à des clubs saoudiens cherchant à recruter des agents libres de haut niveau. Un départ d’Old Trafford reste une possibilité.

Monture de maçon

Manchester United, Liverpool et Arsenal sont tous intéressés par la signature du milieu de terrain de Chelsea, qui est prêt à quitter Stamford Bridge cet été.

Avec un an restant sur le contrat de Mount, Chelsea doit soit décharger le joueur de 24 ans cet été, soit le perdre pour rien l’année prochaine, et ce dernier n’est pas une option en raison de la nécessité d’équilibrer les livres. Mais avec Chelsea à la recherche de 70 millions de livres sterling, l’international anglais pourrait être contraint d’attendre son transfert.

Arsenal a tenté en vain de signer le milieu de terrain de Brighton pour environ 70 millions de livres sterling en janvier, et il s’est engagé dans un nouveau contrat après avoir d’abord tenté de forcer une sortie. Mais les Gunners ont maintenu leur intérêt et devraient se déplacer à nouveau pour l’international équatorien de 21 ans s’ils ne parviennent pas à négocier un accord pour Rice.

Ayant émergé comme l’un des milieux de terrain exceptionnels de la Premier League la saison dernière, Caicedo devrait susciter un intérêt plus large si Brighton donne la moindre indication qu’il le laisserait partir.