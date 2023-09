Transferts à la date limite : toutes les transactions conclues dans les dernières heures de la fenêtre | Actualités footballistiques

Chaque transfert de Premier League, Championship, League One, League Two et Scottish Premiership le dernier jour de la fenêtre d’été 2023…

première ligue

Cole Palmer – Manchester City à Chelsea, 42,5 millions de livres sterling

Altay Bayindir – Fenerbahce à Manchester United, 4,3 millions de livres sterling

Championnat

Taylor Harwood-Bellis – Manchester City à Southampton, prêt

Quand la fenêtre se ferme-t-elle ?

Le première ligue la fenêtre ferme à 23 heures le vendredi soir, ce qui signifie Jour limite se déroulera tard dans la soirée !

C’est une histoire similaire dans Écosseoù la fenêtre se ferme à minuit, tandis que La Ligue les clubs ont jusqu’à 23h pour faire leurs affaires.

celui de la France la fenêtre ferme à 22 heures mais les clubs entrent Italie devront terminer leurs affaires à 19 heures, alors que les Bundesliga la fenêtre ferme à 17h.

Cependant, le Arabie saoudite la fenêtre est ouverte jusqu’au 7 septembre, ce qui signifie que les clubs courent toujours le risque de perdre des joueurs au profit de la ligue à dépenses gratuites une fois leurs fenêtres fermées.

