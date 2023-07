Transferts au meilleur rapport qualité-prix : Mac Allister, Kovacic, Guler et plus

Mateo Kovacic peut apporter beaucoup au milieu de terrain de Man City. Manchester City FC via Getty Images

La fenêtre de transfert dans les meilleures ligues européennes bat son plein et il y a déjà eu d’énormes changements. Mais alors que le Real Madrid, Arsenal et Liverpool ont déjà dépensé plus de 100 millions d’euros (111,6 millions de dollars) pour signer des joueurs de classe mondiale, il y a également eu quelques bonnes affaires.

Ici, nous examinons six des meilleurs transferts au meilleur rapport qualité-prix à ce jour, ainsi que six clubs de joueurs qui pourraient être récupérés moyennant des frais minimes.

*Tous les frais sont estimés, avec les valorisations de Transfermarkt utilisées.

Offres conclues

Mateo Kovacic, 28 ans, CM, Manchester City, 30 millions d’euros

Dans le marché des transferts gonflé d’aujourd’hui, décrocher un quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec près de 100 sélections pour la Croatie à 30 millions d’euros, avant qu’il n’ait 30 ans, est une affaire incroyable. Bien qu’il n’ait jamais été un habitué incontesté de l’Inter Milan ou du Real Madrid, Kovacic a gagné la confiance de celui qui était responsable à Chelsea et devrait s’avérer tout aussi utile pour Pep Guardiola (qui a tendance à jouer avec deux n ° 8, ce qui convient parfaitement à Kovacic. )

Même si Manchester City signe un autre milieu de terrain avant la fin de la fenêtre, la capacité de Kovacic à couvrir plusieurs rôles au centre du terrain, son admirable rythme de travail défensif et ses passes directes devraient permettre de compenser la perte d’Ilkay Gundogan.

Arda Guler18 ans, AM, Real Madrid, 17,5 M€

Le Real Madrid aurait battu ses rivaux d’un éventail de destinations d’élite (dont Barcelone) pour capturer le milieu de terrain international exceptionnellement talentueux de la Turquie de Fenerbahce. Sans sa clause de libération de 17,5 millions d’euros, Guler aurait sans aucun doute exigé des frais nettement plus élevés, et Madrid a fait une bonne affaire.

Considéré par beaucoup comme un talent générationnel, l’adolescent possède des compétences de dribble remarquables (plus de quatre dribbles réussis toutes les 90 minutes), car il est capable de danser devant ses adversaires avec un centre de gravité bas et un premier mouvement rapide. Qu’il coupe depuis la droite ou qu’il se promène dans les zones centrales, le meneur de jeu créatif et insaisissable possède également un merveilleux pied gauche.

Lee Kang-In, 22 ans, AM, Paris Saint-Germain, 22 M€

Lee Kang-In a été une révélation pour Majorque la saison dernière. Cristian Trujillo/Images sportives de qualité/Getty Images

Une signature de 22 millions d’euros de Majorque, l’international sud-coréen est une acquisition intéressante pour un club qui semblait auparavant plus préoccupé par le statut de grand nom que par le potentiel. Après avoir montré beaucoup de promesses chez les adolescentes à Valence, Lee a apprécié sa véritable percée la saison dernière et a été un contributeur majeur à la première moitié de Majorque en Liga avec six buts et sept passes décisives.

Gaucher, extrêmement positif dans son jeu et toujours à la recherche d’options vers l’avant (4,5 passes progressives toutes les 90 minutes), il peut s’intégrer dans n’importe quel rôle de milieu offensif, et le PSG bénéficiera de sa polyvalence.

Enzo Le Fée, 23 ans, CM, Rennes, 20 M€

Le Fee était fortement pressenti pour partir à l’étranger cet été, mais Rennes a réussi à garder le milieu de terrain polyvalent en Ligue 1 en le signant de Lorient. En tant que l’un des joueurs les plus efficaces de France la saison dernière, l’habileté de Le Fee sur le ballon (il joue souvent des passes constructives et bien pondérées) et une excellente maîtrise de son corps lui permettent de bien protéger la possession et de tourner rapidement dans toutes les directions.

Polyvalent et intelligent tactiquement, le milieu de terrain France U21 tacle et récupère aussi le ballon, tandis qu’il trouve des positions pour faire des dégâts dans le dernier tiers. Il est sans doute mieux déployé en tant que n ° 8, mais il peut également jouer large et dans un rôle de double pivot.

Benjamin Sesko, 20 ans, CF, RB Leipzig, 24 M€

Un transfert avait initialement été convenu l’été dernier, mais l’international slovène de 6 pieds 4 pouces a maintenant emprunté le chemin bien tracé du FC Salzburg au plus grand club du groupe Red Bull à Leipzig. Après avoir peaufiné son jeu en Autriche, son jeu de liaison s’est amélioré et il a marqué 29 buts en 79 matchs.

