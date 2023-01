Transfert Talk – Liverpool, Man Utd, Madrid cercle Bellingham

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Bellingham refusera un nouvel accord avec le BVB

Liverpool, Manchester United et le Real Madrid ont tous été stimulés dans leur quête de Jude Bellinghamaprès qu’il a été annoncé que le milieu de terrain de 19 ans se préparait à refuser une offre double du Borussia Dortmund.

C’est selon le Soleilqui rapporte que l’international anglais devrait s’asseoir avec les patrons de Dortmund cette semaine pour annoncer qu’il souhaite quitter le club qu’il a rejoint depuis Birmingham City.

Dortmund était prêt à faire de Bellingham son joueur le mieux payé en lui offrant 180 000 £ par semaine, soit le double de son salaire actuel, mais il semble qu’il veuille se tester à un niveau supérieur.

Bellingham devrait maintenant lancer une ruée vers sa signature, Liverpool, Manchester United et le Real Madrid étant tous des admirateurs de longue date.

Les parties intéressées devront payer à l’avance 75% de ses frais de transfert, qui devraient dépasser 100 millions de livres sterling. La ville de Birmingham doit également un pourcentage des frais convenus.

Dortmund n’a pas caché le fait que s’ils veulent garder Bellingham, ils sont prêts à le laisser partir tant qu’il leur donne le temps de trouver un remplaçant – un moment semble arriver très bientôt.

– Internationaux d’Allemagne Marco Reus n’a pas encore décidé de son avenir, mais Sky Sports Allemagne Sven Westerschulze est l’un des nombreux journalistes associant le joueur de 33 ans à un transfert au RB Leipzig cet été. Le contrat du milieu de terrain de Dortmund expire à la fin de la saison, et après que son agent a été repéré à la Red Bull Arena pour le match nul 1-1 de Leipzig avec le Bayern Munich plus tôt cette semaine, les médias allemands ont rapidement mis deux et deux ensemble. Jusqu’à présent, le seul autre intérêt tangible pour Reus est venu du côté saoudien d’Al Nassr et de Manchester United.

– Barcelone s’attend à signer l’ailier belge Yannick Carrasco de l’Atletico Madrid avant la saison prochaine, selon sport. Le patron du Barca, Xavi Hernandez, pense que l’ailier convient parfaitement au style du club, et le côté économique de l’accord aurait été sanctionné par le conseil d’administration. Carrasco avait tenu à essayer d’obtenir un prêt pour janvier avec une option d’achat obligatoire, mais le Barça et l’Atletico seraient déjà parvenus à un accord qui verra les 29 ans se joindre à l’été.

– Les transactions de transfert de Chelsea en janvier devraient se poursuivre et avec le milieu de terrain de Barcelone Franck Kessie sur leur liste de cibles, sport a lié les Blues à un accord d’échange impliquant l’ailier Hakim Ziyech. L’ailier marocain Ziyech est l’un des nombreux noms envisagés par Xavi alors qu’il cherche à remplacer Memphis Depayqui a rejoint l’Atletico Madrid, et donc un accord d’échange pourrait convenir à toutes les parties.

– Nicolas Zaniolo a été exclu de l’équipe de l’AS Roma pour affronter Spezia ce week-end, et Footmercato pense qu’il a été proposé au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain offensif de 23 ans semble avoir disputé son dernier match dans la capitale italienne, et bien que le PSG semble mener la course à sa signature, Tottenham Hotspur, West Ham United et le Borussia Dortmund surveillent tous la situation. Sky Sports Italy avait précédemment révélé que la Roma était prête à laisser partir son talisman pour un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros, mais il semble maintenant que les Italiens seraient prêts à accepter un prêt avec obligation d’achat.

– sport dit que Barcelone a travaillé dur pour re-signer des joueurs, y compris Gavi et Inaki Penaet bien que la limite salariale se soit avérée problématique, les Espagnols donnent désormais la priorité à l’avenir à long terme de Ronald Araujo. Comme Gavi, le joueur de 23 ans avait déjà accepté un nouvel accord avec les Blaugrana, rejetant des offres financières plus supérieures ailleurs pour le faire, mais le Barça n’a pas encore enregistré le nouveau contrat amélioré. Cette situation n’est pas passée inaperçue et, son ancien contrat devant expirer en juin, un certain nombre de clubs européens sont en alerte. Le Barça est convaincu qu’il pourra respecter les termes du nouveau contrat d’ici la fin janvier et que le défenseur central restera au-delà de juin.