Longtemps considéré comme l’un des avant-centres les plus excitants de son groupe d’âge, le joueur de 20 ans possède un jeu aérien solide, ainsi qu’une vitesse et une accélération élevées pour sa taille. Finisseur fin, il chronomètre également bien ses courses et se retrouve souvent à la fin des centres ou des réductions. Bien que son toucher et sa technique aient encore besoin d’être travaillés, Sesko pourrait avoir un impact immédiat dans l’environnement exigeant de la Bundesliga allemande.

Alexis Mac Allister, 24 ans, CM, Liverpool, 40 millions d’euros

Avant la Coupe du monde 2022, les 40 millions d’euros que Brighton a reçus de Liverpool pour la signature du milieu de terrain auraient été considérés comme un montant décent. Mais après un mois au cours duquel Mac Allister a aidé l’Argentine à remporter le trophée avec une série de performances stellaires, cela semble plutôt bon marché. Pourtant, c’était le résultat d’une clause de libération (quelque peu rare en Premier League) qui a été ajoutée lorsqu’il a mis la plume sur papier sur un nouveau contrat en octobre.

Avec une grande habileté technique sur le ballon, la gamme de passes de Mac Allister est bonne et il peut dicter le tempo du jeu avec son mouvement rapide et incisif. Il est une force d’attaque et a la vision et la conscience nécessaires pour créer de l’espace pour ses coéquipiers. Pas le plus physique au milieu de terrain, il a une excellente éthique de travail, et Jurgen Klopp devrait tirer beaucoup de lui dans la presse.

jouer 2:01 Robson: Mac Allister peut tout faire au milieu de terrain de Liverpool Stewart Robson explique pourquoi le déménagement d’Alexis Mac Allister à Liverpool est une victoire pour toutes les personnes impliquées.

Signatures potentielles

Zeki Amdouni22 ans, FW, FC Bâle, 10 M€

Le FC Bâle aurait peut-être réussi l’accord de l’été en exerçant l’option permanente de 4 millions d’euros pour faire atterrir l’attaquant lausannois après l’expiration de son prêt. Les performances d’Amdouni pour le club et le pays (cinq buts en cinq apparitions) au cours des six derniers mois ont été si sensationnelles que les plus grands clubs lorgnent déjà sur l’international suisse.

Si sa combinaison de capacités techniques exceptionnelles, de créativité intuitive, de dribbles et de virages à grande vitesse, d’un physique bien développé et d’ambidextrie ne suffisait pas, Amdouni domine également de manière trompeuse dans les airs, et il y a aussi de l’agressivité dans son jeu. Plein de flair et de vivacité, il a tendance à prospérer lorsqu’il entre dans le dernier tiers et est une menace dans un rôle central ou large à l’avant.

Mohamed Kaba21 ans, CM, FC Valenciennes, 3 M€

Bien qu’ils n’aient pas fait leurs preuves au plus haut niveau du football français, les performances de Kaba au cours de la saison écoulée et l’interprétation claire du rôle de n ° 6 indiquent qu’il a déjà dépassé la Ligue 2. Physiquement dominant au milieu du terrain, il couvre beaucoup de terrain, intercepte efficacement (2,2 interceptions par 90 minutes) et n’a pas peur du contact (plus de 8 duels gagnés par 90 minutes.)

Le Français est également délicieusement bien rangé sur le ballon et peut progresser hors des zones encombrées sans perdre le ballon. Il peut également changer la direction du jeu avec l’un ou l’autre pied et garder la tête haute pour nourrir ses coéquipiers avec des passes décisives. Sans chichi et avec une magnifique éthique de travail, Kaba offre une présence fiable au milieu de terrain et est prêt à franchir le pas.

Arthur Vermeeren18 ans, CM, Royal d’Anvers, 17 M€

L’une des révélations de l’année dans le football belge, le joueur de 18 ans a marqué sa première saison au niveau senior en devenant un élément essentiel de l’équipe anversoise vainqueur de la ligue. Habituellement déployé comme milieu de terrain défensif dans un double pivot, il respire la confiance au-delà de ses années et est excellent pour récupérer le ballon, se déplacer sur le terrain et fournir un exutoire pour les passes.

Toujours actif, avec un haut niveau de régularité et une bonne gamme de passes, l’international belge U19 est certain d’être sur la liste restreinte de la plupart des géants européens. Bien qu’une autre saison ou deux en Belgique ne nuise pas au développement de l’adolescent, il est certainement à surveiller.

Alain Varela22 ans, DM, Boca Juniors, 9 millions d’euros